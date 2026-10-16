



Edmundo, Fiorentina ile sözleşmesindeki bu tuhaf karnaval maddesi hakkında doğruyu söylüyorsa, ki yalan söylediğini düşündürecek pek bir şey yok, Giovanni Trapattoni o dönem bu kadar öfkelenmemeliydi.

Edmundo Alves de Souza Neto gibi dâhi bir forvetin ve doğuştan bir baş belasının sözleşmesine, karnaval için Rio de Janeiro'ya gidebileceğine dair madde koyan biri, Edmundo sezonun ortasında 16 günlüğüne (!) karnaval için Rio de Janeiro'ya gidince şaşırmamalı.

Bu olay Şubat 1999'da yaşandı. Edmundo, kariyerinin skandallardan en uzak ve formunun en yüksek olduğu dönemindeydi (bu ikisinin birbiriyle ilgisi olabilir ama olması şart değil). Fiorentina'da, o dönemde muhtemelen hâlâ dünyanın en güçlü ligi olan, ancak bu konumunu çok geçmeden kaybedecek İtalya Serie A'sında, forvetteki partneri Gabriel Omar Batistuta ve oyun kurucu Rui Costa ile birlikte o sezonun en korkulan ve hücuma en yatkın üçlüsünü oluşturuyordu.



