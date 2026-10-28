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Match of the Day 1:1Getty/GOAL

Match of the Day için sonun başlangıcı mı? BBC'nin dünyaca ünlü Premier League özet programı ciddi tehdit altında

Kamera arkasında bir süredir biriken gerilim, yakın tarihli bir yayında görünüşe göre patlak verince kanalın önde gelen futbol programı olumsuz nedenlerle gündeme geldi.

Krishan Davis
Çeviri:

  • Cumartesi gecesi, Match of the Day’in ünlü jenerik müziğindeki trompetin son sesi de duyulduktan sonra izleyicileri Mark Chapman’ın kasvetli yüzü karşıladı. Asık suratı, son derece ifadesiz bir sunumun habercisiydi. Kollarını kavuşturmuş, hiçbir duygu belirtisi göstermeden izleyen ‘Chappers’ın yanında konuşmanın büyük bölümü yorumcular Steph Houghton ve Martin Keown’a kaldı.

    Sunucunun yalnızca kötü bir gün geçiriyor olması ya da günün erken saatlerinde 5 Live’daki radyo görevlerini yerine getirdikten sonra yorulmuş olması mümkündü. Ancak işaretler, bu ciddi tavrın futbolun en ünlü maç özetleri programında perde arkasında yaşanan daha geniş çaplı sorunlara işaret ettiğini gösteriyor.

    Hızla değişen medya ortamında Match of the Day’in geride kalması ciddi bir tehdit.

  • Perde arkasında sorunlar

    BBC Sport
    Getty

    BBC Sport’ta strateji değişikliği ve işten çıkarmalar, kurum içinde ciddi bir gerilimin giderek artmasına yol açıyor.

    Görünüşe göre BBC Sport'ta perde arkasındaki gerilim bir süredir artıyor ve bu durum kurumun amiral gemisi futbol programını da etkiliyor. The Telegraph'ın haberine göre, departmanda moral «inanılmaz derecede düşük». Yakın zamanda yaklaşık 41 pozisyonun kaldırılması da bu duruma iyi gelmemiş olmalı.

    Programın gidişatına ilişkin kaygılar, yeni sezon arifesinde huzursuzluğa yol açtı. BBC Sport'un Salford'daki merkezinde çalışanların, kurumun bunun yerine dijital ve sosyal medya içeriklerine ağırlık verdiğini düşündüğü ve Match of the Day'in «ikinci sınıf bir ürün» hâline gelme riski taşıdığına inandığı belirtiliyor.

    Perde arkasındaki hoşnutsuzluğa ilişkin haberler, 52 yıldır yayımlanan dergi formatındaki Football Focus programının geçen sezon sonunda yayından kaldırılmasının ardından ortaya çıktı. WSL maçlarının özetlerine yer veren Women's Football Show da yayından kaldırıldı. BBC ayrıca spor haber bültenlerini azalttı ve diğer canlı spor etkinliklerinin yayın haklarını rakiplerine kaptırdı.

    BBC'nin spor direktörü Alex Kay-Jelski, şubat ayında bir FT Live etkinliğinde departmana ilişkin vizyonunu şöyle anlattı: «Artık hepimiz çok, çok, çok farklı bir medya ortamında yaşıyoruz. Çoğumuz gelişmeleri zaten ilk olarak telefonumuzda görüyoruz ve hepimiz aynı küçücük ekranda durmadan kaydırıyoruz.

    «Ama artık eskiden rekabet ettiğimiz kişilerle rekabet etmiyoruz. BBC geleneksel olarak ITV, Sky veya başka yayın kuruluşlarıyla yarıştığını düşünmüş olabilir. Artık durum bu değil. Bana tatil teklifleri gönderen kişiler, giyim şirketleri, süpermarketteki iki al bir öde tavuk göğsü kampanyaları, futbol takımları veya sporcular karşısında kaydırılıp geçilmemek için yarışıyoruz.

    «Her zamankinden çok daha geniş bir medya ortamında rekabet edebilmek için hepimizin daha akıllı, daha iyi olması ve insanların ilgisini çekmesi gerekiyor.»

  • Bozulan ilişki

    Mark Chapman BBC Sport
    Getty

    Chapman’ın spor direktörü Kay-Jelski ile kötü ilişkisinin, programdaki son dönemdeki sönük performansında etkili olduğu bildiriliyor.

    Kay-Jelski, iki yıl önce göreve gelmesinden bu yana kapsamlı değişikliklerin arkasındaki itici güç oldu. Chapman'ın yöneticiyle ilişkisinin kötüleşmesinin de cumartesi günkü sönük performansında etkili olduğu bildirildi.

    Bir kaynak Daily Mail'e sunucunun Kay-Jelski'ye “tahammül edemediğini” söyledi. Kaynağa göre Chapman, yapım ekibindekilere “düşkün” olduğu için son dönemdeki işten çıkarmalar da dâhil olmak üzere Kay-Jelski'nin birimi yönetme biçimine karşı çıkıyor. Kaynak, “Kamera arkasındaki huzursuzluk artık kamera önüne de yansıdı” dedi.

    Spor direktörü, 2025-26 sezonu öncesinde Gary Lineker'ın yerini alan üç sunucudan biri olması için Chapman'ı bizzat seçmişti. Diğer iki sunucu Kelly Cates ve Gabby Logan'dı. Ancak bu tercihin, o zamandan bu yana geçen haftalar ve aylarda ikilinin ilişkisini pek de güçlendirmediği görülüyor.

  • Özel hayatlar ifşa edildi

    Kelly Cates
    Getty

    Chapman ile Match of the Day programının sunucularından Kelly Cates’in sevgili olduklarının ortaya çıkmasının ardından özel hayatları manşetlere taşındı.

    Chapman'ın görünürdeki bıkkınlığının bir nedeni de son dönemde özel hayatının tabloid gazeteler tarafından gündeme taşınması olabilir. 53 yaşındaki Chapman'ın, nisanda önceki ilişkisinin sona ermesinin ardından Match of the Day programındaki diğer sunucu, 51 yaşındaki Cates ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

    İkilinin yaz aylarında Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası'nda çalışırken yakınlaştığı anlaşılıyor. O zamandan bu yana Manchester'da işe birlikte yürürken görüntülendiler. Cates de yakın zamanda şehirdeki Chapman'ın evinden ayrılırken fotoğraflandı.

    Çiftin, özellikle Chapman'ın Kay-Jelski ile arasındaki ilişki şimdiden gergin görünürken, üst yönetimin incelemesinden kaçınmak için kamera dışında ilişkilerini yürütmesi ve BBC'de tamamen profesyonel bir çerçevede görülmelerini sağlaması gerekeceğine şüphe yok.

  • Lineker sonrası hayat

    Match of the Day BBC
    BBC

    Lineker, antisemitizm tartışmasının ardından 2024-25 sezonunun sonunda Match of the Day sunuculuğunu bıraktı.

    Antisemitizm tartışmalarının ardından Lineker'ın 2024-25 sezonunun sonunda 26 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrılmasıyla Match of the Day'in artık eskisi gibi olmadığı yönünde güçlü bir his var. Chapman, Cates ve Logan onun yerini başarıyla doldursa da karizmasını ve yorumcularla ekran önündeki uyumunu yakalamakta zorlandı.

    Ocak ayında, Lineker'ın ayrılışından bu yana programın izleyicilerinin yüzde 10'unu kaybettiği bildirilmişti. Ayrılığı, yorumcular Alan Shearer ve Micah Richards'ın da yer aldığı sevilen üçlüyü dağıtmıştı. The Telegraph'a göre, ağustos ile aralık arasındaki dönemde cumartesi ve pazar gecesi programlarının haftalık toplam izleyici sayısı bir önceki yıla kıyasla 770 bin kişi azalırken, geçen sezon haftalık en yüksek izleyici sayısı yüzde 8 düşerek 5,9 milyondan 5,4 milyona geriledi.

    Shearer ve Richards programda kalmaya devam etse de Shearer, çok sevdiği Newcastle'ı izlemeye ve maçlarda yardımcı yorumculuk yapmaya daha fazla zaman ayırmak için programdaki rolünü ciddi ölçüde azalttı ve artık ayda yalnızca bir kez ekrana çıkacak. Richards'ın sözleşmesi ise programda yalnızca sekiz kez yer almasını ve canlı yayınlanan bazı FA Cup maçlarında görev yapmasını kapsıyor. En az onlar kadar sevilen Arsenal efsanesi Ian Wright da programdan Lineker'dan bir yıl önce ayrılmıştı.

    The Telegraph'ın haberinde ayrıca, sunucu ve yorumcu kadrosunun her hafta değişmesinin Salford'da programda çalışanlar arasında bir rahatsızlık kaynağı olduğu belirtiliyor. Bunun gerekçesi ise bu değişimin kamera önünde «ekip ruhu ve süreklilik oluşmasını engellemesi».

  • Varoluşsal tehdit

    Football phone general
    Getty

    Kısa sürede dijital platformlarda erişime sunulan maç özetleri, bildiğimiz hâliyle Match of the Day için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

    Çevrim içi içeriklerin popülerliği hızla artarken, hem kurum içinden hem de dışından gelen etkenler gece geç saatlerde yayımlanan maç özeti programının varlığını tehdit ediyor. Bu nedenle geleneksel Match of the Day yayınının mevcut formatıyla daha ne kadar devam edebileceği belirsiz.

    Birleşik Krallık'taki yayın haklarının sahipleri Sky Sports ve TNT Sports, 2019-20 sezonundan bu yana kısa Premier League maç özetlerini maçların bitiminden kısa süre sonra YouTube'da yayımlıyor. Bu format, TikTok videolarına ve Instagram Reels içeriklerine alışkın olan, futbolu kolayca erişilebilen kısa videolarla takip etmeyi tercih edebilecek genç izleyicilere hitap ediyor.

    BBC Sport da dijitalleşme hamlesiyle cumartesi ve pazar geceleri televizyonda yayımlanan Match of the Day'e alternatif yarattı. Geçen sezondan bu yana hafta sonunun bu iki gününde saat 20.00'de her maçın geniş özetini, analizler olmadan, internet sitesinde ve çevrim içi yayın platformu iPlayer'da yayımlıyor. Böylece izleyiciler, programın tamamını izlemek için saat 22.30'a kadar uyanık kalmak yerine özetleri daha erken izleyebiliyor. Görünüşe göre pek çok kişi de bu seçeneği tercih ediyor.

  • Değişen tablo

    Alex Kay-Jelski
    Getty

    BBC’nin spor direktörü Alex Kay-Jelski, yayın kuruluşunun tartışmalı dijital öncelikli stratejisinin arkasındaki itici güç oldu.

    Ancak BBC Sport, televizyon izlenme rakamları bir ölçüde endişe verici şekilde düşse de dijital mecralara öncelik veren yeni stratejisinin büyük başarı kazandığını savunacaktır.

    Yayıncı kuruluş, ocak ayında BBC Sport uygulaması, iPlayer ve internet sitesi üzerinden Match of the Day’in tam bölümlerine ve özet videolarına erişen hesapların haftalık ortalama sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 1,39 milyondan 1,69 milyona yükseldiğini açıkladı. Bu da televizyon izleyicisindeki kaybı, dijitalde bu kaybın iki katı kadar izleyici kazanarak telafi ettikleri anlamına geliyor. Match of the Day içeriklerine talep de önemli ölçüde arttı. Yalnızca genişletilmiş özet videoları haftada ortalama 1,65 milyon kez izlendi. Programın içerikleri ise geçen sezon BBC Sport’un dijital platformlarında 350 milyondan fazla kez izlendi.

    Kay-Jelski bu yılın başlarında, “İzleyicilere istedikleri şekilde ulaşıyoruz ve bu kadar çok insanın bundan keyif aldığını görmek harika,” dedi. “Formatı geliştirip dijital platformları benimseyerek her zamankinden daha fazla insana ulaşıyor ve bu köklü programın erişimini artırıyoruz. İster televizyonda, ister iPlayer’da, ister telefonlarda olsun, Match of the Day milyonlarca futbolsever için çok önemli bir yere sahip.”

    Sezon başında The Telegraph gazetesine konuşan bir BBC sözcüsü ise şunları söyledi: “Match of the Day başarılı bir dönem geçiriyor. Platformlar genelinde erişimi ve etkileşimi genişletip içerikleri izleyicilere istedikleri yerde, istedikleri zaman sunmamız sayesinde programın toplam erişimi arttı. Milyonlarca izleyici de seçkin sunucu ve yorumcu kadromuzun uzman analizlerini ve değerlendirmelerini izlemek için her hafta bu amiral gemisi programa bağlanmaya devam ediyor.”

    Ancak Chapman’ın son performansı farklı bir tablo çiziyor. Dijitaldeki bu benzeri görülmemiş başarının, dünyanın en ünlü futbol özet programının alıştığımız hâli üzerinde ne gibi etkileri olacağını zaman gösterecek.