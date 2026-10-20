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Cesc Fabregas 1:1Getty/GOAL

Como'da kendini kanıtlayan Cesc Fabregas, Manchester United'ın ihtiyaç duyduğu türden bir teknik direktör

Manchester United, İspanyol futbolcuyu oyunculuk döneminde transfer etmeye çalışmıştı. Peki yakında onu yeni teknik direktörü yapmak için de girişimde bulunabilir mi?

Mark Doyle
Çeviri:

  • Como yöneticisi Carlalberto Ludi, Cesc Fabregas'ın futbolculuğundan bile daha iyi bir teknik direktör olduğunda ısrarcı. Dünya Kupası şampiyonu Fabregas'ın kuşağının en iyi orta saha oyuncularından biri olduğu düşünülürse bu oldukça iddialı bir söz. Yine de Fabregas'ın Como'yu üç yıldan kısa sürede Serie B'den Şampiyonlar Ligi'ne taşıması, Ludi'nin neden böyle düşündüğünü anlamayı kolaylaştırıyor.

    İspanyol teknik direktörün Sinigaglia'da yaptığı dikkat çekici iş, Manchester United'ın Fabregas için harekete geçebileceğine dair giderek artan söylentileri de anlaşılır kılıyor. Elbette bunun için kulübün yakın gelecekte mevcut teknik direktörü Michael Carrick ile yollarını ayırmaya karar vermesi gerekiyor.

    Sonuçta Manchester United, Fabregas'ı Barcelona'da oynadığı dönemde transfer etmeye çalışmıştı. Sahada sergilediğinden bile daha fazla zekâyı teknik direktör kulübesinde ortaya koyarken şimdi onu göreve getirmekle neden ilgilenmesin?

  • 'Yeni proje'

    Como v Cosenza Calcio - Serie B
    Getty Images Sport

    Como, Fabregas'a kulüpten hisse teklif etmekle kalmadı, antrenörlüğe giden bir yol da sundu.

    Fabregas'ın Monaco'daki son sezonu, kariyerinin en zor dönemiydi. Sakatlık sorunlarıyla boğuştu ve 2021-22 Ligue 1 sezonunun tamamında yalnızca 36 dakika forma giyebildi. Arsenal'da profesyonel futbol kariyerine başladığında henüz 16 yaşında olan Fabregas, artık 35 yaşındaydı ve zaman onu yakalamış gibi görünüyordu.

    Ancak Fabregas hayal kırıklığı yaşasa da kariyerinin bittiğini düşünmüyordu. Yeniden canlanmak için yalnızca “yeni bir başlangıca”, teknik direktörlük dünyasına uzanan yolu açık bir “yeni projeye” ihtiyacı vardı. Önünde pek çok teklif bulunuyordu; bunların en ilgi çekicisi Como'dan gelmişti.

    Fabregas, dünyaca ünlü gölünü görmek için şehri daha önce birkaç kez ziyaret etmişti. Ancak şehrin bir futbol takımı olduğunu bilmiyordu. Doğrusu, bunu bilen pek az kişi vardı.

    Como'nun mevcut başkanı ve Mola TV'nin eski CEO'su Mirwan Suwarso da kısa süre önce, İtalya'da geçecek “bir tür futbol belgeseli” için Milano'da olası çekim mekânlarını araştırırken kulübe tamamen tesadüfen rastladığını itiraf etti. Djarum Group'un 2019'da Como'yu satın almasına yol açan da bu “mutlu tesadüf” oldu.

    Endonezyalı holdingin mali desteği ve bir diğer eski Chelsea orta saha oyuncusu Dennis Wise'ın yaptığı mükemmel işler olmadan Como'nun bugün bulunduğu noktaya gelemeyeceğini belirtmek elbette önemli. Ancak Fabregas'ın kulübün dikkat çekici yükselişindeki rolünün önemini abartmak mümkün değil. Fabregas 2022'de hem oyuncu hem de hissedar olarak kulübe katıldığında Como, Serie B'ye yükselmeyi çoktan garantilemiş olabilir; fakat sonrasında saha içinde ve dışında yaşanan her şeyde kilit rol oynadı.

    “Futbolla ilgili işlerin anahtarı adeta bana teslim edildi,” dedi DAZN Italia'ya, 2025-26 Serie A sezonunun son gününde Cremonese'yi 4-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandıktan sonra. “Başladığımızda neredeyse hiçbir şey yoktu.

    “Az önce, dört yıl önce oynamak için buraya geldiğimde de bizimle olan iki fizyoterapistle konuşuyordum. Antrenman sahamız olmadığı için bir barın arka odasındaki masalarda masaj yapmak zorunda kaldığımız günlerden söz ediyorduk! Şimdi Şampiyonlar Ligi'ndeyiz!”

    Bunun başlıca nedeni hiç kuşkusuz Fabregas.

  • “Futbolun CEO’su”

    Cesc Fabregas Como
    Getty Images

    Eski İspanya millî takım oyuncusu, Como'nun dönüşümünün neredeyse her yönünde rol oynadı.

    Djarum Group'un takıma aktardığı para, Serie A standartlarına göre oldukça yüksek. Ancak Como, Şampiyonlar Ligi'ne yıldızları transfer ederek ulaşmadı. Kulüp bunun yerine keşfedilmemiş yetenekleri bulmaya odaklandı. Nico Paz bunun en iyi örneği.

    Como onu 2024'te transfer ettiğinde Arjantinli oyuncu Real Madrid'in kadrosundaydı, ancak A takımda yalnızca dört kez forma giymişti. Kendisinin UEFA'ya anlattığı gibi, “Esasen alt ligde oynayan bir rezerv takım oyuncusuydum. Bu yüzden Como'ya gelmek, hem futbolcu hem de insan olarak gelişmemi sağladı.

    “Bunların hepsi beni buraya getiren ve bana inanan Cesc sayesinde. İlk günden itibaren istediğim gibi oynamama izin verdi ve bana büyük özgürlük tanıdı. Bana çok şey öğretti. Bugün olduğum futbolcu olmamı tamamen ona borçlu olduğumu düşünüyorum.”

    Fabregas da oyuncu transfer ederken karakterin kendisi için yetenek kadar önemli olduğunu söyledi. Como'nun kaptanının, 25 yaşında Fransa'nın yıldızlarla dolu kadrosuna yeni girmeyi başaran Lucas Da Cunha olmasının nedeni de bu.

    “Parasını çoktan kazanmış ve yapması gerekenleri yapmış birindense, sözde daha az yetenekli ama daha hırslı, inanılmaz bir kariyere sahip olmak isteyen bir oyuncuyu tercih ederim,” diye açıkladı Fabregas Festival dello Sport'ta. “Da Cunha'nın da inanılmaz bir zihniyeti var. Bu yüzden başarılarının tüm takdirini hak ediyor.”

    Yine de Suwarso'nun ifadesiyle Como'nun “futbol CEO'su” olan Fabregas'ın tüm projenin yüzü olduğu tartışılmaz.

    “Yönetim kurulunun kendisine verdiği planı uygulamada çok önemli bir rol oynuyor,” dedi Endonezyalı yönetici Gazzetta dello Sport'a. “Diğer takımların aksine yalnızca teknik direktöre ve sportif direktöre güvenmiyoruz. Cesc ve ekibinin yanı sıra futbol yönetimimizin diğer tüm unsurlarını, ayrıca mali işler direktörümüzü ve kulüp sahiplerini temsilen beni de kapsayan genişletilmiş bir futbol kurulumuz var. Oluşturduğumuz DNA'yı rehber alarak kararları kurul olarak vermeye çalışıyoruz. Ancak bu DNA'nın oluşturulmasında Cesc'in rolü belirleyici oldu.”


  • “Kazan ama bir kimlik oluştur”

    Como 1907 v Parma Calcio - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Fabregas, yalnızca sonuç almakla kalmadı, bunu göze hoş gelen bir futbol oynayarak başardı.

    Suwarso'nun Fabregas'a kazanma baskısı altında olmadığını, bunun yerine kulübün tüm dünyaya sunabileceği bir marka oluşturmasına yardımcı olacak bir “kimlik yaratmasını” istediğini söylemesi de işini kolaylaştırdı. Como, görkemli gölü sayesinde her zaman çok sayıda ünlü ziyaretçiyi ağırlamıştı. Ancak artık ünlü isimlerin Serie A'nın en iyi futbol oynayan takımını izlemek için Sinigaglia'ya gelmesi dikkat çekici.

    “Örneğin Keira Knightley'nin eşi James Righton, Cesc Fabregas'ın nasıl heyecan verici bir takım kurduğunu okuduktan sonra bir maça gelmek istedi,” diyen Suwarso, bunu geçen yıl Calcio e Finanza'ya verdiği röportajda anlattı. “Sonrasında her şey kendiliğinden gelişti.”

    Bütün bunlar kolaymış gibi görünebilir ama öyle değil. Fabregas'ın Como'yu bir Şampiyonlar Ligi takımına dönüştürmek için harcadığı zamanı ve emeği göz ardı etmek ona büyük haksızlık olur. Çalışkan ve esnek bir teknik direktör olduğunu kanıtladı.

    Hâlâ topa sahip olma oyununa takıntılı olduğu düşünülüyor. Asla vazgeçmeyeceği bazı temel ilkeler bulunduğunu kabul ederek zaman zaman bu algıyı kendisi de güçlendirdi. Örneğin Inter karşısında alınan 4-0'lık yenilginin ardından, Como'nun açıkça daha üstün bir rakibe karşı her zamanki agresif önde baskı oyununu oynamasının hata olup olmadığı soruldu.

    “Bunu düşündüm ama aklım bana hayır dedi. Bu beni aptal gibi gösterebilir ya da kaybetmiş birinin bahanesi gibi gelebilir, fakat dürüst olmak gerekirse bundan memnunum,” dedi DAZN Italia'ya. “Bugün takımımın geliştiğini hissediyorum. Kazandığınızda ve insanlar size dâhi dediğinde bu gerçekleşmiyor. Ağır bir yenilgiden sonra daha çok şey öğreniyor, her şeyi biraz daha iyi anlıyorsunuz. Maça 6-3-1 ya da 5-4-1 dizilişiyle savunma yaparak çıkabilirsiniz ama bunu yapmaktansa böyle kaybetmeyi tercih ederim.”

    Ancak Fabregas kesinlikle tek bir oyun tarzına bağlı değil. Rekabetçi ve inanılmaz derecede titiz bir isim olan Fabregas, teknik ekibinin yardımıyla “futboldaki her taktiksel düzeni” nasıl aşacağını bulmasına yardımcı olacak bir veri tabanı oluşturdu.

    “Hep aynı şekilde oynayan, aynı şekilde hücum ve savunma yapan bir teknik direktör olmak istemiyorum,” diye vurguladı. “Evet, ilkeleriniz ve düzenleriniz var. Ama olabildiğince üstünlük kurmak istiyorum ve günümüzde bunun için mümkün olduğunca çok çözüme ihtiyacınız var.”

    Arsene Wenger'den Jose Mourinho'ya, Pep Guardiola'dan Antonio Conte'ye kadar futbol felsefeleri birbirinden son derece farklı teknik direktörlerin yönetiminde oynamış bir orta saha oyuncusundan beklenen taktiksel esneklik de bu.

    “Bir oyuncu olarak birbirinden farklı oyun tarzlarıyla kazandım. Bu yüzden birinin işe yarayıp diğerinin yaramadığını söylediğimi asla duymayacaksınız,” diye yazdı The Coaches' Voice'ta. “Ayrıca geldiğim gün kulüp ve sahipleri benimle Como Gölü'nü, yaşam tarzını ve önde oynayan bir takım görmek isteyen insanları konuştu. Benden istenen buydu. Bana ‘Kazan, kazan, kazan’ demediler. ‘Kazan ama bir kimlik yarat’ dediler.”

    Fabregas bu hedefe şüphesiz ulaştı. Bu yüzden Avrupa'nın seçkin kulüplerinden birinin onu kadrosuna katması an meselesi gibi görünüyor. Hatta sözleşmesinde eski kulüpleri Arsenal, Chelsea ve Barcelona'yla ilgili özel bir serbest kalma maddesi bulunduğu da öne sürüldü.

    Ancak şu anda yeni bir teknik direktör arama ihtimali çok daha yüksek olan kulüp United. Kulübün, Michael Carrick'in aksine, oyunculuğundan bile daha iyi bir teknik direktör olma yolunda ilerlediği izlenimini gerçekten veren Fabregas'a odaklanmaya başlamış olması oldukça mümkün.