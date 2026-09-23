‘Bu yeni bir başlangıç’ - George Campbell kendine güvendi ve West Brom’un kaptanı oldu; şimdi ise USMNT’deki geleceği için mücadele ediyor

FAYETTEVILLE, Ga. -- George Campbell'ın West Brom'un kaptanı ilan edildiği an, açıkçası pek de özel değildi.

Ne bir kutlama vardı ne de gösteriş. Hatta her şey sessizce oldu. Menajer James Morrison ile kısa bir konuşma yapıldı ve konu kapandı. Campbell kol bandını taktı.

Takım otobüsünün dışında geçen o kısa konuşmadan bu yana geçen yaklaşık bir ayda Campbell, o kol bandının ne anlama geldiğini giderek daha fazla düşündü. Ve bunu ne kadar çok düşündüyse, o kol bandının hem her şey hem de hiçbir şey ifade ettiğini o kadar fazla fark etti.

Campbell, GOAL'e verdiği demeçte, “İlk başta bunu çok daha fazla düşünüyordum, sadece kaptan olmayı ve bunun ne anlama geldiğini. Biraz kafama takıldı,” dedi. “Ama şimdi kendimi biraz daha oturmuş hissediyorum. Bakın, bu büyük bir onur ama sandığım kadar çok göz üzerimde değil. Geçen yılla neredeyse tamamen aynı.”

Hayatı gerçekten değişmemiş olsa da Campbell kesinlikle değişti ve bunda, onu o kol bandına götüren dolambaçlı yolun büyük payı var. Kaptanlık, hem onun kim olduğunun hem de kim olabileceğinin bir takdiri ama aynı zamanda oraya gelebilmek için ne kadar geliştiğinin de göstergesi. Ayrıca bu durum, ABD erkek milli takımıyla adeta yeni bir başlangıca adım atarken ona kendi yolculuğunu ve bunun şimdi nereye gittiğini düşündürdü.

25 yaşındaki Campbell, kendisini mevcut USMNT grubunda bir nevi ara figür olarak buluyor. Etrafında Dünya Kupası tecrübesi yaşamış isimler de var, bunu hedefleyen gençler de. Bu nedenle, milli takımda yalnızca bir maça çıkmış biri olarak Campbell kendi yolunda ilerliyor; hem büyük fırsatı için savaşıyor hem de başkalarını kendi fırsatlarına doğru yönlendirmeye yardımcı oluyor.

“West Brom'da bir liderlik rolüm var ve burada da lider olmaya çalışmak istiyorum,” diyor. “İnsanları çok iyi tanımadığınızda lider olmak her zaman zordur ve henüz tanımadığım insanlara bağırıp çağırmak benim karakterimde yok. Ama aynı zamanda, sahada organizasyon, konuşma, iletişim kurma ve maç içi deneyim açısından buna sahibim.”

Campbell'ın West Brom'daki döneminin ona öğrettiği bir şey varsa, o da her şeyin hızlı gerçekleştiği. Bir dakika önce kendinize yer bulmakta zorlanırsınız, bir sonraki anda kaptan olursunuz. Görece kısa bir sürede, gözden düşmüş bir isim olmaktan çıkıp USMNT'nin kilit bir parçasına dönüşebilirsiniz. İki hafta içinde Campbell'ın hayatı, bunun gerçekleştiğini fark etmeden önce bile yeniden değişebilir.

Peki Campbell, bir buçuk yıl aradan sonraki ilk kampına nasıl yaklaşıyor?

“Bence bu gerçekten çok iyi bir fırsat,” diye vurguluyor Campbell.

Bu, onun beklediği bir fırsattı ama hiçbir zaman garanti değildi.