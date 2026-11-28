Bulgaristan'ın penaltılarla kazandığı Meksika ile son 16 turu maçında Stoichkov, Giants Stadium'daki 1-1'lik beraberlikte sert bir şutla perdeyi açtı. Ardından Almanya karşısında dünyayı şaşkına çeviren 2-1'lik çeyrek final galibiyetinde, Maradona'yı andıran muhteşem bir frikikle eşitliği sağladı.
Basın frikik golüne övgüler yağdırırken Stoichkov, kendine özgü sert tavrıyla Nijerya'ya karşı aslında daha iyisini attığını, ancak hakemlerin golü geçersiz saydığını hemen hatırlattı. New York'ta İtalya ile oynayacakları yarı finalde rakip savunmacıların kendisini tahrik etmesinden endişe edip etmediği de soruldu. “Hayır,” diye yanıtladı, “Artık daha tecrübeliyim... Hatta belki İtalyanları tahrik eden ben olurum.”
Roberto Baggio'nun erken gelen iki golünün ardından turnuvadaki üçüncü penaltısını gole çevirerek farkı bire indirdi ve İtalya karşısında geri dönüşün fitilini ateşleyecek gibi göründü. Ancak Bulgaristan 2-1 yenildi ve Dünya Kupası hayali sona erdi.
Dünya Kupası tarihinin en şaşırtıcı yarı final yolculuklarından birinin ardından Stoichkov ve takım arkadaşları, beklendiği gibi hem duygusal hem de fiziksel açıdan tükenmişti. Pasadena'da İsveç'e karşı oynadıkları üçüncülük maçında verecek hiçbir şeyleri kalmamıştı ve İskandinav ekibine 4-0 yenildiler.
Yine de Stoichkov, Altın Ayakkabı'yı Oleg Salenko ile birlikte kazandı. Bu başarı, 1994 Ballon d'Or ödülünü Baggio'nun önünde almasını sağlayan önemli etkenlerden biri oldu. Tanıtım fotoğraflarında her zamanki gibi ciddi görünse de sevinçli Stoichkov, “Bu, Tanrı'nın Bulgar olduğunu kanıtlıyor,” dedi.
Elbette daha sonra ABD'de bir hazırlık maçında eski bir üniversite oyuncusunun bacağını kırdığı için dava edilen birinin ilahi bir yanı olduğu fikrine pek çok kişi karşı çıkacaktır. Stoichkov, Bulgaristan Kupası finalindeki o kavgadan çok önce beri peşini bırakmayan içindeki şeytanlarla bugün bile mücadele ediyor.
“Size bir şey söyleyeyim: Saçım ister siyah ister beyaz olsun, o çılgın çocuk içimde sonsuza dek yaşayacak,” diye itiraf etti. “Bu hep böyle olacak.”
Kendisiyle ilgili bu dürüst değerlendirme, Stoichkov'un kim olduğunu ve nereden geldiğini hiç unutmadığını gösteriyor. Bu yüzden onu gerçekten tanıyanlar, 1994'te Ballon d'Or'u kazandığında başarısına en çok katkıda bulunduğunu düşündüğü dört tarafa teşekkür etmek için ödülün dört kopyasını yaptırmasına pek şaşırmadı: Barcelona, CSKA Sofya, Katalan lider Jordi Pujol ve Bulgaristan Cumhurbaşkanı Zheliu Zhelev.
“Tuhaf görünebilir,” diye açıkladı daha sonra, “ama son ikisi sırasıyla Katalan ve Bulgar halklarının liderleriydi. Bu nedenle temsil ettikleri iki halktan gördüğüm muhteşem karşılamaya teşekkür etmek bana son derece doğal geldi.”
Stoichkov, ABD 94'te Altın Ayakkabı'yı kazandığı için aldığı parayı da Sofya'daki bir yetimhaneye bağışladı. Hayır işleri hakkında bir keresinde, “Benim çocukluğum mutlu geçmedi,” demişti. “Zor, sıkıntılı anlar yaşadım. Mutsuzluğun ağırlığını ve acı çeken bir çocuğun neler hissettiğini biliyorum.”
Dolayısıyla Hristo Stoichkov, İsa'ya pek benzemese de her zaman kendi yükünü taşıdı.