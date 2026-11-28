Stoichkov henüz bir gençken Bulgaristan Kupası finalindeki toplu kavgaya karıştı ve derhâl ömür boyu men cezası aldı. Ancak itiraz üzerine cezası yalnızca bir aya indirildi. CSKA Sofya'nın forveti de kendisine tanınan bu fırsatı değerlendirmek için hemen harekete geçti.

1990'da 30 lig maçında 38 gol atarak Altın Ayakkabı'yı kazandı. Bu performans, Avrupa'nın önde gelen birçok kulübünün dikkatini çekti. Fakat bilmedikleri bir şey vardı: Stoichkov'un Barcelona'ya transferi çoktan kararlaştırılmıştı. Katalan ekibi, bir önceki yıl Avrupa Kupa Galipleri Kupası yarı finalinde kendilerine karşı iki maçta üç gol atan Bulgar oyuncuyla anlaşmak için hızlı davranmıştı. Transfer öyle gizli yürütülmüştü ki Stoichkov'un eşi ve anne babası bile 1989'un sonlarında Barcelona'yla imzaladığı ön sözleşmeden haberdar değildi.

Ancak Stoichkov, Camp Nou'ya gelişinden kısa süre sonra İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid'e karşı kırmızı kart görünce Barcelona'nın böylesine çabuk öfkelenen bir oyuncuyu transfer ederek büyük bir hata yaptığı düşünüldü. Üstelik sahadan çıkmadan önce maçın hakemi Urizar Azpitarte'nin ayağına basarak durumu çok daha kötü hâle getirdi.

İtiraz yine lehine sonuçlandı ve başlangıçtaki altı aylık men cezası 10 maça indirildi. Yaşananların ardından asıl önemli olan ise teknik direktör Johan Cruyff'un öfkeli forvetine desteğini sürdürmesiydi.

“Çok gençtim, bu yüzden Cruyff ve (yardımcı antrenör Charly) Rexach beni sakinleştirmek için benimle konuştu,” diye anlattı daha sonra kulübün resmî internet sitesine. “Her zaman karakterli biri oldum ve bunun üzerinde de çalışmanız gerekiyor. Biri diğerini değiştirmiyor. Kişiliğimle gurur duyuyorum; onu eczaneden alamazsınız, ya vardır ya yoktur.

“Ama o ayağa basma olayından sonra daha sakin oynamayı öğrendim. Cruyff bana hep aynı şeyi söylerdi: ‘Bunu yapma, şunu yapma.’”

Cruyff'un desteğini sürdürmesi pek de şaşırtıcı değildi. Elinde potansiyel bir süper yıldız olduğunu gayet iyi biliyordu. Stoichkov'un anlattığına göre, “Barcelona'ya daha yeni ayak basmıştım. Cruyff'un bana, ‘Dinle, Ballon d'Or'u kazanana kadar seninle çalışacağım,’ dediğini hatırlıyorum.”

Bu, bazen Stoichkov'dan olumlu bir tepki almak için onu bilerek kızdırmak anlamına geliyordu. “Johan harika bir motivasyon kaynağıydı. Benim ve ailem için çok şey yaptı, ona sonsuza dek minnettar olacağım,” diye kabul etti. “Sayısız kez beni kızdıracak şeyler söyledi çünkü sonuçta bu, sahaya çıkıp kazanma isteğimi körüklüyordu.”

Böylesine çabuk öfkelenen yetenekli bir oyuncuya bu şekilde yaklaşmak riskli olabilirdi, ama yöntem olağanüstü sonuç verdi. Stoichkov, Cruyff'un üst üste dört La Liga şampiyonluğu kazanan ve 1992'de Wembley'de kulüp tarihinin ilk Avrupa Kupası zaferine ulaşan ‘Rüya Takımı’nın kilit isimlerinden biri oldu.