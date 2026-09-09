Gullit, babasının hayalini gerçeğe dönüştürüp Hollanda şampiyonu Ajax'a katılmak yerine, Haarlem'in iki basamak altında altıncı sırada yer almış bir Feyenoord takımına gitti.

Kararını açıklaması için bir TV talk show'una çağrıldı. Gullit o günü şöyle anlattı: "[Sunucu Sonja Barend] herkesin Ajax'a değil de Feyenoord'a gidecek olmama çok şaşırdığını söyledi. Sonja bana kelimenin tam anlamıyla böylesine kötü bir kulüpte ne yaptığımı sordu, ben de ona bakıp şöyle dedim: 'İstediğini düşünebilirsin. Ama şampiyon olursak, beni yine davet etmek zorundasın, değil mi?'

"Kulübün ve takımın potansiyelini görmüştüm."

19 yaşındaki oyuncu, sezonun sonlarına doğru De Kuip'te Haarlem'in Feyenoord'u 3-1 yendiği maçta kafa golü atarak Feyenoord'u zaten canını yakmıştı. Feyenoord da onun hava hakimiyetini kendi silahına dönüştürdü.

Excelsior'u 3-2 yendikleri maçta Eredivisie'deki ilk karşılaşmasında kafa golü atınca harika bir başlangıç yaptı. Bir hafta sonra PSV deplasmanında alınan 3-1'lik galibiyette Gullit topu aldı ve başı dik şekilde ev sahibinin yarı sahasında rahat adımlarla ilerleyip ceza sahası civarında pas aradı. Top soldan yeniden oyuna yönelince Gullit koşusunu sürdürdü ve yükselerek Ben Wijnstekers'in ortasını ağlara gönderdi.

Gullit o sezon ligde sekiz gol attı ve Feyenoord sezonu ikinci sırada tamamladı. Ardından akıl almaz bir şey oldu.

Ajax'ın kendisine az önce önerdiği sözleşmeye öfkelenen Johan Cruyff, güneye doğru ezeli rakiplerinden gelen cüretkar teklifi kabul etti. Artık 36 yaşında olan efsanevi forvetin tempoya ayak uyduramayacak kadar yaşlı olduğuna inanan çok kişi vardı. Üstelik Willem van Hanegem gibi bir ikon da dahil olmak üzere birçok kilit oyuncu ayrılırken, Feyenoord güçlü Amsterdam kulübüne meydan okuyamayacak kadar zayıf görünüyordu.

Cruyff ile Gullit'i hafife aldılar.

Gullit daha sonra The Guardian'a şöyle dedi: "Her şeyden çok merak ediyordum. Feyenoord'a geldiğinde 36 yaşındaydı. 'Tamam, şimdi topu ondan alacağım' diye düşündüğüm anlar oluyordu ama alamıyordum. Kendi kendime, 'Otuz altı mı? 24 yaşında kim bilir ne kadar iyiydi?' diyordum."

Kramponlu Pisagor lakaplı adam takımı devraldı; maçlar sırasında takım arkadaşlarına ne yapmaları gerektiğini söylüyor, antrenman çalışmalarını belirliyor ve ilk 11'i seçiyordu. En önemlisi de, topla hâlâ dokunulmazdı. Yaşlı usta ile öğrencisinin ortalığı kasıp kavurduğu Feyenoord, rakiplerini ezmeye başladı. Sık sık birbirlerine gol hazırlayan, bazen de aynı maçta ağları sarsan ikili, savunmaların durdurmasının imkansız olduğu bir hâle geldi, ta ki Ajax onlara Eredivisie'deki ilk yenilgiyi yaşatana kadar.

Cruyff'un Amsterdam'a dönüşü daha kötü başlayamazdı: 25. dakikada 3-0 gerideydiler, ancak Gullit'in asisti ve Feyenoord'un bir golü daha devre arasında onlara umut verdi. Yine de ikinci yarıdaki hücum seline direnemediler; son 30 dakikada tam beş gol atıldı.

Gullit, "Kulağa tuhaf gelebilir ama uzun süre daha iyi oynayan bizdik" diye hatırlıyordu. "Öne geçmek için fırsatlar yakaladık. Skor 3-2 olduktan sonra her şeyi göze aldık. Sonra onlar çok şanslı bir şekilde skoru 4-2 yaptı. Keje Molenaar'ın ensesinden top bir şekilde içeri girdi. Ondan sonra bizim için baraj kapakları açıldı. Ve neredeyse her ataklarının gol olması konusunda da şanslıydılar."

O dönem galibiyet sadece iki puan ediyordu ve Feyenoord daha önceki maçlarda geri dönecek kaliteye sahip olduğunu göstermişti, bu yüzden Cruyff gergin değildi. Hücum orta sahası, "Komik olan şu ki o yenilgi hiç canımızı yakmadı" dedi. "Daha çok bir dönüm noktasıydı. Cruyff maçtan sonra, 'Çocuklar, sadece iki puan' dedi.

"İyi futbol oynayabildiğimizi biliyorduk. O 8-2'lik yenilgi sayesinde geliştik. Ondan sonra da neredeyse her maçı kazandık. Ajax'a karşı, hem iç sahadaki maçta hem de kupada da buna dahil."

Aylar sonra ligde De Kuip'te Amsterdam ekibini 4-1 yendikleri maçta Gullit bir frikik golü attı, Cruyff da farkı ikiye çıkardı. Feyenoord, Eredivisie'de daha sonra sadece bir kez, Groningen'e karşı kaybetti ve 10 yıl sonra ilk şampiyonluğunu kazandı. Gullit ayrıca KNVB Beker'de Ajax'a karşı iki maçta da gol atıp asist yaptı ve Feyenoord dubleyi tamamlarken organizasyonun gol kralı olarak bitirdi.

Gullit, "Ne yıldı ama" dedi.

Genç hücum orta sahası, diğer oyuncuların oylarıyla Hollanda'da Yılın Futbolcusu seçilirken medya da Altın Ayakkabı'yı Cruyff'a verdi.

O sezonun sonunda futbolu bırakan El Salvador'un aktaracak daha çok bilgeliği vardı. "Yılın sonunda bana, 'Ruud, gideceğin bir sonraki kulüpte insanların artık senden hoşlanmayacağı gerçeğine hazır ol. Ayrıca etrafındaki oyuncuları da daha iyi oynatman gerekiyor' dedi.

"Kendi kendime, 'Tamamaaam... Benim hâlâ kendi kariyerime odaklanmam gerekiyor. Başkalarına nasıl yardım edebilirim?' diye düşünüyordum. Ama PSV'ye, sonra da Milan'a gittiğimde yapboz bir anda yerine oturdu. Johan'ın söylediği her şeyi hatırladım."

Gizemli Galli Hughes daha sonra şöyle dedi: "Gullit [Haarlem]'e katıldığında, kendini içkiyle mahveden, kavga eden ya da soyunma odasında ona seks hikayelerini anlatan adamlarla birlikte oynuyordu. Sonra Feyenoord'a gidiyor ve Johan Cruyff onu kanatlarının altına alıyor. Gerisi ise tarih."