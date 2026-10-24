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FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

Kariyerinde ilk kez! Bayern yıldızı Michael Olise kendi ilkeleriyle böyle ters düştü

Bayern Münih ve Fransa Milli Takımı'nın süper yıldızı, kişisel ekipman sponsoru olmadan geçirdiği dönemi noktalayarak ABD'li spor malzemeleri devi Nike ile anlaştı.

Krishan Davis
Çeviri:

  • Michael Olise, modern futbolda sıra dışı bir isim. Oyuna kaygısız yaklaşımına uygun biçimde, 24 yaşındaki futbolcu altı buçuk yıllık profesyonel kariyeri boyunca hiç krampon sponsorluk sözleşmesi imzalamadı. Üstelik çoktan dünyanın en iyi oyuncularından biri hâline geldi. En üst düzeyde bu tür anlaşmalar, maddi büyüklükleri ne olursa olsun, artık olağan kabul ediliyor. Ancak bu durum şimdi değişebilir.

    Nike, Olise'yi iş birliğine ikna etmeyi başardı. ABD'li spor giyim devi, Fransız futbolcunun üretimi uzun zaman önce durdurulmuş bir krampon serisiyle olan sıra dışı ve uzun soluklu bağından yararlanarak onu kramponlarının teminine ilişkin bir sözleşmeye ikna etti. Böylece Nike, en büyük rakibi adidas'ı geride bıraktı.

    Bu başarı Nike için doğru zamanda geldi. Olise'nin piyasa değeri ve sportif itibarı şu anda hiç olmadığı kadar yüksek. Bayern Münih'in ve Fransa Millî Takımı'nın yıldızının bundan böyle markanın krampon yelpazesinin geliştirilmesinde merkezi bir rol oynaması ve yeni nesil Nike kramponlarının yüzü olması bekleniyor.

  • Akıntıya karşı

    Michael Olise Bayern Munich 2026-27 purple kit
    Getty

    Olise, profesyonel kariyeri boyunca şimdiye kadar kazançlı bir krampon sponsorluk anlaşması olmadan yoluna devam etti. Ancak bu durum çok yakında değişecek.

    Olise her yıl milyonlarca tutarındaki potansiyel sponsorluk gelirinden vazgeçmesine rağmen, neden çoğu profesyonel futbolcudan bilinçli olarak farklı bir yol seçtiğini bugüne kadar kamuoyu önünde hiç açıklamadı. Yakın çevresinden bir kaynak, yılın başında L'Equipe'e yaptığı açıklamada krampon sponsorluk anlaşması fikrinin Olise'nin "hiç ilgisini çekmediğini" söyledi. Bu da Olise'nin her şeyden önce bağımsızlığına değer verdiğine ve hangi kramponları giyeceğine kendisi karar vermeye devam etmek istediğine işaret ediyor.

    Spor pazarlaması uzmanlarına göre onu farklı kılan da tam olarak bu tutumu. Spor pazarlaması uzmanı Misha Sher, yazın The Athletic'e yaptığı açıklamada, "Bence Olise'yi ilginç kılan tam da bu" dedi. "Herkesin bir bedeli varmış gibi göründüğü bir dünyada, performansa diğer her şeyden daha fazla önem verdiği açık." Sher, Olise'nin bu yolla marka imajını bilinçli olarak şekillendirmeye çalıştığını düşünmüyor. Ona göre bu yaklaşım, kişiliğinin bir parçası.

    Bununla birlikte, Olise'nin bireyselliğe verdiği büyük önem de belirleyici bir rol oynuyor olabilir. Sher, "Kendi bağımsızlığına onun kadar önem veren biri, büyük markalardan biriyle sözleşme imzalayan bir başka sporcu olmakla pek ilgilenmeyebilir" dedi. Bu seviyedeki oyuncular zaten hatırı sayılır miktarda para kazanıyor. Yine de özellikle bu alanda bir sözleşmeden ve onun getireceği gelirden bilinçli olarak vazgeçmek son derece sıra dışı.

    SportFive'ın sporcu stratejisi ve pazarlamasından sorumlu başkan yardımcısı Tim Stedman da Olise'nin tutumunu bağımsızlığının açık bir göstergesi olarak görüyor. "Olise'nin buna ihtiyaç duymaması onun lehine bir durum" dedi. Fransız oyuncu, böyle bir anlaşmanın getireceği ilgiyi ya da ticari görünürlüğü istemiyor olabilir. Pazarlama faaliyetlerinin yarattığı hareketlilikten bilinçli olarak uzak durmak, özel hayatını korumak ve tamamen spor kariyerine odaklanmak istemesi de mümkün.

  • Eş anlamlı sözcük

    Michael Olise Nike boots
    Getty

    Olise, Hypervenom kramponlarla oynamaya devam ediyor ve koleksiyonunu kişiselleştirtmiş bile. Koleksiyonda 2026 Dünya Kupası sırasında giydiği bir çift de bulunuyor.

    Olise uzun süre bir krampon sponsorluğu anlaşmasına pek ilgi göstermese de yıllardır belirli bir marka ve modelle özdeşleşiyor: Nike Hypervenom III. 2017'de tanıtılan krampon, Hypervenom serisinin üretimine son verilmesiyle yalnızca bir yıl sonra satıştan kaldırıldı. Ancak Olise için ilk tercih olmaya devam etti.

    Fransız oyuncu, FC Reading'de çıkış yaptıktan sonra zaman zaman Nike Mercurial, adidas F50 ve New Balance kramponları da giydi. Özellikle antrenmanlarda bazen farklı modeller tercih etti. Ancak Crystal Palace ve Bayern Münih'te oynadığı dönemde resmî maçlarda Hypervenom'dan vazgeçmedi.

    Üretimi durdurulan bu modelden oluşan koleksiyonunun ne kadar geniş olduğu, ayrıntılara verdiği önemden de anlaşılıyordu: Olise her maçta kramponlarının rengini kıyafetiyle uyumlu seçiyordu. Ayrıca bazı çiftleri, onlara kendine özgü bir dokunuş katmak için sanatçılara elle çizilmiş özel tasarımlarla süsletiyordu.

    Ancak Olise hem kulüp düzeyinde hem de Fransa Millî Takımı'nda giderek daha önemli bir oyuncu hâline gelirken krampon sponsorluğuna bakışı değişmiş görünüyor. Hücum yıldızı, yıllarca böyle bir anlaşma yapmadıktan sonra şimdi yeni bir dönemin eşiğinde gibi görünüyor.

  • Fazlasıyla gerekli bir açıklama

    Kylian Mbappe On
    Juergen Teller/ On

    Olise ile anlaşan Nike, daha önce markanın en önemli yüzlerinden biri olan Kylian Mbappe’nin ayrılışının ardından güçlü bir mesaj vererek futbol sektöründeki konumunu sağlamlaştırıyor.

    Olise'nin piyasa değeri ve itibarı yükselmeye devam ederken, Bayern Münih'te her hafta sergilediği güçlü performanslarla da göz dolduruyor. Nike'ın ise önemli bir başarı elde ettiği belirtiliyor. Çok sayıda basın kuruluşunun haberine göre ABD'li spor giyim devi, Fransız futbolcuyla ilk kez futbol ayakkabısı tedarikine yönelik bir sözleşme imzaladı. Olise'nin Dünya Kupası'nda Fransa Millî Takımı formasıyla sergilediği olağanüstü performans da bu anlaşmada belirleyici olmuş olabilir.

    Nike için bu anlaşma doğru zamanda geldi. Şirket, futbol dünyasındaki en önemli yüzlerinden biri olan Olise'nin vatandaşı ve Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'yi daha eylül ayında kaybetmişti. Mbappe, şimdiye kadar özellikle koşu ayakkabılarıyla adını duyuran ve artık futbol ayakkabısı pazarında da yer edinmek isteyen rakip firma On'a geçti. Bu nedenle Olise ile yapılan anlaşma, Nike için söz konusu kaybı telafi etme yolunda önemli bir adım olabilir.

    Bayern Münih'in yıldızı için yaşanan rekabet göz önüne alındığında, anlaşma ABD'li şirket açısından daha da sevindirici olmalı. Footy Headlines'ın haberlerine göre adidas, geçen yaz Olise ile anlaşmak için yoğun çaba gösterdi ve ona uzun vadeli, cazip bir sözleşme teklif ettiği belirtiliyor. Ayrıca adidas CEO'su Björn Gulden, Fransız futbolcuyu sözleşmeli sporcuları arasına katmak istediğini kamuoyu önünde dile getirmişti.

    Ancak Alman spor giyim üreticisinin teklifi, Olise'yi ikna etmeye yetmemiş gibi görünüyor. Nike'ı seçmesinde mali koşulların yanı sıra başka bir faktör de belirleyici rol oynamış olabilir.

  • Bir ikonun dönüşü

    Nike Hypervenom boots
    Getty

    Nike, 2019'da üretimi durdurulan popüler Hypervenom serisini geri getiriyor. Olise'nin de serinin elçilerinden biri olması bekleniyor.

    Nike, serinin üretimine son verilmesinden yaklaşık on yıl sonra Hypervenom'u 2027'de yeniden piyasaya sürmeyi planlıyor gibi görünüyor. Michael Olise'nin de bu süreçte önemli bir rol üstlenerek yenilenen ayakkabı serisinin reklam yüzlerinden biri olması bekleniyor. Footy Headlines'in haberine göre Bayern yıldızını sponsorluk sözleşmesi imzalamaya ikna eden belirleyici etkenlerden biri, modelin geri dönecek olmasıydı.

    Nike, Hypervenom'u 2013'te ilk kez tanıttığında reklam yüzü olarak Neymar'ı seçmişti. O dönemde efsanevi Total90 serisinin yerini alan krampon, Brezilyalı oyuncunun ekipmanlarının vazgeçilmez bir parçası hâline geldi. Neymar, hem Barcelona'da hem de ülkesinde düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda bu kramponla dikkat çekti. Nike, Hypervenom serisine 2019'da son vermiş olsa da ilk renk seçeneğinin 2025'te yeniden piyasaya sürülmesi, olası bir dönüşün işareti olarak görülmüştü. Şimdi ise ürün serisinin yenilenmiş hâliyle kalıcı olarak yeniden satışa sunulması bekleniyor.

    Hypervenom'un dönüşüyle birlikte Nike'ın ürün yelpazesinde de önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Modelin, çeviklik ve bitiricilikte etkililik için tasarlanan futbol kramponları arasında Phantom serisinin yerini alması planlanıyor. Phantom modellerini şu anda Erling Haaland ve Alexia Putellas'ın da aralarında bulunduğu oyuncular giyiyor. Gelecek yaz piyasaya sürülmesi beklenen yeni Hypervenom'un reklam yüzleri arasında Olise'nin yanı sıra Chelsea yıldızı Cole Palmer, Haaland ve Putellas'ın da yer alması öngörülüyor.

    Olise'nin Dünya Kupası öncesinde Fransa millî takımıyla bulunduğu dönemde, gelecekte piyasaya sürülecek kramponun tamamen beyaz olduğu anlaşılan bir prototipiyle antrenmanda görülmesi de bu tabloyla örtüşüyor. Bayern yıldızı, serinin dönüşüne yönelik hazırlıklara erkenden dâhil olmuş gibi görünüyor.

    Bu gelişmeler ışığında, krampon sponsorluğu anlaşması yapma kararının zamanlaması da daha anlaşılır hâle geliyor. Yıllarca böyle bir ortaklıktan uzak duran Olise için yeniden tercih ettiği Hypervenom'u giyebilme ve aynı zamanda yenilenen serinin reklam yüzü olma ihtimali, sonuçta belirleyici olmuş olabilir.

  • "Farklı bir yaratıcı yol"

    Michael Olise
    Getty

    Olise'nin saha dışındaki ölçülü tavrı, Nike'ın yeni yıldızını gelecekte nasıl pazarlayacağında belirleyici rol oynayabilir. Marka, bu konuda bilinçli olarak "tamamen farklı" bir yaklaşım benimsemek istiyor.

    Olise’nin kaygısız tavrı ve süperstar olmaya açıkça mesafeli duruşu düşünüldüğünde, krampon sponsorluk anlaşmasının alışılmış anlaşmalardan farklı olması pek de şaşırtıcı değil. Bu durum Nike’a, kısa sürede markanın portföyündeki en tanınmış isimlerden biri hâline gelen bir oyuncuyla yeni bir yaklaşım benimseme fırsatı sunuyor.

    Haberi aktaran Footy Headlines’a göre ABD’li spor malzemeleri devi, Fransız oyuncuyla "tamamen farklı bir yaratıcı yol" izlemeyi planlıyor. Bu yaklaşımın odağında, Olise’nin saha dışındaki sakin ve çekingen tavrıyla maçları tek başına belirleyebilmesini sağlayan saha içindeki heyecan verici varlığı arasındaki karşıtlık yer alacak. Bu farklı yönlerin bir araya gelişi, sıra dışı bir pazarlama kampanyasının temelini oluşturabilir.

    Nike’ın bu fikri somut olarak nasıl hayata geçireceği henüz belli değil. Ancak Olise’nin gelecek yıl kendi adını taşıyan kişiselleştirilmiş bir Hypervenom giymesi mümkün. Bu krampon modeliyle yıllardır resmî bir sponsorluk anlaşması olmadan süren özel bağı, artık resmî bir çerçeveye kavuşuyor. Pek çok işaret, hem Olise’nin hem de Nike’ın bu ortaklıkla ilgili daha fazla planı olduğuna işaret ediyor.