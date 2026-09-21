Cavan Sullivan, Mathis Albert ve sonbahar kampında izlenmesi gereken en heyecan verici beş USMNT adayı
ABD Erkek Milli Takımı kadrosuna şöyle hızlıca bir göz atmak bile biraz sarsıcı geliyor. Kadroda henüz milli formayı giymemiş 13 oyuncu ve sekiz genç futbolcu yer alıyor. Dünya Kupası sonrası ilk kamp her zaman yeni bir dönemin başlangıcıdır, ancak teknik direktör Mauricio Pochettino, bu kadar çok genç yıldızı kadroya çağırarak sanki bambaşka bir kitap yazmaya başlıyor.
Bunun elbette nedenleri var ve bunların başında da bunun dört maçlık bir dönem olması geliyor; bu da Pochettino ile ekibine takımın en yeni çağrılan isimlerini yakından tanımak için azami süre veriyor. Ayrıca bu durum, ABD Erkek Milli Takımı'nın en genç oyuncularına da programın bir parçası olarak hayata uyum sağlamaları için uzun bir kamp süresi sunuyor; bu da kulüp seviyesinden her zaman büyük bir sıçrama anlamına geliyor.
ABD Erkek Milli Takımı'nın genç oyuncuları genel olarak kulüp seviyesinde başarılı bir dönem geçiriyor. MLS'teki harika yeteneklerden dünyanın en iyi liglerinde forma giyen yükselen yıldızlara kadar, bu kadroda ilk kez bu denli fazla genç yetenek bulunuyor. Bu kamp onlar için elbette unutulmaz olacak, ancak milli takım için de unutulmaz olabilir; çünkü geriye dönüp bakıldığında bu dönem, birkaç kilit parçanın başlangıç yaptığı süreç olarak görülebilir.
Peki gözünüzü hangi genç oyunculardan ayırmamalısınız? İşte ABD Erkek Milli Takımı kampında mutlaka izlenmesi gereken beş isim.
Cavan Sullivan
Zaten açıkça manşetlerde yer alıyor, ancak hem uzun süredir devam eden büyük beklenti hem de son dönemdeki üretkenliği göz önüne alındığında Sullivan'ın özellikle öne çıkarılması gerekiyor.
Onu bu takıma sokan da ikincisi oldu ve bunun ne kadar etkileyici olduğunu inkâr etmek mümkün değil. Son altı maçta Sullivan altı gol ve iki asist üretti; bu da ona MLS'in en formda oyuncusu unvanı için güçlü bir iddia kazandırıyor. Özgeçmişini başka herhangi bir oyuncununkilerle karşılaştırdığınızda, bu çağrıyı hak ettiği açıkça görülüyor. Henüz 16 yaşında olması ise bunu daha da etkileyici kılıyor.
Pochettino da buna hızlıca dikkat çekiyor. Ayrıca Sullivan'ın yaşı nedeniyle, heyecan olsa da belli ölçüde temkinli olunması gerektiğini de hemen vurguluyor.
"Onun şu anda yaptığı şekilde inanmaya devam etmesini sağlamamız gerekiyor" diyen Pochettino, "ama aynı zamanda gerçekten çok çalışması ve gelişmesi gerektiğini de göstermeye çalışmalıyız çünkü her şey gelişmekle ilgili. Ama evet, bence tüm övgüleri hak ediyor ve bizimle olmayı da hak ediyor. Onu tanımamız açısından bizim için harika bir fırsat olacak" ifadelerini kullandı.
Herkes, ABD Milli Takımı'nın geleceği olabilecek bir oyuncu için bunun pek çok fırsatın ilki olmasını umuyor.
Neil Pierre
Küresel futbol duran topların önemine odaklanmayı sürdürürken, en sevdiğiniz NBA yıldızlarıyla aynı boyda bir gence sahip olmak herhalde oldukça hoş bir şeydir.
USMNT, Union'da Sullivan'la birlikte gelişim gösteren 2,01 metrelik Pierre ile tam da buna sahip. 18 yaşındaki stoper, Dünya Kupası'ndan bu yana dört gol attı ve duran top dışındaki pozisyonlarda da gerçek bir MLS savunmacısı olarak öne çıktı.
Elbette farkı yaratacak şey, oyunun savunma tarafını nasıl yönettiği olacak ve Pierre, elit bir savunmacı olmak için hem boy hem de atletizm açısından gereken özelliklere sahip. Ancak bu seviyede onun boyunda çok az oyuncu olmasının bir nedeni var; bu yüzden Pierre'in en iyilere karşı oynayabilmek için gerekli çevikliğe sahip olup olmadığını sormak gayet doğal.
Eğer öyleyse, her iki ceza sahasında da takımına maç kazandırabilecek yeteneğe sahip elit bir potansiyel olur. Bu kamp, iyi ya da kötü, diğer konularda bunu nasıl idare ettiğini görmek için harika bir fırsat olacak.
Mathis Albert
"Ne kadar büyük ya da güçlü olduğunun önemi yok, çünkü ben ne istersem onu yapacağım ve umuyorum, ayrıca bunun işe yarayacağını düşünüyorum. Eğer bunu hissediyorsam, muhtemelen işe yarayacaktır."
Albert'in geçen yıl GOAL'e söylediği buydu; bu söz, onun oyun tarzını oldukça iyi özetliyor. Borussia Dortmund'un genç yıldızı, korkusuz bir driplingci ve bu korkusuzluğu onun Dortmund A takımına kadar yükselmesini sağladı. Christian Pulisic ve Gio Reyna'nın izinden gidiyor; Albert, Dortmund günlerinde o ikisi ne kadar heyecan verici birer yetenekse, en az onlar kadar heyecan verici bir yetenek.
A takıma geçiş elbette büyük bir sıçrama, ancak Albert bir süredir bu seviyenin içinde ve çevresinde yer alıyor. 2025'te Kulüpler Dünya Kupası için Dortmund'un A takımına katıldıktan sonra, geçen sezon 16 yıl 340 günlükken forma giyerek Bundesliga'da oynayan en genç Amerikalı oldu. Ayrıca kısa süre önce Dortmund adına bir DFB-Pokal maçına ilk 11'de başladı. Kaynakların GOAL'e verdiği bilgiye göre kulüp, A takımla ilgili planları nedeniyle genç oyuncu için gelen kiralama ilgisini geri çevirdi.
Kamptaki tüm oyuncular arasında Albert, en az üst düzey deneyime sahip isim. Ancak potansiyeli de en yüksek olan oyuncu olabilir; şu anda grupla birlikte olmasının nedeni de bu.
Adri Mehmeti
Sergio Busquets benzetmeleri erken olabilir, ancak Mehmeti'nin oyununu izlerseniz o vizyonu görebilirsiniz. Orada rafine bir orta saha oyuncusu var, ancak o hâlâ sadece 17 yaşında.
USMNT efsanesi Michael Bradley'nin gözetiminde Mehmeti, yaşı genç olmasına rağmen orta sahada oyunu yönlendirerek New York Red Bulls'un değişmez isimlerinden biri oldu. Mehmeti şimdiden son derece komple bir oyuncu ve orta saha oyuncusu; topla buluşmada yüzde 98'lik dilimde, kazanılan ikili mücadelelerde yüzde 96'lık dilimde, top kapmalarda yüzde 95'lik dilimde ve isabetli paslarda yüzde 98'lik dilimde yer alıyor.
Bu rakamların tamamı soğukkanlılığa, olgunluğa ve nihayetinde büyük bir yeteneğe işaret ediyor; bu yüzden önümüzdeki yıllarda USMNT'nin merkez parçası olabilir. Bu ilk kampta başka bir Red Bulls çıkışlı oyuncu olan Tyler Adams'tan öğrenebilecek olması da ona yardımcı olacaktır. Mehmeti'nin Red Bulls orta sahasındaki soğukkanlı oyunu, 17 yaşındaki futbolcuya ilk USMNT kampında Tyler Adams'la birlikte öğrenme fırsatı kazandırdı.
Zavier Gozo
Crystal Palace'ın Gozo için 15 milyon dolar ödemesinin bir nedeni var. Bunun sebebi, onun hem kısa hem de uzun vadede kulübün geleceğinin bir parçası olabilecek yeteneğe sahip olması.
Palace, eski Real Salt Lake yıldızını takıma yavaş yavaş adapte etmekten memnun görünüyor, ancak Gozo kulüp adına Premier League ve Lig Kupası'ndaki ilk maçlarına çoktan çıktı. MLS'te MLS All-Star seçildiği çıkış yaptığı bir sezonun ardından bu yaz Palace'a katılan Gozo için henüz yolun başı.
Büyük mesele şu ki, Albert gibi Gozo da ihtiyaç duyulan bir pozisyonda oynayan bir oyuncu. ABD, son dönemin büyük bölümünde kanat oyuncusu sıkıntısı yaşadı ve Gozo en iyi kanatta kullanılıyor. Pochettino o yolu seçerse kanat beki olarak da oynayabilir, ancak nasıl bir yol izlerse izlesin Gozo hem milli takımda hem de Premier League'in üst düzey bir kulübünde çıkış yapmaya hazır bir isim.