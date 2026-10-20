Suwarso'nun Fabregas'a kazanma baskısı altında olmadığını, bunun yerine kulübün tüm dünyaya sunabileceği bir marka oluşturmasına yardımcı olacak bir “kimlik yaratmasını” istediğini söylemesi de işini kolaylaştırdı. Como, görkemli gölü sayesinde her zaman çok sayıda ünlü ziyaretçiyi ağırlamıştı. Ancak artık ünlü isimlerin Serie A'nın en iyi futbol oynayan takımını izlemek için Sinigaglia'ya gelmesi dikkat çekici.
“Örneğin Keira Knightley'nin eşi James Righton, Cesc Fabregas'ın nasıl heyecan verici bir takım kurduğunu okuduktan sonra bir maça gelmek istedi,” diyen Suwarso, bunu geçen yıl Calcio e Finanza'ya verdiği röportajda anlattı. “Sonrasında her şey kendiliğinden gelişti.”
Bütün bunlar kolaymış gibi görünebilir ama öyle değil. Fabregas'ın Como'yu bir Şampiyonlar Ligi takımına dönüştürmek için harcadığı zamanı ve emeği göz ardı etmek ona büyük haksızlık olur. Çalışkan ve esnek bir teknik direktör olduğunu kanıtladı.
Hâlâ topa sahip olma oyununa takıntılı olduğu düşünülüyor. Asla vazgeçmeyeceği bazı temel ilkeler bulunduğunu kabul ederek zaman zaman bu algıyı kendisi de güçlendirdi. Örneğin Inter karşısında alınan 4-0'lık yenilginin ardından, Como'nun açıkça daha üstün bir rakibe karşı her zamanki agresif önde baskı oyununu oynamasının hata olup olmadığı soruldu.
“Bunu düşündüm ama aklım bana hayır dedi. Bu beni aptal gibi gösterebilir ya da kaybetmiş birinin bahanesi gibi gelebilir, fakat dürüst olmak gerekirse bundan memnunum,” dedi DAZN Italia'ya. “Bugün takımımın geliştiğini hissediyorum. Kazandığınızda ve insanlar size dâhi dediğinde bu gerçekleşmiyor. Ağır bir yenilgiden sonra daha çok şey öğreniyor, her şeyi biraz daha iyi anlıyorsunuz. Maça 6-3-1 ya da 5-4-1 dizilişiyle savunma yaparak çıkabilirsiniz ama bunu yapmaktansa böyle kaybetmeyi tercih ederim.”
Ancak Fabregas kesinlikle tek bir oyun tarzına bağlı değil. Rekabetçi ve inanılmaz derecede titiz bir isim olan Fabregas, teknik ekibinin yardımıyla “futboldaki her taktiksel düzeni” nasıl aşacağını bulmasına yardımcı olacak bir veri tabanı oluşturdu.
“Hep aynı şekilde oynayan, aynı şekilde hücum ve savunma yapan bir teknik direktör olmak istemiyorum,” diye vurguladı. “Evet, ilkeleriniz ve düzenleriniz var. Ama olabildiğince üstünlük kurmak istiyorum ve günümüzde bunun için mümkün olduğunca çok çözüme ihtiyacınız var.”
Arsene Wenger'den Jose Mourinho'ya, Pep Guardiola'dan Antonio Conte'ye kadar futbol felsefeleri birbirinden son derece farklı teknik direktörlerin yönetiminde oynamış bir orta saha oyuncusundan beklenen taktiksel esneklik de bu.
“Bir oyuncu olarak birbirinden farklı oyun tarzlarıyla kazandım. Bu yüzden birinin işe yarayıp diğerinin yaramadığını söylediğimi asla duymayacaksınız,” diye yazdı The Coaches' Voice'ta. “Ayrıca geldiğim gün kulüp ve sahipleri benimle Como Gölü'nü, yaşam tarzını ve önde oynayan bir takım görmek isteyen insanları konuştu. Benden istenen buydu. Bana ‘Kazan, kazan, kazan’ demediler. ‘Kazan ama bir kimlik yarat’ dediler.”
Fabregas bu hedefe şüphesiz ulaştı. Bu yüzden Avrupa'nın seçkin kulüplerinden birinin onu kadrosuna katması an meselesi gibi görünüyor. Hatta sözleşmesinde eski kulüpleri Arsenal, Chelsea ve Barcelona'yla ilgili özel bir serbest kalma maddesi bulunduğu da öne sürüldü.
Ancak şu anda yeni bir teknik direktör arama ihtimali çok daha yüksek olan kulüp United. Kulübün, Michael Carrick'in aksine, oyunculuğundan bile daha iyi bir teknik direktör olma yolunda ilerlediği izlenimini gerçekten veren Fabregas'a odaklanmaya başlamış olması oldukça mümkün.