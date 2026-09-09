Her mevkide dünya klası: Ruud Gullit Avrupa'nın en iyi oyuncusu nasıl oldu

Ruud Gullit, futbolun en büyük sıra dışı figürlerinden biriydi.

1970'lerin sonlarında sahneye çıkmasından önce, Hollanda futbolu onun gibisini hiç görmemişti. Uzun boylu, atletik ve dalgalanan dreadlock saçlarıyla ayırt edilmesi imkânsız olan Surinam kökenli Hollandalı, bir sprinterin hızını usta işi teknik ve saf zarafetle birleştiriyordu.

Belki de Ballon d'Or kazanan bu isme dair en çarpıcı şey, emekliliğinin üzerinden onlarca yıl geçmiş olmasına rağmen pozisyonunun hâlâ tanımlanamaz oluşu. Süpürücü, orta saha, kanat ve forvet: Kariyerinin farklı dönemlerinde hepsinde üst düzey performans sergiledi. Hatta ofansif orta saha olarak efsanesini yarattıktan ve AC Milan ile Hollanda milli takımıyla Avrupa'yı fethettikten sonra bile, zirvesindeyken yeniden stoperde oynamakta ısrar etti.

Eski Milan takım arkadaşı Roberto Donadoni, "Öyle bir fiziksel gücü vardı ki her yerde oynayabilirdi" diye hatırladı. "Onu ilk kez Barselona'daki bir turnuvada gördüm, süpürücü olarak oynuyordu! Sonra sağ kanatta, orta sahada, ikinci forvette ve başka nerede isterseniz oradaydı."

Eski PSV takım arkadaşı Rene van der Gijp ise, "Bence dünyada her pozisyonda en iyi olan tek oyuncu oydu" dedi. "Sağ bek, stoper, libero, sol bek, defansif orta saha, ofansif orta saha, forvet, sağ kanat; fark etmiyordu."

Amsterdam'ın sokak futbolu kültürünü profesyonel oyuna taşıyan Gullit, fiziksel gücü ve çok yönlülüğü sayesinde zirveye çıktı. Gösterişe bağlılığıyla benzer bir deha olan George Best, Gullit'te her şeyden çok takdir ettiği bulaşıcı bir neşe görüyordu ve 1990'da şöyle diyordu: "Her ölçüte göre büyük bir oyuncu. Topla bir şeyler yapmaktan korkmuyor. Ve her saniyesinden keyif alıyormuş gibi görünüyor. Bana göre onu Maradona'dan bile daha iyi bir oyuncu yapan da bu."

Ronald Koeman şu değerlendirmeyi yaptı: "1980'lerin sonlarında Ruud'un Diego Maradona ile dünyanın en iyi oyuncusu olma konusunda yarıştığı bir dönem vardı; hem de neredeyse her pozisyonda, stoperde, kanatta, merkez orta sahada ya da ileride."

Maradona ile kıyaslanmadan, Ballon d'Or'u kazanmadan ve kulüp ile milli takım düzeyinde Avrupa'ya hükmetmeden önce Gullit, Amsterdam'da Ajax'tan teklif bekleyen 16 yaşında bir savunmacıydı. Ta ki eksantrik bir Galli teknik adam devreye girip Avrupa futbolunun gidişatını değiştirene kadar.