Her mevkide dünya klası: Ruud Gullit Avrupa'nın en iyi oyuncusu olmayı nasıl başardı
Ruud Gullit, futbolun en büyük istisnalarından biriydi.
1970'lerin sonlarında ortaya çıkmasından önce Hollanda futbolu onun gibisini görmemişti. Uzun boylu, atletik ve dalgalanan dreadlock saçlarıyla hemen ayırt edilen Surinam kökenli Hollandalı, bir sprinterin hızını ince teknik ve saf zarafetle birleştiriyordu.
Belki de Ballon d'Or kazanan isimle ilgili en çarpıcı şey, emekliliğinin üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen pozisyonunun hâlâ tanımlanamaz olması. Süpürücü, orta saha, kanat ve forvet; kariyerinin çeşitli dönemlerinde hepsinde üst düzey oynadı. Hatta ofansif orta saha olarak efsanesini yarattıktan ve AC Milan ile Hollanda milli takımıyla Avrupa'yı fethettikten sonra bile, zirvesindeyken yeniden stoperliğe dönmekte ısrar etti.
Eski Milan takım arkadaşı Roberto Donadoni, "O kadar büyük bir fiziksel gücü vardı ki her yerde oynayabilirdi" diye hatırladı. "Onu ilk kez Barselona'daki bir turnuvada gördüm, süpürücü olarak oynuyordu! Sonra sağ kanatta, orta sahada, ikinci forvette ve başka nerede isterseniz oradaydı."
Eski PSV takım arkadaşı Rene van der Gijp ise, "Bence dünyada her pozisyonda en iyisi olan tek oyuncu oydu" dedi. "Sağ bek, stoper, libero, sol bek, defansif orta saha, ofansif orta saha, forvet, sağ kanat; fark etmiyordu."
Amsterdam'ın sokak futbolu kültürünü profesyonel oyuna taşıyan Gullit, fiziksel gücü ve çok yönlülüğü sayesinde zirveye çıktı. Gösterişe olan bağlılığını paylaşan bir başka dâhi George Best, Gullit'te her şeyden çok değer verdiği bulaşıcı bir neşe görmüş ve 1990'da şöyle demişti: "Her ölçüte göre büyük bir oyuncu. Topla bir şeyler yapmaktan korkmuyor. Ve bunun her saniyesinden keyif alıyormuş gibi görünüyor. Bana göre onu Maradona'dan bile daha iyi bir oyuncu yapan şey de bu."
Ronald Koeman da şunu söyledi: "80'lerin sonlarında Ruud'un Diego Maradona ile dünyanın en iyi oyuncusu olma konusunda yarıştığı bir dönem vardı, hem de neredeyse her pozisyonda; stoper, kanat, merkez orta saha ya da forvet."
Maradona ile kıyaslanmadan, Ballon d'Or'u kazanmadan ve kulüp ile milli takım düzeyinde Avrupa'ya hükmetmeden önce Gullit, Ajax'tan teklif bekleyen 16 yaşında bir Amsterdamlı savunmacıydı. Ta ki eksantrik bir Galli teknik direktör devreye girip Avrupa futbolunun gidişatını değiştirene kadar.
Savunmacıdan çok yönlü hücum oyuncusuna
Barry Hughes büyüleyici bir adamdı. Galler’de doğdu, genç oyuncu olarak West Bromwich Albion’da forma giydi, ardından 20’li yaşlarının başında Hollanda’ya taşındı. Oyunculuk kariyeri uzun sürmedi, ancak antrenörlük kariyerinin tamamını ve hayatının geri kalanını alçak ülkede geçirdi.
Hughes’ün en büyük etkisi, iki farklı dönemde toplam dokuz yıl teknik direktörlük yaptığı HFC Haarlem’de geldi. Oradaki döneminin sonlarına doğru, kulüp tarihinin en önemli transferlerinden birine öncülük etti. 1977’de Galli çalıştırıcı, DWS genç takımında etkileyici performansını izledikten sonra 15 yaşındaki oğullarını transfer etmekte kararlı şekilde George ve Ria Gullit’in evine gitti.
Ancak Gullit’in babası, efsanevi Ajax teknik direktörü Rinus Michels’in bir teklifle kapıyı çalmasını umuyordu. Çocuğun annesinin düzgün bir eğitime daha fazla önem verdiğini fark eden Hughes, ona seslendi ve taşların yerinden oynamasını sağladı.
1998 tarihli 'Grass, Sweat and Shampoo' adlı kitabında, “Hemen kesin bir retle karşılaştım” diye yazdı. “Babası bana kararlı bir şekilde şunu söyledi: 'Bence o hâlâ çok genç, bir yıl sonra geri gel.' Saatimi işaret edip dedim ki: 'Bugün 22 Eylül, sabah saat on bir. Bundan tam bir yıl sonra, 22 Eylül’de sabah saat on birde yeniden kapınızda olacağım.'”
Hughes kader gününü bekledi; bu sırada Haarlem’i çalıştırıyor ve aynı zamanda ilk single’ı 'Voetbal is Koning'i (Futbol Kraldır) yayımlıyordu. Şöyle devam etti: “Tam bir yıl sonra, 22 Eylül’de, sabah tam saat on birde ve bir saniye bile erken ya da geç olmadan, Gullit ailesinin evinin kapı zilini yeniden çaldım.
“Baba Gullit, Ajax’ı beklediklerini söyledi. Çok sık olduğu gibi, yine büyük Amsterdam kulübüyle mücadele etmek zorunda kaldım. 'Michels gelirse, konuşmaya devam ederiz.' Ben de sordum: 'Peki, daha önce geldi mi?' Durum böyle değildi.
“Rudi’nin annesi görünüşe göre oğlu için iyi bir eğitime büyük önem verdiği için, Haarlem’de Rudi için hemen bir okul ayarladım… O da bana ikna oldu, Bay Gullit’i ikna etti ve böylece Rudi Gullit Haarlem’e geldi.”
Katılmasından neredeyse bir yıl sonra Gullit, 16 yıl 245 günlükken ilk maçına çıktı ve o dönemde Eredivisie tarihinin en genç oyuncusu oldu. Kısa sürede ilk 11’in düzenli isimlerinden birine dönüştü, ilk sezonunda süpürücü olarak oynadı ve kariyerinin ilk büyük hayal kırıklığını yaşadı: küme düşme.
İkinci yılında kulüp, onu daha hücumcu bir role çekerek kariyerini değiştiren kararı aldı. Genç oyuncunun savunmadaki tecrübesi, savunmacılarla karşı karşıya geldiğinde ona üstünlük sağladı.
Yıllar sonra bir podcast’te, “Ben doğal bir santrfor değilim, savunmacıyım” diye hatırladı. “Bu yüzden savunmacı olarak bildiğim tek şey, bir savunmacının benden ne yapmamı istediğiydi. Haarlem’de oynadığım ilk dönemde, birdenbire ikinci yılımda santrfor olarak oynamam gerekti.
“Her gün normal antrenmandan sonra çalıştım. Santrfor olarak antrenman yaptım: Topu al, tek dokunuş, şut. Yani savunmacıyla her türlü durumda topu alıp sadece tek dokunuş yapmaya ve vurmayı denedim. Sonra bir şey fark ettim. Kendi kendime dedim ki: 'Sert vurman gerekmiyor; sadece yerleştirmen gerekiyor. Yerleştir, sola, sağa'.
“Bir anda bunun [püf noktasını] kavradım… Çok gol attım. Kolay goller. Sadece şunu düşündüm: 'Bu kolaymış.'”
14 gol attı ve Haarlem doğrudan yeniden üst lige çıkarken Eerste Divisie’nin en iyi oyuncusu seçildi. Eredivisie’ye dönüldüğünde ise genç oyuncu, hücuma dönük orta saha ve kanatta oynarken başkalarına fırsatlar da yaratarak aynı gol sayısına ulaştı.
Haarlem ligi dördüncü sırada bitirdi, ancak Gullit artık bulunduğu çevreyi aşmıştı ve kulübün UEFA Kupası’ndaki ilk Avrupa macerası için takımda kalmayacaktı.
Çırak ustayla buluşuyor
Gullit, babasının hayalini gerçeğe dönüştürüp Hollanda şampiyonu Ajax'a katılmak yerine, Haarlem'in iki basamak altında altıncı sırada yer almış bir Feyenoord takımına gitti.
Kararını açıklaması için bir TV talk show'una çağrıldı. Gullit o günü şöyle anlattı: "[Sunucu Sonja Barend] herkesin Ajax'a değil de Feyenoord'a gidecek olmama çok şaşırdığını söyledi. Sonja bana kelimenin tam anlamıyla böylesine kötü bir kulüpte ne yaptığımı sordu, ben de ona bakıp şöyle dedim: 'İstediğini düşünebilirsin. Ama şampiyon olursak, beni yine davet etmek zorundasın, değil mi?'
"Kulübün ve takımın potansiyelini görmüştüm."
19 yaşındaki oyuncu, sezonun sonlarına doğru De Kuip'te Haarlem'in Feyenoord'u 3-1 yendiği maçta kafa golü atarak Feyenoord'u zaten canını yakmıştı. Feyenoord da onun hava hakimiyetini kendi silahına dönüştürdü.
Excelsior'u 3-2 yendikleri maçta Eredivisie'deki ilk karşılaşmasında kafa golü atınca harika bir başlangıç yaptı. Bir hafta sonra PSV deplasmanında alınan 3-1'lik galibiyette Gullit topu aldı ve başı dik şekilde ev sahibinin yarı sahasında rahat adımlarla ilerleyip ceza sahası civarında pas aradı. Top soldan yeniden oyuna yönelince Gullit koşusunu sürdürdü ve yükselerek Ben Wijnstekers'in ortasını ağlara gönderdi.
Gullit o sezon ligde sekiz gol attı ve Feyenoord sezonu ikinci sırada tamamladı. Ardından akıl almaz bir şey oldu.
Ajax'ın kendisine az önce önerdiği sözleşmeye öfkelenen Johan Cruyff, güneye doğru ezeli rakiplerinden gelen cüretkar teklifi kabul etti. Artık 36 yaşında olan efsanevi forvetin tempoya ayak uyduramayacak kadar yaşlı olduğuna inanan çok kişi vardı. Üstelik Willem van Hanegem gibi bir ikon da dahil olmak üzere birçok kilit oyuncu ayrılırken, Feyenoord güçlü Amsterdam kulübüne meydan okuyamayacak kadar zayıf görünüyordu.
Cruyff ile Gullit'i hafife aldılar.
Gullit daha sonra The Guardian'a şöyle dedi: "Her şeyden çok merak ediyordum. Feyenoord'a geldiğinde 36 yaşındaydı. 'Tamam, şimdi topu ondan alacağım' diye düşündüğüm anlar oluyordu ama alamıyordum. Kendi kendime, 'Otuz altı mı? 24 yaşında kim bilir ne kadar iyiydi?' diyordum."
Kramponlu Pisagor lakaplı adam takımı devraldı; maçlar sırasında takım arkadaşlarına ne yapmaları gerektiğini söylüyor, antrenman çalışmalarını belirliyor ve ilk 11'i seçiyordu. En önemlisi de, topla hâlâ dokunulmazdı. Yaşlı usta ile öğrencisinin ortalığı kasıp kavurduğu Feyenoord, rakiplerini ezmeye başladı. Sık sık birbirlerine gol hazırlayan, bazen de aynı maçta ağları sarsan ikili, savunmaların durdurmasının imkansız olduğu bir hâle geldi, ta ki Ajax onlara Eredivisie'deki ilk yenilgiyi yaşatana kadar.
Cruyff'un Amsterdam'a dönüşü daha kötü başlayamazdı: 25. dakikada 3-0 gerideydiler, ancak Gullit'in asisti ve Feyenoord'un bir golü daha devre arasında onlara umut verdi. Yine de ikinci yarıdaki hücum seline direnemediler; son 30 dakikada tam beş gol atıldı.
Gullit, "Kulağa tuhaf gelebilir ama uzun süre daha iyi oynayan bizdik" diye hatırlıyordu. "Öne geçmek için fırsatlar yakaladık. Skor 3-2 olduktan sonra her şeyi göze aldık. Sonra onlar çok şanslı bir şekilde skoru 4-2 yaptı. Keje Molenaar'ın ensesinden top bir şekilde içeri girdi. Ondan sonra bizim için baraj kapakları açıldı. Ve neredeyse her ataklarının gol olması konusunda da şanslıydılar."
O dönem galibiyet sadece iki puan ediyordu ve Feyenoord daha önceki maçlarda geri dönecek kaliteye sahip olduğunu göstermişti, bu yüzden Cruyff gergin değildi. Hücum orta sahası, "Komik olan şu ki o yenilgi hiç canımızı yakmadı" dedi. "Daha çok bir dönüm noktasıydı. Cruyff maçtan sonra, 'Çocuklar, sadece iki puan' dedi.
"İyi futbol oynayabildiğimizi biliyorduk. O 8-2'lik yenilgi sayesinde geliştik. Ondan sonra da neredeyse her maçı kazandık. Ajax'a karşı, hem iç sahadaki maçta hem de kupada da buna dahil."
Aylar sonra ligde De Kuip'te Amsterdam ekibini 4-1 yendikleri maçta Gullit bir frikik golü attı, Cruyff da farkı ikiye çıkardı. Feyenoord, Eredivisie'de daha sonra sadece bir kez, Groningen'e karşı kaybetti ve 10 yıl sonra ilk şampiyonluğunu kazandı. Gullit ayrıca KNVB Beker'de Ajax'a karşı iki maçta da gol atıp asist yaptı ve Feyenoord dubleyi tamamlarken organizasyonun gol kralı olarak bitirdi.
Gullit, "Ne yıldı ama" dedi.
Genç hücum orta sahası, diğer oyuncuların oylarıyla Hollanda'da Yılın Futbolcusu seçilirken medya da Altın Ayakkabı'yı Cruyff'a verdi.
O sezonun sonunda futbolu bırakan El Salvador'un aktaracak daha çok bilgeliği vardı. "Yılın sonunda bana, 'Ruud, gideceğin bir sonraki kulüpte insanların artık senden hoşlanmayacağı gerçeğine hazır ol. Ayrıca etrafındaki oyuncuları da daha iyi oynatman gerekiyor' dedi.
"Kendi kendime, 'Tamamaaam... Benim hâlâ kendi kariyerime odaklanmam gerekiyor. Başkalarına nasıl yardım edebilirim?' diye düşünüyordum. Ama PSV'ye, sonra da Milan'a gittiğimde yapboz bir anda yerine oturdu. Johan'ın söylediği her şeyi hatırladım."
Gizemli Galli Hughes daha sonra şöyle dedi: "Gullit [Haarlem]'e katıldığında, kendini içkiyle mahveden, kavga eden ya da soyunma odasında ona seks hikayelerini anlatan adamlarla birlikte oynuyordu. Sonra Feyenoord'a gidiyor ve Johan Cruyff onu kanatlarının altına alıyor. Gerisi ise tarih."
Eindhoven yolcusu
Rotterdam'da bir başka umut vadeden ama sakatlıklarla sekteye uğrayan sezonun ardından Gullit, tartışmalı bir kararla PSV'ye geçti ve ilk andan itibaren etkisini gösterdi.
İlk maçlarından birinde, bu kez Cruyff'un çalıştırdığı Ajax'a karşı oynadı. Skoru açan isim Gullit oldu; orta sahada Ajax'ın yaptığı kötü bir pası kusursuz şekilde okuyup süratli bir koşuya çıktı ve Stanley Menzo'yu sert bir vuruşla geçti. Takımının üçüncü golünde Van der Gijp'e asist yaptıktan sonra bir pasla buluştu, topu kanattan taşıdı ve 4-2'lik galibiyeti tamamlayan golü ağların üst kısmına sert bir vuruşla gönderdi.
Golleri adeta keyfine göre atıyordu; ilk sezonunda yeniden süpürücü rolüne geçtikten sonra bile sık sık ileri çıkıyor ve birçok kritik gole imza atıyordu. Sezonun sonlarına doğru ise adeta coştu, dört maçta dokuz gol attı ve bunu Feyenoord'a karşı alınan 3-2'lik galibiyette kaydettiği iki golle tamamladı.
PSV, Ajax'ın sekiz puan önünde ligi tamamladı ve sekiz yıl sonra ilk kez şampiyon oldu. 23 yaşındaki Gullit, kariyerinde ikinci kez Hollanda'da Yılın Futbolcusu seçildi.
1986-87 sezonunda da tam anlamıyla durdurulamazdı; PSV yeniden ligi kazanırken 34 maçta 22 gol attı. Her işi yapabilen bu oyuncu, kelimenin tam anlamıyla her yönüyle komple bir futbolcuya dönüşüyordu ve bir kez daha bulunduğu ortamı aşmıştı. Sezonun sonlarına doğru teknik direktör Hans Kraay ile yaşadığı anlaşmazlık, dünya rekoru kıran bir transferin önünü açtı.
Gullit, pozisyonunun sürekli değiştirilmesinden bıkmıştı ve Kraay onu Veendam karşısında süpürücü olarak oynattığında, kısa süre önce kendisiyle Niewue Revu için röportaj yapan iki gazeteciyi arayıp öfkesini dile getirdi. Açık eleştirilere öfkelenen Kraay, PSV'ye oyuncunun satılmasını söyledi. Kulüp bunu reddedince teknik direktör istifa etti ve yerine Guus Hiddink getirildi.
PSV'nin transfer sorumlusu Kees Ploegsma daha sonra Gullit'in, AC Milan'a giden sonraki transferini zorlamak için bu öfke patlamasını kurguladığını ve bunun da Eindhoven ekibinin UEFA'ya şikayette bulunmasıyla sonuçlandığını öne sürdü.
"Ruud Gullit gitmek istiyordu. Nieuwe Revue hikayesiyle ve gazeteciler [First] Barend ile [Henk] van Dorp'la birlikte bazı şeyler sahnelenmişti," dedi Supver-PSV'ye.
"Ancak PSV, AC Milan'ın Ruud Gullit için çoktan bir kontrat üzerinde çalıştığını öğrenene kadar ayak diretti. İşte o zaman UEFA'yı devreye soktuk ve bunu [başkan] Silvio Berlusconi üzerinden AC Milan'a bildirdik. Bunu asla unutmayacağım: Eğer Silvio Berlusconi o dönemde adım atmasaydı, bu AC Milan'ın Avrupa futbolundan ihraç edilmesi anlamına gelecekti. Belirli bir dönemde bir oyuncuyla kontrat hakkında konuşmanıza izin verilmiyordu."
Eindhoven ekibi Berlusconi'den şaşırtıcı bir faks aldı: Ertesi gün anlaşmayı sonuçlandırmak için Eindhoven'da olacaktı. Ploegsma, "Bir noktada 17 milyon gulden karşılığında anlaşmaya varıldı," dedi. "Gullit otel odasına girdi ve onu Berlusconi ile tanıştırdığımda yüzündeki ifadeyi asla unutmayacağım. Ruud Gullit son derece mutluydu ve her şey böyle gelişti.
"Daha sonra her şey yoluna girdi ama PSV'den ayrılmayı resmen dayattı."
Gullit daha sonra Bein Sports'a şunları söyledi: "O dönemde Milan'ın bazı girişimlerde bulunduğunu bilmiyordum. Benimle ilgilendiklerini biliyordum ama bunu duymadım ya da görmedim ve sonra bir anda Berlusconi Eindhoven'a geldi ve PSV ile anlaşmayı yaptı."
Gullit Avrupa'ya damga vuruyor
Aralık 1987'de Gullit, PSV'deki performansı ve Milan'daki ilk sezonunun ilk yarısındaki etkileyici oyunu sayesinde Ballon d'Or'a layık görüldü; oylamada ikinci sırayı Van Basten aldı.
Ödülün organizatörleri France Football'a göre bu, sanatçıların zaferiydi: "Gullit, Orange Krallığı'nda doğmuş, futbolu kökten değiştirmek ve 70'lerin 'total futbolcularını' 21. yüzyıla taşımak için ortaya çıkmış bir fenomendir. Virtüözlük, takım oyunu ve göz alıcı sanatkârlığın ender bir birleşimi olan o; atlet ve dansçı, şakacı ve sihirbazdır… Bir zamanlar hesap ve enerji yönetimine göre şekillenen bir spora getirdiği güçlü sağlık, iştah ve yaratıcılık göz önüne alındığında, muhtemelen hüküm sürmeyi de henüz bitirmedi."
AC Milan karanlık bir dönemden geçiyordu. 1979'daki Serie A şampiyonluğundan bu yana iki kez küme düşmüşlerdi; bunlardan biri şike nedeniyleydi. 1987 yazında Gullit, Marco van Basten ve Carlo Ancelotti geldiğinde takım Serie A'yı henüz beşinci sırada tamamlamıştı. Donadoni, Paolo Maldini ve Franco Baresi gibi isimler zaten kadrodaydı ve yeni teknik direktör Arrigo Sacchi'nin elinde devrim niteliğinde bir takımın temelleri vardı. İlk sezonlarında Serie A tacını geri aldılar; Gullit ise sağ kanatta oynuyordu.
Ardından Batı Almanya'daki Euro 1988 için milli takımına katıldı. Yıllardır kaptanlık pazubandını takıyordu ancak Hollanda, 1982 ve 1986 Dünya Kupaları'nın yanı sıra Euro 1984'e de katılmayı başaramamıştı. Ajax'ın efsane eski teknik direktörü Michels'in, Van Basten, Ronald Koeman ve Frank Rijkaard'dan oluşan bir takımın başına geçmesiyle umut geri dönmüştü.
Hollandalılar açılış maçında Sovyetler Birliği'ne yenildi ve kaptan, Michels'in eleştirilerinin hedefi oldu: "Treni kaçırdı. Bu maçta serbest bir role sahipti ve takımın ona ihtiyaç duyduğu anlarda ekibi destekleyemedi."
Buna, bir sonraki maçta Van Basten'ın hat-trick yaptığı ve Sir Bobby Robson'ın İngiltere'sinin mağlup edildiği karşılaşmada kilit rol oynayarak cevap verdi. "Sahada Marco'yla müthiş bir uyumum vardı" dedi. "İngiltere maçını izleyin, sürekli onu aradığımı göreceksiniz. Ben zayıftım, o güçlüydü ve onun hizmetinde oynadım."
İrlanda ve Almanya'yı mağlup ettikten sonra, finalde Sovyetler Birliği'nden rövanşı alma zamanı gelmişti.
Van Basten'ın ceza sahasının ortasında boş durumdaki Gullit'i bulmasıyla, Gullit'in güçlü kafa vuruşu skoru açtı. 25 yaşındaki oyuncu, iki kolunu yana açarak ve yüzünde en az o kadar geniş bir gülümsemeyle sevinç yaşadı. Van Basten ikinci yarıda tarihin en ikonik gollerinden birini ağlara gönderdikten sonra Gullit, büyük bir uluslararası kupayı kaldıran ilk Hollandalı kaptan oldu.
Bir sonraki sezon öncesinde, babası Gullit'inki gibi Surinam'dan Hollanda'ya göç etmiş olan Rijkaard, AC Milan'a transfer oldu. İkili eylül ayının zıt uçlarında doğmuştu; Gullit ayın birinde, Rijkaard ise 30'unda. Aynı altyapı takımında oynadıktan sonra profesyonel kariyerlerinde farklı yollara gittiler. Gullit, 1981'de Hollanda formasıyla ilk maçına çıktığında yerine oyuna girdiği isim Rijkaard'dı.
Gullit, "Van Basten transferi benim transferimle aynı zamanda olmadı" dedi. "Elbette bunu biliyorduk ama bununla hiçbir ilgim yoktu. Bir sonraki yıl Frank Rijkaard transferinde ise bizim de payımız oldu. Onu istiyorduk çünkü yapbozun eksik parçası olduğunu düşünüyorduk ve bu yüzden Rijkaard'ı Milan'a getirmek için elimizden gelen her şeyi yaptık."
Hollandalı üçlü bir kez daha bir araya geldiğinde, kıta çapındaki üstünlüklerini sürdürmeye hazırdılar. Avrupa Kupası yarı finalinin İspanya'daki ilk ayağında Real Madrid ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Gullit, Leo Beenhakker'in takımının 5-0'lık hezimetinde önemli rol oynadı. Ancelotti ve Rijkaard Milan'ı 2-0 öne geçirdikten sonra, Gullit Donadoni'nin ortasında kafayı vurdu; ardından yine bir kafa vuruşuyla topu Van Basten'a indirerek takımının dördüncü golüne katkı sağladı.
Daha sonra sakatlanarak oyundan çıktı ve menisküs yırtığı teşhisi kondu; Camp Nou'da Steaua Bucharest'e karşı oynanacak finalde forma giyebilmesi için ameliyat olması ve hızlı bir şekilde iyileşmesi gerekiyordu. 4-0'lık galibiyette belirleyici bir rol oynadı; önce yakın mesafeden yaptığı dokunuşla kilidi açtı, ardından Donadoni'nin ortasını kontrol ettikten sonra üçüncü golü sert bir vuruşla attı. Rijkaard, muhteşem bir zaferi tamamlayan Van Basten'ın ikinci golünün asistini yaptı.
Dâhi sahneden çekiliyor
Takip eden sezon Hollandalı için acımasız geçti. Sakatlık, onu neredeyse sezonun tamamında sahalardan uzak tuttu; Serie A'da yalnızca iki, Avrupa Kupası'nda ise sadece bir kez oynadı: finalde, en uçta başladı ve Rijkaard, Van Basten'in asistiyle maçın tek golünü attı.
Gullit iki yıl daha kaldı ancak Fabio Capello yönetiminde rolünün giderek azaldığını gördü. Bir Serie A şampiyonluğu daha geldi, ancak AC Milan'ın 1993'te Şampiyonlar Ligi finalinde Marsilya'ya kaybettiği maçta yoktu. Sampdoria'ya kiralandı ve ligde dördüncü sırayı almalarına yardımcı olmak için etkileyici 15 gol attı. Bunun üzerine AC Milan onu sonraki sezonun başında geri getirdi ama artık hiçbir şey eskisi gibi değildi.
“Sakatlığımdan sonra artık eskiden olduğum Ruud Gullit değildim” dedi. “Sakatlık yüzünden ve oyundan bu kadar uzak kaldığım için kendimi futbola farklı bir şekilde uyarlamak zorunda kaldım.
“Oyunumu uyarlamak zorundaydım ama bununla başa çıkabiliyordum. Ama elbette Milan'daki rolüm eskisine göre daha az önemliydi, çünkü o dönemde rotasyon sistemi devreye girmişti. Sadece üç yabancı oynatmamıza izin veriliyordu, bu yüzden bazen oynayamıyordunuz. Çoğu maçta oynamaya alışkınsanız ve bir anda dinlenmek zorunda kalıyorsanız, bu zordur.”
1995'te Glenn Hoddle'ın Chelsea'sine katıldı ve yine savunmada başladı, ancak hücumcu doğası dizginlenemedi: düzenli olarak ileri çıktı ve pozisyonlar üretmeye başladı. Sonunda daha ileride bir role dönmek zorunda kaldı.
The Times'a anlattığı gibi: “Zor bir top alır, kontrol eder, kendime alan açar ve sağ bekin önüne iyi bir top atardım. Ama o bu pası istemiyordu. Sonunda Glenn bana, 'Ruud, bunları orta sahada yapman daha iyi olur' dedi.”
O sezonun sonunda Eric Cantona, Yılın Futbolcusu ödülünde onu geride bıraktı. Ardından Hoddle, İngiltere'nin başına geçti ve Gullit 18 ay boyunca Chelsea'nin oyuncu-teknik direktörü oldu. Kendini 24 kez sahaya sürdü ve bir gol attı, bunu da Tottenham'a karşı yaptı, ancak Chelsea'nin FA Cup finalinde Middlesbrough'yu 2-0 yenerek kupayı kazandığı maçta kenarda kaldı.
Londra ekibi 1998 Şubat ayına gelindiğinde ligde ikinci sırada olmasına rağmen görevden alındı ve sonrasında Newcastle'ı çalıştırdı, bir kez daha FA Cup finaline ulaştı. Beş yıl sonra Feyenoord'a talihsiz bir teknik direktörlük dönemi için geri döndü, ardından LA Galaxy ve Terek Grozny'deki kısa görevlerin ardından teknik adamlığın kendisine göre olmadığına karar verdi.
“Bazen buna gülüyorum. Hiçbir şey kazanmamış ama hâlâ çalışan teknik direktörler var” dedi The Guardian'a. “Chelsea ile ilk sezonumda kazandım, Newcastle ile de finale çıktık ve sadece Man U'ya kaybettik. Hakkımda sert bir yargıya varıldı ve bu da açık sözlü biri olmamdan kaynaklanıyor.
“Ama ben futbolu biliyorum. Hiçbir şeyi kanıtlamak zorunda değilim.”
Belki de sonunda futbol, oyunun hep önünde olan o adama yetişmişti.