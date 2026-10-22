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Barcelona Tyler, The Creator 1:1Getty/GOAL

Barcelona ile Spotify’ın El Clasico forması iş birliği ikonik hâle geldi

Barcelona, pazar günü Real Madrid ile oynayacağı maç için hazırlanan özel forma kapsamında dijital yayın platformuyla bir kez daha iş birliği yaptı. Bu kez yaratıcı sürecin tüm kontrolünü aykırı rapçi Tyler, The Creator’a bıraktı.

Krishan Davis
Çeviri:

  • Sezonun ilk El Clasico'suna çok az kaldı. Bu da Barcelona ile müzik platformu devi Spotify arasındaki verimli iş birliğinin yeni bir ürünü olduğu anlamına geliyor. Barcelona, pazar günü Real Madrid ile oynayacağı maçta yine özel bir forma giyecek. Kulüp, takvimindeki en büyük karşılaşmada formasında dünya çapında beğeni kazanan bir sanatçıya yer vererek futbol ve müzik dünyalarını buluşturacak.

    Bu kez sahne Tyler, The Creator'ın. Grammy ödüllü rapçi, şarkıcı ve moda tasarımcısına, sınırsız hayal gücünü ve çalışmalarına kendine özgü yaklaşımını ortaya koyan bu yeni ürün üzerinde tam yaratıcı kontrol verildi. O, kelimenin tam anlamıyla bir sanatçı.

    Bu iş birliği şimdiye kadar Barcelona'ya benzeri görülmemiş bir başarı getirdi. Tyler'ın projeye katılması da bu başarının yakın zamanda hız kesmeyeceğini gösteriyor.

  • Rağbet gören formalar

    Barcelona GOLF WANG Tyler, The Creator shirt
    Nike

    Tyler, The Creator, Spotify ile yapılan anlaşma kapsamında Barcelona formasında yer alan son sanatçı oldu.


    Barcelona’nın Spotify ile yılda iki kez El Clasico için yaptığı iş birliği, futbol kültürü takviminin en çok beklenen etkinliklerinden biri hâline geldi. Taraftarlar formanın ön yüzünde hangi ünlü sanatçının yer alacağını merak ederken bu iş birliği, futbolun en büyük rekabetlerinden birinin öncesinde her zaman büyük heyecan yaratıyor.

    Bu, ortaklık kapsamında hazırlanan dokuzuncu özel tasarım forma. Tyler, The Creator’ın logosu da Drake, Rosalia, Coldplay, Ed Sheeran, The Rolling Stones ve Olivia Rodrigo gibi müzik dünyasının yıldızlarının ardından bir Barcelona formasının ön yüzünde yer alıyor. Kulüp, 2022-23 sezonundan bu yana her sezon iki özel forma çıkardı.

    Spotify’ın böylesine büyük sanatçılarla bağlantı kurma konusundaki benzersiz imkânlarından yararlanılması, yılda iki kez yapılan iş birliğinin başarısını neredeyse garanti altına alıyor. Hem Barcelona taraftarları hem de söz konusu müzisyenlerin geniş hayran kitleleri, sınırlı sayıda üretilen formalardan birini edinmek için harekete geçiyor.

    Ancak bu, sanatçılardan birine tüm yaratıcı kontrolün verildiği ilk iş birliği. Tyler’a, kendine özgü karakterini ve bireyselliğini dikkat çekici, renkli bir koleksiyonun tamamına yansıtma özgürlüğü tanındı. GOLF WANG adlı sokak giyim markası aracılığıyla müzik ve modaya duyduğu tutkuyu uzun süredir bir araya getiren sanatçı, bu iş için ideal isim.

  • Tyler görevi devralıyor

    Barcelona GOLF WANG Tyler, The Creator collection
    Nike

    Tyler’a, ortaklıkta bir ilk olarak koleksiyon ve ona eşlik eden lansman videosu için tam yaratıcı özgürlük tanındı.

    İç saha forması oldukça sade: Göğüs kısmında Spotify markasının yerini Tyler'ın kalın sarı harflerle yazılmış büyük harfli 'GOLF' logosu alıyor. Bunun dışında tasarım, maçlarda giyilen formayla aynı.

    Rapçinin kendine özgü kimliği ise asıl geniş koleksiyonda kendini gösteriyor. Koleksiyonun tamamı, 15 yıl önce ortaya çıkışından bu yana GOLF WANG markasıyla özdeşleşen canlı, gösterişli ve kalıplara meydan okuyan estetiği taşıyor. Kahverengi, turkuaz, bordo, mavi, siyah ve beyazdan oluşan özgün bir renk paleti kullanılıyor.

    Koleksiyonun öne çıkan parçaları kolej ceketi, eşofman üstü ve retro esintili uzun ve kısa kollu formalar. İncelikli baskıları ve dikkat çekici yazı karakterleri, Tyler'ın moda tasarımındaki zevkini ortaya koyuyor. Geniş kapsamlı koleksiyonda GOLF WANG x Barcelona kapüşonlu sweatshirt'leri, tişörtleri ve aksesuarları da var. Sanatçının seçtiği ürünler arasında bir çakmak bile bulunuyor.

    Barcelona, 35 yaşındaki sanatçıya tanıtım videosunda da tamamen serbestlik tanıdı. Video, Tyler'dan bekleneceği üzere absürt. Rapçinin yönettiği ve rol aldığı videoda Tyler, Camp Nou sahasındaki bir prova sırasında yüzüne başıboş bir top çarpmasının ardından Barcelona için inanılmaz derecede kaslı bir oyuncuyu transfer ediyor. Dalga mı geçiyor? Bu muhtemelen yoruma açık.

  • “Bu sefer farklı hissettiriyor”

    Lamine Yamal Barcelona x GOLF WANG shirt Tyler the Creator
    Nike

    Barcelona x GOLF WANG formasına yönelik yeni yaklaşım, kulübün ve yayın hizmetinin gelecekte sanatçılara daha fazla yaratıcı kontrol tanımasına yol açabilir.

    Barcelona’nın pazar günkü El Clasico’da giyeceği forma aslında oldukça sade olsa da Tyler’a bu kez tanınan yaratıcı özgürlük, bu koleksiyonu diğerlerinden ayırıyor.

    Rapçinin yeni formanın yüzü olacağının açıklanmasının ardından Spotify’ın pazarlama ve iş ortaklıklarından sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Marc Hazan, “Şimdiye kadar yaptığımız her forma çalışması bizi yeni bir noktaya taşıdı ama bu kez farklı hissettiriyor,” dedi. “Tyler, bu iş birliğine formanın çok ötesine uzanan kendine özgü bir yaratıcı dünya katıyor.

    “Kampanya görsellerinden koleksiyona ve Barcelona’daki deneyim odaklı etkinliğe kadar her unsur GOLF WANG’in marka dünyasından besleniyor. Bu da onu FC Barcelona ile bugüne kadarki en heyecan verici iş birliklerimizden biri hâline getiriyor.”

    Koleksiyon başarılı olursa, bir sonraki El Clasico zamanı geldiğinde yaratıcı kontrolün başka sanatçılara verilmesi şaşırtıcı olmaz.

  • Kazançlı iş birliği

    FBL-ESP-LIGA-BARCELONA
    AFP

    Barcelona, 2022'den bu yana Spotify ile yaptığı forma iş birlikleri sayesinde büyük başarı elde etti.

    Ticari açıdan bakıldığında bu uygulama, Barcelona için son derece kazançlı. Kulüp, Covid sonrası içine düştüğü mali darboğazın ardından bütçesini dengelemek için Spotify ile yaptığı büyük sponsorluk anlaşmasından yararlandı.

    El Clasico'ya özel üretilen formalar genellikle 400 avro gibi dudak uçuklatan bir fiyattan satışa sunuluyor. Sınırlı sayıda üretildikleri için de çıkar çıkmaz yoğun talep görüyor ve yeniden satışta çok daha yüksek fiyatlara alıcı buluyor. 2025'te Katalan kulübünün Travis Scott ile iş birliğinden bir saat içinde 1,5 milyon avro kazandığı bildirilmişti.

    Barcelona'nın müzik yayın platformuyla yaptığı sponsorluk anlaşması, dünya genelinde en çok gelir getiren ikinci anlaşma. Onu yalnızca Real Madrid'in Emirates hava yolu şirketiyle ortaklığı geride bırakıyor. Kulüp, 2025'te yenilenen anlaşmayla mali koşullarını iyileştirdi (sezon başına 75 milyon avro) ve bu anlaşmadan elde edeceği gelir önümüzdeki dört yılda 460 milyon avroya (387 milyon sterlin/516 milyon dolar) ulaşabilir. Bu tutara Camp Nou'nun isim hakları için ödenecek önemli bir ek bedel de dahil. Ancak ödemenin tamamının yapılması, devam eden yenileme çalışmalarının ilerleyişine büyük ölçüde bağlı.

  • Devamı gelecek.

    Barcelona GOLF WANG Tyler, The Creator shirt
    Nike

    Mayısta bir erkekler El Clasico'su daha oynanacak. Barcelona ve Spotify'ın çok yakında dünyaca ünlü bir başka sanatçıyla iş birliği yapacağı kesin.

    Sözleşmenin yenilenmesi ve ortaklığın başarısı göz önüne alındığında ileride bir kez daha yenilenme ihtimali, giderek daha verimli hâle gelen bu iş birliğinin yakın zamanda sona ereceğine dair hiçbir işaret olmadığını gösteriyor.

    Barcelona’nın erkek ve kadın takımları bu hafta sonu GOLF WANG formasını giyecek. Formanın hemen hemen her yerde tükeneceğinden emin olabilirsiniz. Ardından, sezonun mayıs ayındaki ikinci Clasico hafta sonu öncesinde beklenti yeniden artmaya başlayacak. O seferki formanın yüzü kim olursa olsun, müzik dünyasından bir başka süperstar olacağına emin olabilirsiniz.

    Barcelona’nın ticari işlerden sorumlu başkan yardımcısı Joan Soler, “FC Barcelona ile Spotify arasındaki iş birliği, futbol, müzik ve çağdaş kültür arasında yeni bağlar kurmaya devam ediyor,” dedi. “Tyler, The Creator’ın Clasico formasında yer almasıyla, bu maç öncesindeki beklentinin bir parçası hâline gelen ve dünyanın dört bir yanındaki kitlelere ulaşmamızı sağlayan bir girişimi ileriye taşıyoruz.

    “Bu son aktivasyon, Spotify ile ortaklığımızın kendine özgü niteliğini daha da güçlendiriyor ve müzik ile futbolun insanları bir araya getirme gücünü vurguluyor.”

    Spotify x GOLF WANG x Barcelona koleksiyonu şu anda Barcelona’nın resmî mağazaları ve internet sitesinin yanı sıra golfwang.com ve nike.com üzerinden satın alınabiliyor.