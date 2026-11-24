Romanya bir futbol devi değil. Doğrusu, 1994 yazında da değildi. Fakat Hagi bunu umursamıyordu; başarıya inanıyordu.
“ABD'ye aklımda tek bir düşünceyle gittim: Dünya Kupası'nı kazanmak istiyordum,” dedi. “Hayalini kurduğum şey buydu ve bu isteğimi tüm takıma aşılamaya çalıştım.”
Böylece Hagi ve takım arkadaşları o yaz ABD'ye, uzaktan bakıldığında imkânsız görünen tek bir hedefle gitti. Romanya, o turnuvadan önceki 11 Dünya Kupası'nın yalnızca ikisine katılmıştı. Dört yıl önce son 16 turuna çıkmıştı ama grubundan tek galibiyetle güçlükle çıkabilmiş, ardından İrlanda'ya penaltılarda yenilmişti. Romanya'nın en üst seviyede mücadele edebileceğini gösteren pek az işaret vardı. Hagi ise buna aldırmıyordu.
Romanya turnuvaya Kolombiya'yı 3-1 yenerek başladı. Hagi bir gol attı, diğer iki golün de asistini yaptı. İsviçre karşısında da gol attı ama Romanya maçı 4-1 kaybetti. Böylece ev sahibi ABD ile oynanacak karşılaşma bir ölüm kalım maçına dönüştü. Romanya 1-0 kazanarak eleme turlarına çıktı.
O noktada Hagi ve arkadaşlarını kariyerlerinin en büyük sınavı bekliyordu: Arjantin. Maradona, artık kötü şöhretli hâle gelen doping cezası nedeniyle yoktu. Yine de karşılarındaki, futbolun seçkinlerinden Arjantin'di. Maradona'nın yokluğunda sahneye Hagi çıktı. Bir gol ve bir asistle takımını 3-2'lik galibiyete taşıdı. Bu karşılaşma hâlâ Dünya Kupası tarihinin en iyi maçlarından biri olarak hatırlanıyor.
Romanya teknik direktörü Iordanescu maçın ardından, “Bu, devrimden beri halkımızın kutladığı en büyük olay,” dedi. “Aynı zamanda futbol tarihimizin en büyük anı.”
Elbette bu yolculuk sonsuza dek sürmedi. Romanya çeyrek finalde İsveç'e karşı penaltı atışlarını geçemeyerek elendi. Ancak o yaz takım herkesi büyüledi. Turnuvanın Yıldızlar Takımı'na seçilen Hagi ise hepsinden fazla dikkat çekti.
O yazın başında Hagi, ülkesi Romanya'da zaten saygı görüyordu. İspanya'daki taraftarlar da Real Madrid'deki kısa döneminden onu tanıyordu. Ancak önceki sezonu, yükselmelerine öncülük etmiş olsa da, Brescia ile İtalya ikinci liginde geçiren bir oyuncudan pek az kişi büyük işler bekliyordu. Yaz sona erdiğinde ise Hagi bir yıldız hâline gelmişti. Kısa süre sonra Barcelona'nın onu istemesi de bundandı. Böylece Hagi, örnek aldığı Cruyff'un izinden gitme fırsatı buldu.
2023'te FourFourTwo'ya, “Romanya'da herkes Amerika'yı fethetmek istiyordu,” dedi. “Komünizmin çöküşünden sonra özgür dünyaya gitmek istiyorduk. Romanya'nın jimnastik ve teniste yaptığı gibi, sporla çok yol kat edebilirsiniz. Şimdi fethetme sırası futboldaydı. Çok iyi oynadık ve Romanya'nın elçileriydik.” Hagi'den daha iyi bir elçi yoktu. Ancak hikâyesinde daha pek çok dönemeç vardı.