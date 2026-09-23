‘Bu yeni bir başlangıç’ - George Campbell kendine güvendi ve West Brom’un kaptanı oldu; şimdi ise USMNT’deki geleceği için mücadele ediyor
FAYETTEVILLE, Ga. -- George Campbell'ın West Brom'un kaptanı ilan edildiği an, açıkçası pek de özel değildi.
Ne bir kutlama vardı ne de gösteriş. Hatta her şey sessizce oldu. Menajer James Morrison ile kısa bir konuşma yapıldı ve konu kapandı. Campbell kol bandını taktı.
Takım otobüsünün dışında geçen o kısa konuşmadan bu yana geçen yaklaşık bir ayda Campbell, o kol bandının ne anlama geldiğini giderek daha fazla düşündü. Ve bunu ne kadar çok düşündüyse, o kol bandının hem her şey hem de hiçbir şey ifade ettiğini o kadar fazla fark etti.
Campbell, GOAL'e verdiği demeçte, “İlk başta bunu çok daha fazla düşünüyordum, sadece kaptan olmayı ve bunun ne anlama geldiğini. Biraz kafama takıldı,” dedi. “Ama şimdi kendimi biraz daha oturmuş hissediyorum. Bakın, bu büyük bir onur ama sandığım kadar çok göz üzerimde değil. Geçen yılla neredeyse tamamen aynı.”
Hayatı gerçekten değişmemiş olsa da Campbell kesinlikle değişti ve bunda, onu o kol bandına götüren dolambaçlı yolun büyük payı var. Kaptanlık, hem onun kim olduğunun hem de kim olabileceğinin bir takdiri ama aynı zamanda oraya gelebilmek için ne kadar geliştiğinin de göstergesi. Ayrıca bu durum, ABD erkek milli takımıyla adeta yeni bir başlangıca adım atarken ona kendi yolculuğunu ve bunun şimdi nereye gittiğini düşündürdü.
25 yaşındaki Campbell, kendisini mevcut USMNT grubunda bir nevi ara figür olarak buluyor. Etrafında Dünya Kupası tecrübesi yaşamış isimler de var, bunu hedefleyen gençler de. Bu nedenle, milli takımda yalnızca bir maça çıkmış biri olarak Campbell kendi yolunda ilerliyor; hem büyük fırsatı için savaşıyor hem de başkalarını kendi fırsatlarına doğru yönlendirmeye yardımcı oluyor.
“West Brom'da bir liderlik rolüm var ve burada da lider olmaya çalışmak istiyorum,” diyor. “İnsanları çok iyi tanımadığınızda lider olmak her zaman zordur ve henüz tanımadığım insanlara bağırıp çağırmak benim karakterimde yok. Ama aynı zamanda, sahada organizasyon, konuşma, iletişim kurma ve maç içi deneyim açısından buna sahibim.”
Campbell'ın West Brom'daki döneminin ona öğrettiği bir şey varsa, o da her şeyin hızlı gerçekleştiği. Bir dakika önce kendinize yer bulmakta zorlanırsınız, bir sonraki anda kaptan olursunuz. Görece kısa bir sürede, gözden düşmüş bir isim olmaktan çıkıp USMNT'nin kilit bir parçasına dönüşebilirsiniz. İki hafta içinde Campbell'ın hayatı, bunun gerçekleştiğini fark etmeden önce bile yeniden değişebilir.
Peki Campbell, bir buçuk yıl aradan sonraki ilk kampına nasıl yaklaşıyor?
“Bence bu gerçekten çok iyi bir fırsat,” diye vurguluyor Campbell.
Bu, onun beklediği bir fırsattı ama hiçbir zaman garanti değildi.
Virajlı yol
Philadelphia Union altyapısından çıkıp ABD Milli Takımı çevresinde yer alan isimlerin sayısı hiç de az değil. Brenden Aaronson, Matt Freese, Mark McKenzie ve Auston Trusty, Dünya Kupası kadrosunun üyeleriydi. Cavan Sullivan ve Neil Pierre ise yeni nesle liderlik etmek için şu anda kampta. Campbell da başka bir dünyada onların arasında sayılabilirdi.
Union'ın iç saha maçlarını oynadığı Pennsylvania eyaletindeki Chester'da doğan Campbell ve ailesi, Philadelphia futbolunun tam içindeydi. Ağabeyleri Union sisteminde oynadı, Campbell da öyle. Ancak takımın akademisi için seçmelere katılma zamanı geldiğinde Campbell seçilemedi.
Ardından Campbell ailesi farklı yönlere savruldu.
En büyük ağabeyi Will üniversiteye gitti. Ortanca ağabeyi Robert, liseyi bitirmek için anneleriyle birlikte Philadelphia'da kaldı. En küçüğü George ise işi nedeniyle güneye gitmek zorunda kalan babasıyla birlikte Atlanta'ya taşındı.
Ebeveynleri hakkında, "İnsan daha gençken bunu pek fark etmiyor ama şimdi dönüp baktığımda, onlar için tarifsiz derecede minnettarım" diyor.
Campbell o zorlu tempoyu hatırlıyor. Ailesinin işten döndükten sonra onu okuldan aldığını ve 45 dakika uzaklıktaki antrenmana yetişmek için hemen yola çıktığını anlatıyor. Tüm antrenman boyunca onu izledikten sonra eve dönüyorlar ve bir sonraki seferde bunu yine baştan yapıyorlardı.
Sözlerini şöyle sürdürüyor: “Gerçekten fedakârdılar. O zaman bunu düşünmüyordum ama bu işte çok büyük payları var.”
Campbell, Georgia'da gelecekte Atlanta United akademi direktörü olacak Tony Annan yönetiminde Georgia United'da oynadı. Kendisini gerçekten zorlayan ilk antrenörün o olduğunu söylüyor. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra Campbell, profesyonel bir kariyerin hiçbir zaman kesin olmadığını kabul edebiliyor.
“Her yıl çok çalıştım ve en iyisini umut etmeye çalıştım” diyor ve ekliyor: “Birkaç yıl boyunca tam olarak o seviyede değildim ama sahaya çıkıp çok çalışmaya uğraşıyordum ve her şey gerçekten orada başladı.”
Ancak lisede üçüncü yılında orta sahadan stoperliğe geçişini tamamlayarak çıkış yaptı. Campbell, Maryland Üniversitesi'nde oynamaya söz vermişti ancak Atlanta United'dan altyapıdan yetişen oyuncu sözleşmesi teklifi alınca profesyonel olmaya karar verdi.
“Onları arayıp gitmeyeceğimi, çünkü imza atacağımı söylemek zorunda kaldım” diye hatırlıyor. “Beni gitmemem için ikna etmeye çalıştılar; USL'de ya da her neyse orada sıkışıp kalacağımı söylediler. Bundan memnun değillerdi ama günün sonunda vermem gereken karar buydu.”
Bu karar işe yaradı. Campbell, Atlanta'da çıkış yaptı ve A takımda 38 maça çıktıktan sonra CF Montreal onu takasla kadrosuna katılmak için hamle yaptı. Ancak Kanada'da geçirdiği iki buçuk sezonun ardından Campbell kendisini bir başka yol ayrımında buldu. MLS'te kalabilirdi ve lig içindeki birçok kulübe de imza atabilirdi.
Ya da kendisini zorlayıp tam olarak emin olmadığı şekillerde ona meydan okuyacak başka bir yere gidebilirdi. Sonunda onu İngiltere'ye taşıyan kıvılcımı da bu tercih çaktı.
Bununla yaşamayı öğrenmek
West Brom’dan teklif geldiğinde Campbell, kendisine yakın olanlarla konuştu: anne ve babası, erkek kardeşleri, şimdiki eşi. Ayrıca, ağabeyleriyle birlikte oynamış ve Avrupa’da kendi yolunu çizmeye başlamış Auston Trusty ile de görüştü.
Birkaç günün ardından Campbell kararını verdi.
“Bu gerçekten de kendime yatırım yapmakla ABD’de biraz daha rahat kalmak arasında bir tercihti,” diyor. “İngiltere’ye gitmezsem pişman olabileceğime karar verdim çünkü bu birçok insanın hayali. İngiltere’ye gitmezsem bununla yaşayamayacak durumda olmak istemediğimi hissettim.”
Temmuz 2025’te geldi ve ilk maçına ağustosta çıktı. Kışa gelindiğinde Baggies, kümede kalma mücadelesinin tam ortasındaydı. Campbell, Championship’te hayatın birden fazla açıdan zor olduğunu öğrendi.
“Dürüst olmam gerekirse alışmam biraz zaman aldı,” diyor. “Soyunma odası, takım arkadaşları, günlük hayatı sürdürmek, araba kullanmak, şu bu derken alışmam biraz sürdü.”
Zorluklar vardı. Campbell ve eşi uzak mesafeli bir ilişkiyi yürütmeye çalışıyordu. Sahadaki sonuçları kabul etmek zordu. Bir de maçların peş peşe geldiği Championship’in genel yıpratıcılığı vardı.
Şimdi ise her şey farklı hissettiriyor. Campbell’ın eşi tamamen yanına taşındı ve bunun hayatını değiştirdiği görüldü. Ailesi kısa süre önce bir maç için onu ziyaret etti ve seyahatlerinin bir parçası olarak Campbell, yeni hobilerinden birinde dostça rekabet için onları bir padel kortuna götürdü. Yemek yapmak, televizyon izlemek, memleketteki arkadaşlarla geç saatlere kadar "The Finals" oynamak; Campbell artık rutinini oturttu, her ne kadar West Brom’un maç takvimi bunu zorlaştırsa da.
“Bu yıl, sadece alışma süreci olmaktan çıkıp gerçekten ev gibi hissettirmeye başladığı dönem oldu,” diyor. “Zordu ama sonuç olarak İngiltere’de, Championship’te o kadar çok maç var ki beynin sadece ‘Devam et’ diyor.”
Campbell da bunu yaptı ve sonunda West Brom’un bu kümede kalma savaşından dört puan farkla çıkmasına yardımcı oldu. İlk Championship sezonunda toplam 41 maça çıktı ve bu süreçte dört gol attı.
Kaptan olmak
An kısa sürdü, ama Campbell o anı çok düşündü. West Brom, Championship'teki açılış maçı için Norwich'e gidiyordu ve takım otobüse yerleşirken Morrison stoperini yanına çağırdı. Önceki kaptan Jed Wallace Bristol City'ye satılmıştı ve Baggies'in yeni bir kaptana ihtiyacı vardı.
Campbell, “Beni kenara çekti ve sadece buna en uygun kişinin ben olduğumu düşündüğünü söyledi” diye hatırlıyor. “'Buna hazır mıyım?' diye sordu. Ben de evet dedim, aşağı yukarı olan buydu. Sonra da gerçekten beş dakika sonra Norwich'e gitmek için otobüse bindim.
“Championship'te işler hızlı gelişiyor ve sanırım en çok sevdiğim şey de bu. Çok fazla maç var ama her şey çok çabuk geçip gidiyor.”
Yine de Campbell'ın başarısı küçümsenmemeli. Kaptan olarak atanmasıyla Campbell, Brian McBride ve Eric Lichaj'ın ardından bir İngiliz kulübünde daimi kaptanlığa getirilen yalnızca üçüncü Amerikalı oldu. Bu grubun içinde en genci de o.
West Brom sezona iyi başladı. İlk sekiz maçında dört galibiyet ve iki beraberlik aldı, bu da onları ligin erken bölümünde beşinci sıraya taşıdı. Bu, geçen sezona kıyasla büyük bir fark. Belirgin şekilde geliştikleri söylenebilir.
Yine de Campbell, ligde henüz sadece bir sezon geçirmiş olmasına rağmen, inişler ve çıkışlar olduğunu ve yine takımlar ile oyuncuların bunlar arasında çok hızlı gidip geldiğini çok iyi biliyor.
“Kötü bir maç çıkarırsanız” diyor, “buna 'Bak ne kadar kötü bir maçtı' diye bakabilirsiniz... Ya da 'Üç gün içinde bunu düzeltmek için yeniden bir fırsatım olacak' diye de bakabilirsiniz.
“İşin iki tarafı da var ama son maçınız üzerine düşünmek için bu kadar çok antrenman yapmak yerine maçtan maça atlamaktan keyif alıyorum.”
Şimdi önünde önemli sınavlar var. Campbell kulübünün kaptanlığını yapıyor ve Championship'te fark yaratıyor, peki bunu ABD Erkek Milli Takımı için de yapabilir mi?
USMNT için bir fırsat
Dünya Kupası Campbell için karmaşıktı. Bir yandan ülkesini temsil ederek orada olmayı çaresizce istiyordu. Diğer yandan, sahada USMNT formasıyla olanların birçoğu onun arkadaşlarıydı.
İkinci his, ilkinden çok daha ağır bastı. Bu yaz turnuvayı izlerken tek istediği arkadaşlarının iyi oynamasıydı.
“Muhtemelen oynamak istediğim mevkilerde bulunan oyuncuların çoğu çok yakın arkadaşlarım,” diyor. “Onların kötü oynamasını isteyeyim de ben gireyim gibi bir şey asla yok. Daha çok, onlardan o yeri almayı hak edecek kadar iyi olmak istiyorum. İyi rekabet, dostane rekabet, her zaman sağlıklıdır.”
Campbell, takımdan bu kadar uzun süre uzak kalmasının Dünya Kupası umutlarını düşük bir ihtimale çevirdiğini kabul ediyor, ancak sezonun sonlarına doğru West Brom formasıyla yükselen performansının ona savaşçı bir şans verebileceğini de düşündü.
“Açıkçası, kampa gelmeyeli bir buçuk yıl olmuştu ve bence iyi oynuyordum, özellikle de geçen sezonun sonunda,” diyor. “Bence takıma girmem için en büyük fırsat buydu ve olmadı. Bu hayal kırıklığı yarattı ama şimdi bunun yeni bir başlangıç olduğunu hissediyorum.”
Campbell haklı: her şey yeni.
Dünya Kupası görmüş Trusty ve Richards kadroya çağrıldı, yükselen yıldız Pierre de öyle. 38 yaşındaki Tim Ream, geçen yazki Dünya Kupası'nda Richards'ın yanında ilk 11'deydi ve şimdi Campbell kendisini o pozisyonu devralmak için mücadele eden bir grubun içinde buluyor.
Bu mücadele, sekiz genç ve milli formayı hiç giymemiş 13 oyuncunun yer aldığı bu kampta başlıyor. Campbell da bu grubun içinde. Onun tek milli maçı, 2025'te ocak kampında Venezuela ile oynanan karşılaşmada geldi.
“Kesinlikle genç bir oyuncudan çok tecrübeli tarafa daha yakınım,” diyor. “25 yaşındayım ama artık hatırı sayılır sayıda maç oynadım ve tabii ki milli takımın tecrübeli isimlerinden birkaçına da oldukça yakınım.”
Birkaç hafta içinde Campbell çok daha fazla deneyim kazanmış olacak. Bu kampta dört maç var ve hepsi kaliteli rakiplere karşı. Teknik direktör Mauricio Pochettino bu maçlarda yeni oyuncuları hakkında çok şey öğrenecek. Campbell bu yeni isimler arasında belki de en tecrübelisi olabilir ama yalnızca ikinci kampında olduğu için yine de yeni sayılır.
Yine de bu kampa, geçen gelişine kıyasla çok farklı bir oyuncu olarak giriyor ve bunun nedeni sadece kaptanlık ya da Championship'in zorlukları değil. Hayır, Campbell birden fazla açıdan gelişti ve bu yüzden şimdi onun öne çıkması için doğru zaman olabilir.
“Bütün bunları,” diyor, “elimden gelen en iyi şekilde kullanmaya çalışacağım.”