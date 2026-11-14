Sir Alex Ferguson, 2000 Kulüpler Dünya Kupası'nda Vasco Da Gama ile oynayacakları maç öncesinde Manchester United oyuncularına Romario ve Edmundo'nun artık eski hızlarında olmadığını söylemişti. Mark Bosnich'e göre bunun doğru olmadığını anlamaları “yaklaşık 20 saniye” sürdü.

Vasco'nun ünlü hücum ikilisi, United'ın zor durumdaki dörtlü savunmasını çaresiz bıraktı. Edmundo ise neredeyse kelimenin tam anlamıyla rakiplerinin etrafında döndü. Önce Gary Neville'ın kötü geri pasını değerlendirip Romario'ya maçın ilk golünü attırdı. Ardından devre arasına kısa süre kala öyle ustalık isteyen bir vuruşla skoru 3-0'a getirdi ki Diego Maradona bile futbol tarihinde yalnızca birkaç oyuncunun böyle bir golü atmak bir yana, bunu tasarlayacak “hayal gücüne” sahip olabileceğini söyledi.

Gerson, ceza sahası çizgisindeki Edmundo'ya kısa, çapraz bir pas verdiğinde sıradan bir oyuncu topu takım arkadaşına bırakırdı. Ancak Edmundo'nun hiçbir yanı sıradan değildi. ‘Hayvan’ lakaplı oyuncu, sağ ayağıyla topa dokunarak topun hem kendisinin hem de ona fazla yaklaşma hatasını yapan Mikael Silvestre'nin arkasına düşmesini sağlayacak kadar falso verdi.

Silvestre, Edmundo'nun ne yaptığını anladığında artık çok geçti. Brezilyalı oyuncu, hâlâ sahip olduğu patlayıcı hızdan yararlanarak boştaki topa Bosnich'ten önce ulaştı ve kendine özgü rahatlığıyla topu kalecinin üzerinden aşırdı.

Bosnich'in öfkelenmek bir yana, bu golden etkilendiği açıktı. Golü “yediğim en güzel gol” diye tanımladı. Silvestre de Edmundo'nun kendisini tamamen şaşkına çevirme biçimine hayran kalmıştı. Fransız oyuncu, BBC Sport'a, “Böyle şeylere alışık değilseniz bu tür beceriler beklemezsiniz. Edmundo'nun golünde bana yaptığını da ancak dahiler yapabilir,” dedi.

Ancak efsanevi Amerikalı piyanist Oscar Levant bir zamanlar “deha ile delilik arasındaki ince çizgiyi” sildiğini söylemişti. Edmundo söz konusu olduğunda ise bu çizginin belki de en başından beri hiç var olmadığı öne sürülebilir.