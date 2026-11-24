Gheorghe Hagi, verdiği pek çok röportajda aynı yanıtı tekrarladı. Bu, onun hayat felsefesi. Kendisini tanımladığına ve her şey yolunda giderse tanımlamaya devam edeceğine inandığı sekiz kelime: “Sadece var olmak için değil, kazanmak için doğdum.”

Elbette bunlar iddialı sözler. Ancak Hagi'yi hatırlayanlar, onun sahada da cesur bir oyuncu olduğunu bilir. Heyecan verici, yaratıcı ve sol ayağıyla harikalar yaratabilen bir futbolcu. Rumen efsanenin dünyada bıraktığı izlenim bu.

Bu yüzden Hagi'nin en parlak döneminin sonunda bir zafer olmaması biraz ironik. Kariyerini hatırlayanlar için her şey, nihai zaferin gelmediği ama verdiği mücadelenin onu futbol tarihine sonsuza dek yazdırdığı bir yaza dayanıyor.

Yine de Hagi'nin mirası, 1994 Dünya Kupası'ndaki performanslarından çok daha fazlası. Bu hikâyede birçok zaferin yanı sıra bolca eğlence de var. Bireysel deha anları, değişen algılar ve kabul etmek gerekir ki birkaç tartışma da var. Biraz karmaşa olmadan deha, biraz meydan okuma olmadan zafer olmaz.

Sonuçta Hagi'yi Hagi yapan, yalnızca var olmakla yetinmeyen o tutku. Romanya formasıyla imkânsız görüneni başarmaya başladığı günlerden yıllar sonra, şimdi teknik direktör olarak bir kez daha aynısını yapmaya çalışırken önümüzdeki birkaç yıl ona bunu yeniden hatırlatabilir.