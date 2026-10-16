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Edmundo Rebel UnitedGetty/Footballco

Bir şempanzeyi sert içkiyle sarhoş etti: Edmundo taşkınlıklarını zirveye taşıdı

Edmundo, olağanüstü yetenekli bir futbolcuydu ve Selecao'da Romario ile Ronaldo'nun yanında oynadı. Ancak karakteriyle en sabırlı insanları bile çileden çıkardı. Bir olayın etkisi bugün bile peşini bırakmıyor. Rebel United serimizin 18. bölümü.

Filippo Cataldo
Çeviri:


  • Edmundo, Fiorentina ile sözleşmesindeki bu tuhaf karnaval maddesi hakkında doğruyu söylüyorsa, ki yalan söylediğini düşündürecek pek bir şey yok, Giovanni Trapattoni o dönem bu kadar öfkelenmemeliydi. 

    Edmundo Alves de Souza Neto gibi dâhi bir forvetin ve doğuştan bir baş belasının sözleşmesine, karnaval için Rio de Janeiro'ya gidebileceğine dair madde koyan biri, Edmundo sezonun ortasında 16 günlüğüne (!) karnaval için Rio de Janeiro'ya gidince şaşırmamalı.  

    Bu olay Şubat 1999'da yaşandı. Edmundo, kariyerinin skandallardan en uzak ve formunun en yüksek olduğu dönemindeydi (bu ikisinin birbiriyle ilgisi olabilir ama olması şart değil). Fiorentina'da, o dönemde muhtemelen hâlâ dünyanın en güçlü ligi olan, ancak bu konumunu çok geçmeden kaybedecek İtalya Serie A'sında, forvetteki partneri Gabriel Omar Batistuta ve oyun kurucu Rui Costa ile birlikte o sezonun en korkulan ve hücuma en yatkın üçlüsünü oluşturuyordu. 


  • Edmundo'nun karnaval için Rio'ya gitme nedeni

    BRAZIL-EDMUNDO-CARNIVAL
    AFP

    Edmundo, Serie A'da şampiyonluk mücadelesi sürerken karnaval için Rio'ya gitti.

    "Ama ne istediysem, buna izin verdiler"

    Oysa olağanüstü güçlü ama bir o kadar da zarif oyun tarzı ve dizginlenemez mizacı nedeniyle “O Animal” lakabıyla da anılan Edmundo, Toskana'ya gitmek istemiyordu.

    Brezilya ile Copa America'yı henüz kazanmıştı. Kulübü Vasco da Gama ise forveti satarak kasasını doldurmak istiyordu. Kulüp, Fiorentina'nın o dönemki patronu, film yapımcısı Vittorio Cecchi Gori ile 13 milyar liretlik bonservis bedelinde anlaştı (enflasyon hesaba katıldığında bu tutar bugün yaklaşık 12,4 milyon avroya karşılık geliyor). Ayrıca Edmundo yılın geri kalanını Brezilya'da geçirebilecek, İtalya'ya ancak Ocak 1998'de gidecekti.

    Ancak Edmundo'nun Viola'ya gitmeye niyeti yoktu. Edmundo, 2014'te Playboy'a verdiği röportajda “Fiorentina'nın gerçekten yükselişte olan bir kulüp olduğunu düşünmüyordum” dedi. “Ama ne istediysem kabul ettiler.” Böylece sözleşmesine karnaval maddesini ekletti. 



  • Karnaval gezisinin ardından artık şampiyonluk yok

    Gabriel Batistuta Edmundo Fiorentina 1998

    Edmundo ve Gabriel Batistuta, Fiorentina'da.


    1997/1998 sezonunun pek de dikkat çekmeyen ikinci yarısının ardından Floransa kulübü, Şubat 1999'da yeni teknik direktörü Giovanni Trapattoni yönetiminde Serie A'nın zirvesindeydi. O haftalarda Viola'nın 1969'dan bu yana ilk kez yeniden Scudetto'yu kazanmak için gerçek bir şansı olduğuna işaret eden pek çok şey vardı. Hani iddiasızdı! 

    Ancak Fiorentina'nın en büyük yıldızı Batistuta, 7 Şubat 1999'da AC Milan'a karşı oynanan maçta dizinden ağır sakatlandı. Aynı akşam Edmundo uçağa binip Rio'ya gitti. Trapattoni, içinde bulunulan koşullarda ikinci en önemli forvetini bu eğlence gezisinden vazgeçirmek için havaalanına kadar yetişti ama sonuç alamadı.

    Edmundo gitti. Trapattoni çok öfkelendi; Brezilyalı oyuncunun bu zor saatlerde kendisini ve takımını yüzüstü bıraktığını düşünüyordu. Yıllar sonra Mario Balotelli'nin karakterini Edmundo'nunkiyle kıyaslayacak olan Trap, dönüşünün ardından onu oynatmaya devam etti ama ivme kaybolmuştu. Edmundo, Serie A'da bundan sonra yalnızca iki gol ve bir asist kaydetti. Fiorentina sezonu üçüncü bitirdi ve Coppa Italia final maçlarında AC Parma'ya karşı kaybetti. Edmundo'nun Brezilya dışındaki ilk macerası sona erdi; Vasco da Gama'ya döndü. Ancak 2008'e kadar süren kariyerinde bir daha şampiyonluk kazanamadı. 

  • Bir sezonda 29 gol ve yedi kırmızı kart!

    Edmundo (#10) and Romario (#11) of Vasco de Gama
    Getty Images Sport

    En iyi dostlar ve en büyük düşmanlar: Edmundo ve Romario.


    Bunun yerine Romario’yla yeniden birlikte oynama fırsatı buldu. Ya da buna mecbur kaldı. 

    Dünyaca ünlü yıldız, uzun süre hem saha içinde hem de saha dışında onun en yakın arkadaşı olmuştu. Birbirlerine sayısız gol attırmış, birlikte daha da çok partiye gitmişlerdi.Araları, Romario’nun bir sahil barı açmasının ardından bozuldu. Edmundo, açılış partisinde tuvaletin duvarında bir karikatür gördü; karikatürde kendisinin ve sayısız eski sevgilisinden birinin çizildiğini düşündü. Ne yazık ki bu, kalbini kıran eski sevgilisiydi. Edmundo buna Romario’ya öyle içerledi ki yeniden aynı takımda oynamaya başladıklarında bir süre ona pas vermeyi bile reddetti. Sonunda Romario’yla aynı ücreti almayı talep edince kulüp yönetimiyle de arası açıldı. Dünya şampiyonu Romario takımda kaldı ve Vasco ile şampiyonluğu kazandı. Edmundo ise FC Santos’a, oradan da Japonya’ya gitti. 

    Romario, ardından "Söylentiye göre Selecao’da benim yanımda oynamayı hayal ediyormuş. Benim hayalim ise onunla bir daha asla birlikte oynamamak" diye seslendi. Ancak bu hayali gerçekleşmedi. İkili 2004’te Fluminense’de yeniden bir araya geldi. Tekrar arkadaş olmadılar ama en azından birbirlerine yeniden pas vermeye başladılar. Romario, birlikte oynadıkları yedi maçta 12 gol attı. Birbirleriyle anlaşamıyorlardı ama birbirlerinden de uzak kalamıyorlardı. Belki de Edmundo’yu Romario kadar iyi anlayan kimse yoktu. Tersi de geçerliydi.

    Romario’yla birlikte olsun ya da olmasın Edmundo, 1997’de Brezilya ile Copa America’yı kazanması ile Rio’daki karnavala gitmesi arasındaki o kısa dönem dışında, taşkınlıklarına skandalları, fiziksel saldırılarına kavgaları ekleyip durdu. İtalya’da Fiorentina’ya transferinden önceki sezonda Vasco da Gama formasıyla 29 gol attı ama yedi kez (!) de oyundan atıldı. Copa America 1997 finalinde bile rakibine vurduktan sonra oyundan atılması gerekirdi; kırmızı kart görmesini yalnızca teknik direktör Mario Zagallo’nun onu hemen oyundan alması önledi. 


  • Maymuna bira ve sert içki, ölümcül otomobil kazası

    TOPSHOT-SOC-CUP-FR98-CONCACAF-BRAZIL-EL SALVADOR
    AFP

    1998 Dünya Kupası'nda.

    Hakemlere saldırdı, toplu kavgalar çıkardı. Bir ara da oğlunun ilk doğum günü için koca bir sirk tutmanın iyi fikir olduğunu düşündü. Bu, tek başına eksantrik ama sonuçta iyi niyetli bir fikir olarak görülebilirdi.

    Ne var ki Edmundo, partide o sirkteki bir şempanzeye bira ve sert içki içirip onu sarhoş etmekten daha iyi bir şey düşünemedi. Hayvan hakları savunucuları başta olmak üzere birçok kişi haklı olarak öfkelendi. Edmundo ise daha sonra bir erkek dergisi için yapılan fotoğraf çekiminde bu sahneyi yeniden canlandırdı. Nerede durması gerektiğini bilmiyordu. 

    Hayatının en karanlık anı bile o dönemde Edmundo’yu bu tür saçmalıklardan alıkoyamamıştı. Aralık 1995’te, bir gece eğlendikten sonra üç kişinin hayatını kaybettiği ölümcül bir trafik kazasına neden olmuştu. Ölenler arasında pikabında yolcu olarak bulunan henüz 16 yaşındaki bir kız da vardı.

    Kazanın tam olarak nasıl meydana geldiği hiçbir zaman bütünüyle aydınlatılamadı. Ancak Edmundo’nun hız sınırının 60 olduğu bölgede sınırı çok aştığı kesin. Edmundo, 1999’da yarı açık ceza infazı kapsamında dört buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak dava 2011’de zamanaşımı nedeniyle kesin olarak düşmeden önce cezaevinde yalnızca iki gün geçirdi. Devlet tarafından cezalandırılmaması, Brezilya’da sözde “Imunidade dos ricos” (zenginlerin dokunulmazlığı) üzerine çok sayıda tartışma başlattı. Kurbanların ailelerine derin üzüntüsünü defalarca dile getirdi ve onlara yüklü miktarda para ödedi. Yaşananları asla unutamayacağını söylüyor. Ancak hiçbir zaman af dilemedi. 