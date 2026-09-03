Arsenal'ı temsil etmekten Armani modeli olarak moda dünyasını fethetmeye
Çoğu insan, bir hayalini yaşama fırsatını yakalarsa kendini şanslı sayar. Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca hayalperest kız ve erkek çocuk için profesyonel sporcu olarak bir yaşam, kişisel başarının zirvesini temsil eder. Bazıları ise moda dünyasına adım attıktan sonra günlerini şık kıyafetler deneyip kameraların karşısında poz vererek geçirmeye seve seve razı olurdu.
Her iki sektöre de girmek kötü şöhretli biçimde zordur; çünkü aynı anda pistlerde, sahalarda ya da podyumlarda boy gösterebilecek kişi sayısı sınırlıdır. Karar vericilerin dikkatini çekmek hiçbir zaman kolay değildir; atletik antrenörler sürekli mükemmeliyetin peşinden koşarken, acımasız yaratıcı direktörler ve editörler söz konusu olduğunda adeta ‘Şeytan Marka Giyer’.
Görünüşe göre bazıları her bakımdan şanslı. Londra ve Paris’in futbol sahalarından New York ve Milano’nun podyumlarına zahmetsizce geçip sınırları bulanıklaştırmak mümkün olabiliyor. John Halls da birbirinden çok farklı iki kariyeri boyunca tüm bu kutuları işaretlemeyi başardı.
İngiltere'nin 20 Yaş Altı seviyesinde milli formayı giyecek kadar iyi bir savunmacı olarak değerlendirilen Halls, Arsenal’ın ikonik ‘Yenilmezler’ kadrosunun bir parçası olarak Thierry Henry, Patrick Vieira ve Dennis Bergkamp ile yan yana oynadı. Halls, efsanevi Hale End akademi sisteminden yetişip Arsenal formasıyla A takımda üç maça çıktıktan sonra, İngiliz Futbol Ligi piramidinin dört basamağının tamamını deneyimlemesini sağlayan 10 başka kulübü daha temsil etti.
Bir zamanlar oyunculuk günleri sona erdiğinde, sakatlık sonunda Halls’un 30 yaşında kramponlarını asmasına neden olurken, o da kendine acıyarak bir haftadan az zaman geçirdikten sonra sporun rol model çeşitliliğindeki varlığını geride bırakıp yüzünün Giorgio Armani ve Dolce & Gabbana’da kapılar açtığı bir başka hayata geçti.
Peki bu süreç nasıl gelişti? Halls, GOAL için perdeyi araladı...
Alışveriş merkezine yaklaşım
Talih kesinlikle Halls'tan yana güldü. Şu anda 44 yaşında olan eski futbolcu, BritishGambler.co.uk katkılarıyla GOAL'a özel açıklamalarda bulunurken, modelliğe geçişinin adeta kaderinde olduğunu anlattı. “Modellik işi gerçekten tuhaf bir hikâye çünkü çocukken modellik yapıyordum. Çocuk modeldim. Yani sanırım sekiz, dokuz, 10, 11 yaşlarımdan beri bunu yapıyordum" dedi. "Sonra Arsenal'de sözleşme imzaladım ve anneme, ‘Bak, artık bu modellik işini yapmak istemiyorum’ dedim. Ama benim için gerçekten iyi gitti.
“Kylie Minogue'un videolarından birinde, müzik kliplerinden birinde yer aldım. Orada dans ettiğim bir sahne olması gerekiyordu ama çekimler Camden'da sabah 4'e kadar sürdü. Çekimi Camden'da yapıyorduk ve sanırım benim dans sahnem sabah 5 gibi gelecekti, ben de, ‘Baba, eve gitmek istiyorum’ dedim. Daha çocuktum. Babam da, ‘Tamam, gidelim’ dedi. Ama Kylie Minogue'un klibinin başında ben varım.
“Ama sonra garip bir şekilde, kariyerimin sonlarına doğru sakatlıklar gelmeye başladı ve diğer her şey de bununla birlikte geldi. Sanırım 28 yaşlarındaydım ve içimde biraz egoist bir taraf vardı; ‘Eğer bu iş ters giderse gidip model olurum’ diyordum. Sonra kız kardeşim bu konuda üstüme geldi. Aşil sakatlığımı yaşadığımda, işin ciddi bir şeye dönüşeceği belli gibiydi, bana, ‘Londra'ya git ve bütün ajansları dolaş, içeri gir’ dedi. Ben de tüm ajanslara gittim, Londra'daki sekiz büyük ajansa girdim ve sonuncusu hariç hepsi hayır dedi. Sonuncusu ise, ‘Olabilir ama durumun ne?’ dedi. Ben de, ‘Futbolda bir yılım kaldı’ dedim. O da, ‘Bir yıl sonra geri gel, belki konuşuruz’ dedi.
“Sonunda Aşil'im beni bitirdi ve futboldan emekli etti. Biz de kariyeri noktaladık ve kelimenin tam anlamıyla son maaşa kadar beni götüren beş gün yaşadım; o sırada ağlama krizine girmiştim. Sonra Westfields alışveriş merkezinde yürüyordum, oradaki kadın yanıma geldi. Sarah Vickery, hâlâ menajerim olan kişi, yanıma geldi. Bana, ‘Seni tanıyor muyum? Model misin?’ dedi. Ben de, ‘Hayır ama sanırım bir süre önce ajansınıza uğramıştım’ dedim. O da, ‘Tamam, harika, yarın gel, bir deneme çekimi yapalım, sonra ne olacağına bakarız’ dedi.
“Ben de ertesi gün gittim. Shoreditch'te bir deneme çekimi yaptık; orada sizin birkaç fotoğrafınızı çekiyorlar ve size güzel bir kıyafet giydiriyorlar. Sonra havalı bir fotoğrafçı fotoğraflarınızı çekiyor. Ardından fotoğraflar geri geldiğinde biraz bakıp sizi değerlendiriyorlar. O kadar. Ertesi gün, ‘Tamam, seninle sözleşme imzalamak istiyoruz’ dediler. Hepsi bu kadardı. Böylece sözleşme imzaladım. Ve bir anda, futboldan emekli olduktan altı gün sonra model olmuştum.”
Bir futbolcunun özgüveni
Halls, futbolcudan moda ikonuna geçişini büyük bir rahatlıkla tamamladı. Spor dünyasının spot ışıkları altındaki yaşama alışkın birinin bu deneyimden fotoğraf çekimlerine taşıyabileceği beceriler olup olmadığı sorulduğunda şöyle dedi: “Kesinlikle. Futbolcunun özgüveniyle zaten her şeyi yapabileceğine inanırsın. Yani çoğu futbolcu muhtemelen golf oynayabileceğini, basketbol oynayabileceğini, tenis oynayabileceğini düşünür. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Biraz böyleyiz. Bu size aşılanıyor. O yüzden bu özgüven yardımcı oldu.
“Zaten çocukluk günlerimden beri az çok modellik yapmayı biliyordum. Bunu yapabileceğimi düşünüyordum. Tabii işin yetişkin tarafı biraz daha yeniydi ve ‘Vay canına, bu farklıymış’ gibiydi. Ama özgüven hep vardı. Bir de sanırım bu işe biraz toy bir şekilde girdim; hiçbir fotoğrafçı tanımıyordum. Şunu bunu bilmiyordum. O yüzden görüşmeye gittiğim bu büyük isimler benim için büyük isimler değildi. Benim için sıradan herhangi biriydiler. Ben de sadece gider, kendim olur ve özgüvenli davranırdım.
“Sete gidiyorsun ve 20, 50 kişinin önünde oturuyorsun ama bu, kalabalıkların önünde olmaktan farklı değildi. Korkutucu olan şey kameranın arkasındaki 15 kişi değil, 30 bin taraftarın önüne çıkmaktı. O kadar da kötü değildi. Bu yüzden oldukça havalıydı. Sonra da bence bir sporcu olarak bedenini kontrol edebilmek ve nasıl duracağını, kalçanı nasıl düşüreceğini ya da her neyse onu bilmek, biraz aynı şeydi. Yani bazı şeyler aktarılabiliyordu.”
Ancak ilk seferinde ince bir slip içinde etrafta durmak herhalde biraz tuhaf ve gerginlik verici olmuştur: “Bu her zaman biraz tuhaftı. Üzerinizde külot varken, özellikle de size koruyucu vermedilerse, ama tabii koruyucu yoksa ve hâlâ yaklaşık 20 kişi külotla size bakıyorsa, bu biraz korkutucu oluyor. Ama tabii bir yandan da neyse ki futbolcular olarak hep formda oluyorsunuz. Bu da modellik tarafıma yansıdı. Formumu korudum. Bu yüzden bedeniniz konusunda hep özgüvenli oluyorsunuz. Ama evet, o eski dar mayolar her zaman biraz tuhaf bir meseleydi.”
Armani kapılarında yarış
Halls, futbolculuk kariyerinde Premier League'de sadece bir kez forma giydi; 2007'de Reading için sahaya çıktı. Ancak model olarak Armani ve D&G gibi markalarla çalıştı. Bu işleri kapmanın zirveye çıkmaya benzer olup olmadığı sorulduğunda, Islington doğumlu isim şöyle dedi: “Evet, bu biraz işin en ama en tepe noktası gibi.
“Armani seçmesine ilk kez gittiğim zamanı hatırlıyorum. Milano'daki bir Armani seçmesini gördüyseniz, çılgınlık. Üzerinde sadece Giorgio Armani yazan bu kapıların dışında bekleyen yüzlerce, belki binlerce erkek olurdu. Sonra bir anda, iki saat, üç saat bekledikten sonra, bu kapılar yavaşça açılmaya başlardı. Ben de çok şaşırmıştım, neler oluyor diye. Kapılar açılır açılmaz bu çocukların hepsi depar attı, çünkü kuyruğun önüne ulaşmak için yaklaşık 100 metrelik bir sprint atmanız gerekiyor. Eğer kuyruğun arkasındaysanız, Bay Armani'nin önünden yürüyebilmek için üç saat daha beklemeniz gerekiyor. Çocuklar koşmaya başlayınca ben de ‘Neler oluyor?’ dedim. O anda işim bitti diye düşündüm, artık en arkada kalacağım. Sonra dirsekleri çıkardım, aradan sıyrılıp öne geçmeye çalıştım.
“Ama tabii ki onun için yürümek ve ilk çıkan kişi olmak, modellik dünyasının zirvesi gibi. Elbette parfüm reklamları, kampanyalar ve o tarafta koku işleri gibi başka işler de var ama bir moda haftasında ilk çıkmak ya da defileyi kapatmak, yani son çıkan kişi olmak da, gerçekten işin en en en üst seviyesi. Ve tabii ki son 15 yıldır şanslı bir şekilde Armani için çalışıyorum. Neyse ki artık o seçmelere girmem gerekmiyor.
“Ama bugün sosyal medyada ve tüm bu yeni modellerde bunu görüyorsunuz, hepsi bunu yapmak istiyor. Yapmak istedikleri şey bu. Benim açımdan şanslı olan şu ki, çok uzun zamandır oradayım. Biraz aile gibi de. Oldukça sadıklar ve modada da futbolda da çok fazla sadakat yoktur. Ama evet, burada biraz sadakat oldu. Biraz da aile ortamı var.”
Dünyayı dolaşmak
Spor ile moda arasında, dünyayı dolaşmak gibi, pek çok benzerlik bulunuyor. Ancak modeller bir takımın parçası olmaktan ziyade tek başına hareket ediyor. Bu değişimi anlatan Halls şöyle dedi: “Bunu ilk yapmaya başladığımda çok ama çok korkutucuydu. İlk kez tek başıma uçağa bindiğimi, havaalanlarına tek başıma gittiğimi hatırlıyorum. Ve gerçekten kendimi çok yalnız hissediyordum, herkesin bana baktığını düşünüyordum. Tuhaf bir şeydi. Çünkü normalde 20, 30 kişi giderdik ve bu bizdik, her yere birlikte giderdik. Birlikte bir balonun içindeydik, bu bir takımdı, yaptığımız her şeyi birlikte yapardık.
“Yani bir anda tek başımayım. Farklı bir ülkedeyim. Korkunç derecede yalnızım. Ertesi gün gidip 15 yeni insanla tanışmam gerekiyor. Sonra da orada birkaç gün daha kalabiliyorum. Yani, yeni modeller olarak dönemlerimiz oluyordu. Yapılan şey şu: ‘Tamam, harika, seni altı haftalığına Paris’e göndereceğiz, böylece gidip herkesle görüşeceksin; seni altı haftalığına New York’a göndereceğiz, böylece gidip herkesle görüşebileceksin, onlar seni görecek, sen müşterilerle ve diğerleriyle, ayrıca booker’larla tanışabileceksin.’ Ve bu çok ama çok yalnız bir dönemdi.
“Ve tuhaftı çünkü gerçekten hiç arkadaşım da yoktu. Çok yalnızdı. Ulaşabileceğim kimse yoktu. Ben de kimseye ulaşmazdım. Bir bakıma yetiştirilme şeklimiz buydu. Ve gerçekten, gerçekten zor bir dönemdi.
“Yavaş yavaş buna alıştım ve bundan keyif almaya başladım. Ama kesinlikle, sanırım üçüncü yıl civarında, bir şey bana adeta bir duvar gibi çarptı: ‘Tanrım, Londra’da gerçekten çok iyi gidiyorum ama burada neler olduğunu bilmiyorum çünkü çok yalnızım, çok depresyondayım.’ Sonunda bir psikiyatriste gittim ve hepsini aştık. Ama evet, o dönemde gerçekten çok korkutucu, bilinmez bir şeydi.”
Korkutucu sektör
Halls, para kazanma konusunda da farklı bir zihniyeti benimsemek zorunda kaldı. Futbolcu olduğunuzda, oynasanız da oynamasanız da maaşınızı alırsınız. Moda sektöründe ise iş almıyorsanız, elinize hiçbir şey geçmez.
Halls, “Her zaman şunu söylerim; modellik hayatında çalışan bir model için hayat çok ama çok güzeldir. Çalışmayan bir model içinse hayat o kadar da güzel değildir. Ve ne olursa olsun, iyi çalışan bir model olsanız bile çalışmayan bir modele dönüşmeye hâlâ iki hafta uzaktasınızdır. Çünkü işleri belki iki hafta önceden, şanslıysanız üç hafta önceden öğreniyoruz” diye konuştu.
“Yani temelde gelecek haftadan itibaren işsizim. İşte o zaman önümde başka bir iş, iki iş oluyor ve hepsi bu. Bu duruma her zaman yakınsınız. Bu da ‘Bu sonsuza kadar sürmeyecek’ demenin bir işareti. Serbest çalıştığınız, telefonun çalmasını ya da menajerinizin arayıp ‘Dinle, sana bir iş ayarlamamı istiyorum’ demesini beklediğiniz bir sektörde olmak gerçekten oldukça korkutucu.”
Modellerer ne kadar ücret alıyor?
Futbolda olduğu gibi modellikte de kademeli bir ödeme skalası var. Bazı kampanyalar, çekimler ve etkinlikler diğerlerinden daha fazla kazandırırken bunun nasıl işlediğine dair görüşü sorulan Halls, şöyle dedi: “Evet, çok geniş bir skala var. Bence menajeriniz de sizin için işin büyük kısmını yapıyor. Ama tabii ki farklı bir model kalibresi var. Ben şu ücreti talep edebilirim ya da bu model bu ücreti talep edebilir. Sonuçta e-posta geldiğinde ya da telefon çaldığında, neye anlaştıysanız o geçerlidir. Yani ben 10 bin sterlinlik bir işe anlaştıysam ve başka bir model ‘Hayır, ben 20’ye anlaşıyorum’ diyorsa, alacağınız şey budur. Bundan memnun olmanız gerekir, kabul edersiniz ve gidip işi yaparsınız.
“Ama bir de e-ticaret işi var, onun belli bir ücreti oluyor. Bir lookbook var, onda biraz daha fazlasını talep ediyoruz. Kampanyalar var, onlarda çok daha fazlasını talep ediyoruz. Podyum var, bir de editoryal işler. Editoryal işler ise neredeyse bedava. Gidip bir editoryal işi ücretsiz yaparsınız. Bir dergide yer alırsınız ama biraz ilgi ve dikkat çekmiş olursunuz.
“Bir e-ticaret işinde ücretler, ben ilk başladığımdan bu yana gerçekten çok düştü çünkü artık çok büyük bir model akını var. Çok fazla model var ve her bir modele yönelik talep o kadar fazla değil çünkü seçenek çok fazla. Ama bir e-ticaret işini bugün rahatlıkla 500 sterline de yapabilirsiniz, 7 bin sterline de. İşte e-ticaret bu ve internete girdiğinizde Zara’ları ve benzerlerini gördüğünüzde, fotoğrafta sadece temel bir duruşla hareketsiz duran adamı görüyorsunuz.
“Yani arada böyle büyük bir fark olabiliyor ve tabii ki lookbook’lar için daha fazlasını talep etmek istiyoruz. Kampanyalar için daha fazlasını talep etmek istiyoruz, bir de kampanyanın ne kadar süre yayında kalacağı önemli. Bu, 12 aylık bir kullanım olabilir. 18 aylık bir kullanım olabilir ve yeniden kullanırlarsa tekrar ödeme yapmak zorundalar. Yaptığımız her işte çok büyük bir fark var.
“Podyum işi biraz şöyle; erkekler gelip gider ve podyuma çıkar. Podyum için para alırlarsa şanslılar. Milano’dan, orada bir hafta kalıp belki cast seçmelerine, defileye, otele para harcadıktan sonra başa baş ayrılırlarsa, şanslılar. Gerçekten şanslı olurlar. Bazı erkekler ceplerinde birkaç bin sterlinle, hatta özel anlaşmalı olanlar daha da fazlasıyla ayrılır. Ama bazen genç bir erkek olarak podyum etkinliklerinden bir şey kazanarak ayrılıyorsanız, çok şanslısınız demektir.
“Bir de tabii ki parfüm işi var. Normalde asıl büyük iş parfümdü. Asıl büyük iş o. Para istiyorsanız, bir parfüm işi istersiniz. Yani havaalanlarında birini görürseniz ve o bir parfüm işi yapıyorsa, birkaç kuruş kazanmıştır.”
Halls hâlâ o büyük ödemeyi bekliyor, ancak kariyerinin bugüne kadar Arsenal’dan Armani’ye uzanan gelişimi düşünüldüğünde, bir hedefi daha vurması ve hiçbir hayalin ulaşılamaz görülmemesi gerektiğine dair yeni bir kanıt sunması kimseyi şaşırtmaz.