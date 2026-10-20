Fabregas'ın Monaco'daki son sezonu, kariyerinin en zor dönemiydi. Sakatlık sorunlarıyla boğuştu ve 2021-22 Ligue 1 sezonunun tamamında yalnızca 36 dakika forma giyebildi. Arsenal'da profesyonel futbol kariyerine başladığında henüz 16 yaşında olan Fabregas, artık 35 yaşındaydı ve zaman onu yakalamış gibi görünüyordu.

Ancak Fabregas hayal kırıklığı yaşasa da kariyerinin bittiğini düşünmüyordu. Yeniden canlanmak için yalnızca “yeni bir başlangıca”, teknik direktörlük dünyasına uzanan yolu açık bir “yeni projeye” ihtiyacı vardı. Önünde pek çok teklif bulunuyordu; bunların en ilgi çekicisi Como'dan gelmişti.

Fabregas, dünyaca ünlü gölünü görmek için şehri daha önce birkaç kez ziyaret etmişti. Ancak şehrin bir futbol takımı olduğunu bilmiyordu. Doğrusu, bunu bilen pek az kişi vardı.

Como'nun mevcut başkanı ve Mola TV'nin eski CEO'su Mirwan Suwarso da kısa süre önce, İtalya'da geçecek “bir tür futbol belgeseli” için Milano'da olası çekim mekânlarını araştırırken kulübe tamamen tesadüfen rastladığını itiraf etti. Djarum Group'un 2019'da Como'yu satın almasına yol açan da bu “mutlu tesadüf” oldu.

Endonezyalı holdingin mali desteği ve bir diğer eski Chelsea orta saha oyuncusu Dennis Wise'ın yaptığı mükemmel işler olmadan Como'nun bugün bulunduğu noktaya gelemeyeceğini belirtmek elbette önemli. Ancak Fabregas'ın kulübün dikkat çekici yükselişindeki rolünün önemini abartmak mümkün değil. Fabregas 2022'de hem oyuncu hem de hissedar olarak kulübe katıldığında Como, Serie B'ye yükselmeyi çoktan garantilemiş olabilir; fakat sonrasında saha içinde ve dışında yaşanan her şeyde kilit rol oynadı.

“Futbolla ilgili işlerin anahtarı adeta bana teslim edildi,” dedi DAZN Italia'ya, 2025-26 Serie A sezonunun son gününde Cremonese'yi 4-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandıktan sonra. “Başladığımızda neredeyse hiçbir şey yoktu.

“Az önce, dört yıl önce oynamak için buraya geldiğimde de bizimle olan iki fizyoterapistle konuşuyordum. Antrenman sahamız olmadığı için bir barın arka odasındaki masalarda masaj yapmak zorunda kaldığımız günlerden söz ediyorduk! Şimdi Şampiyonlar Ligi'ndeyiz!”

Bunun başlıca nedeni hiç kuşkusuz Fabregas.