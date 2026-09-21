ABD Erkek Milli Takımı kadrosuna şöyle hızlıca bir göz atmak bile biraz sarsıcı geliyor. Kadroda henüz milli formayı giymemiş 13 oyuncu ve sekiz genç futbolcu yer alıyor. Dünya Kupası sonrası ilk kamp her zaman yeni bir dönemin başlangıcıdır, ancak teknik direktör Mauricio Pochettino, bu kadar çok genç yıldızı kadroya çağırarak sanki bambaşka bir kitap yazmaya başlıyor.

Bunun elbette nedenleri var ve bunların başında da bunun dört maçlık bir dönem olması geliyor; bu da Pochettino ile ekibine takımın en yeni çağrılan isimlerini yakından tanımak için azami süre veriyor. Ayrıca bu durum, ABD Erkek Milli Takımı'nın en genç oyuncularına da programın bir parçası olarak hayata uyum sağlamaları için uzun bir kamp süresi sunuyor; bu da kulüp seviyesinden her zaman büyük bir sıçrama anlamına geliyor.

ABD Erkek Milli Takımı'nın genç oyuncuları genel olarak kulüp seviyesinde başarılı bir dönem geçiriyor. MLS'teki harika yeteneklerden dünyanın en iyi liglerinde forma giyen yükselen yıldızlara kadar, bu kadroda ilk kez bu denli fazla genç yetenek bulunuyor. Bu kamp onlar için elbette unutulmaz olacak, ancak milli takım için de unutulmaz olabilir; çünkü geriye dönüp bakıldığında bu dönem, birkaç kilit parçanın başlangıç yaptığı süreç olarak görülebilir.

Peki gözünüzü hangi genç oyunculardan ayırmamalısınız? İşte ABD Erkek Milli Takımı kampında mutlaka izlenmesi gereken beş isim.