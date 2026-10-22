Sezonun ilk El Clasico'suna çok az kaldı. Bu da Barcelona ile müzik platformu devi Spotify arasındaki verimli iş birliğinin yeni bir ürünü olduğu anlamına geliyor. Barcelona, pazar günü Real Madrid ile oynayacağı maçta yine özel bir forma giyecek. Kulüp, takvimindeki en büyük karşılaşmada formasında dünya çapında beğeni kazanan bir sanatçıya yer vererek futbol ve müzik dünyalarını buluşturacak.

Bu kez sahne Tyler, The Creator'ın. Grammy ödüllü rapçi, şarkıcı ve moda tasarımcısına, sınırsız hayal gücünü ve çalışmalarına kendine özgü yaklaşımını ortaya koyan bu yeni ürün üzerinde tam yaratıcı kontrol verildi. O, kelimenin tam anlamıyla bir sanatçı.

Bu iş birliği şimdiye kadar Barcelona'ya benzeri görülmemiş bir başarı getirdi. Tyler'ın projeye katılması da bu başarının yakın zamanda hız kesmeyeceğini gösteriyor.