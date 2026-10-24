Nike, serinin üretimine son verilmesinden yaklaşık on yıl sonra Hypervenom'u 2027'de yeniden piyasaya sürmeyi planlıyor gibi görünüyor. Michael Olise'nin de bu süreçte önemli bir rol üstlenerek yenilenen ayakkabı serisinin reklam yüzlerinden biri olması bekleniyor. Footy Headlines'in haberine göre Bayern yıldızını sponsorluk sözleşmesi imzalamaya ikna eden belirleyici etkenlerden biri, modelin geri dönecek olmasıydı.
Nike, Hypervenom'u 2013'te ilk kez tanıttığında reklam yüzü olarak Neymar'ı seçmişti. O dönemde efsanevi Total90 serisinin yerini alan krampon, Brezilyalı oyuncunun ekipmanlarının vazgeçilmez bir parçası hâline geldi. Neymar, hem Barcelona'da hem de ülkesinde düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda bu kramponla dikkat çekti. Nike, Hypervenom serisine 2019'da son vermiş olsa da ilk renk seçeneğinin 2025'te yeniden piyasaya sürülmesi, olası bir dönüşün işareti olarak görülmüştü. Şimdi ise ürün serisinin yenilenmiş hâliyle kalıcı olarak yeniden satışa sunulması bekleniyor.
Hypervenom'un dönüşüyle birlikte Nike'ın ürün yelpazesinde de önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Modelin, çeviklik ve bitiricilikte etkililik için tasarlanan futbol kramponları arasında Phantom serisinin yerini alması planlanıyor. Phantom modellerini şu anda Erling Haaland ve Alexia Putellas'ın da aralarında bulunduğu oyuncular giyiyor. Gelecek yaz piyasaya sürülmesi beklenen yeni Hypervenom'un reklam yüzleri arasında Olise'nin yanı sıra Chelsea yıldızı Cole Palmer, Haaland ve Putellas'ın da yer alması öngörülüyor.
Olise'nin Dünya Kupası öncesinde Fransa millî takımıyla bulunduğu dönemde, gelecekte piyasaya sürülecek kramponun tamamen beyaz olduğu anlaşılan bir prototipiyle antrenmanda görülmesi de bu tabloyla örtüşüyor. Bayern yıldızı, serinin dönüşüne yönelik hazırlıklara erkenden dâhil olmuş gibi görünüyor.
Bu gelişmeler ışığında, krampon sponsorluğu anlaşması yapma kararının zamanlaması da daha anlaşılır hâle geliyor. Yıllarca böyle bir ortaklıktan uzak duran Olise için yeniden tercih ettiği Hypervenom'u giyebilme ve aynı zamanda yenilenen serinin reklam yüzü olma ihtimali, sonuçta belirleyici olmuş olabilir.