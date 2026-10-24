Michael Olise, modern futbolda sıra dışı bir isim. Oyuna kaygısız yaklaşımına uygun biçimde, 24 yaşındaki futbolcu altı buçuk yıllık profesyonel kariyeri boyunca hiç krampon sponsorluk sözleşmesi imzalamadı. Üstelik çoktan dünyanın en iyi oyuncularından biri hâline geldi. En üst düzeyde bu tür anlaşmalar, maddi büyüklükleri ne olursa olsun, artık olağan kabul ediliyor. Ancak bu durum şimdi değişebilir.

Nike, Olise'yi iş birliğine ikna etmeyi başardı. ABD'li spor giyim devi, Fransız futbolcunun üretimi uzun zaman önce durdurulmuş bir krampon serisiyle olan sıra dışı ve uzun soluklu bağından yararlanarak onu kramponlarının teminine ilişkin bir sözleşmeye ikna etti. Böylece Nike, en büyük rakibi adidas'ı geride bıraktı.

Bu başarı Nike için doğru zamanda geldi. Olise'nin piyasa değeri ve sportif itibarı şu anda hiç olmadığı kadar yüksek. Bayern Münih'in ve Fransa Millî Takımı'nın yıldızının bundan böyle markanın krampon yelpazesinin geliştirilmesinde merkezi bir rol oynaması ve yeni nesil Nike kramponlarının yüzü olması bekleniyor.