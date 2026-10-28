Match of the Day için sonun başlangıcı mı? BBC'nin dünyaca ünlü Premier League özet programı ciddi tehdit altında

Görünüşe göre BBC Sport'ta perde arkasındaki gerilim bir süredir artıyor ve bu durum kurumun amiral gemisi futbol programını da etkiliyor. The Telegraph'ın haberine göre, departmanda moral «inanılmaz derecede düşük». Yakın zamanda yaklaşık 41 pozisyonun kaldırılması da bu duruma iyi gelmemiş olmalı.

Programın gidişatına ilişkin kaygılar, yeni sezon arifesinde huzursuzluğa yol açtı. BBC Sport'un Salford'daki merkezinde çalışanların, kurumun bunun yerine dijital ve sosyal medya içeriklerine ağırlık verdiğini düşündüğü ve Match of the Day'in «ikinci sınıf bir ürün» hâline gelme riski taşıdığına inandığı belirtiliyor.

Perde arkasındaki hoşnutsuzluğa ilişkin haberler, 52 yıldır yayımlanan dergi formatındaki Football Focus programının geçen sezon sonunda yayından kaldırılmasının ardından ortaya çıktı. WSL maçlarının özetlerine yer veren Women's Football Show da yayından kaldırıldı. BBC ayrıca spor haber bültenlerini azalttı ve diğer canlı spor etkinliklerinin yayın haklarını rakiplerine kaptırdı.

BBC'nin spor direktörü Alex Kay-Jelski, şubat ayında bir FT Live etkinliğinde departmana ilişkin vizyonunu şöyle anlattı: «Artık hepimiz çok, çok, çok farklı bir medya ortamında yaşıyoruz. Çoğumuz gelişmeleri zaten ilk olarak telefonumuzda görüyoruz ve hepimiz aynı küçücük ekranda durmadan kaydırıyoruz.

«Ama artık eskiden rekabet ettiğimiz kişilerle rekabet etmiyoruz. BBC geleneksel olarak ITV, Sky veya başka yayın kuruluşlarıyla yarıştığını düşünmüş olabilir. Artık durum bu değil. Bana tatil teklifleri gönderen kişiler, giyim şirketleri, süpermarketteki iki al bir öde tavuk göğsü kampanyaları, futbol takımları veya sporcular karşısında kaydırılıp geçilmemek için yarışıyoruz.

«Her zamankinden çok daha geniş bir medya ortamında rekabet edebilmek için hepimizin daha akıllı, daha iyi olması ve insanların ilgisini çekmesi gerekiyor.»