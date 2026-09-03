Çoğu insan, bir hayalini yaşama fırsatını yakalarsa kendini şanslı sayar. Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca hayalperest kız ve erkek çocuk için profesyonel sporcu olarak bir yaşam, kişisel başarının zirvesini temsil eder. Bazıları ise moda dünyasına adım attıktan sonra günlerini şık kıyafetler deneyip kameraların karşısında poz vererek geçirmeye seve seve razı olurdu.

Her iki sektöre de girmek kötü şöhretli biçimde zordur; çünkü aynı anda pistlerde, sahalarda ya da podyumlarda boy gösterebilecek kişi sayısı sınırlıdır. Karar vericilerin dikkatini çekmek hiçbir zaman kolay değildir; atletik antrenörler sürekli mükemmeliyetin peşinden koşarken, acımasız yaratıcı direktörler ve editörler söz konusu olduğunda adeta ‘Şeytan Marka Giyer’.

Görünüşe göre bazıları her bakımdan şanslı. Londra ve Paris’in futbol sahalarından New York ve Milano’nun podyumlarına zahmetsizce geçip sınırları bulanıklaştırmak mümkün olabiliyor. John Halls da birbirinden çok farklı iki kariyeri boyunca tüm bu kutuları işaretlemeyi başardı.

İngiltere'nin 20 Yaş Altı seviyesinde milli formayı giyecek kadar iyi bir savunmacı olarak değerlendirilen Halls, Arsenal’ın ikonik ‘Yenilmezler’ kadrosunun bir parçası olarak Thierry Henry, Patrick Vieira ve Dennis Bergkamp ile yan yana oynadı. Halls, efsanevi Hale End akademi sisteminden yetişip Arsenal formasıyla A takımda üç maça çıktıktan sonra, İngiliz Futbol Ligi piramidinin dört basamağının tamamını deneyimlemesini sağlayan 10 başka kulübü daha temsil etti.

Bir zamanlar oyunculuk günleri sona erdiğinde, sakatlık sonunda Halls’un 30 yaşında kramponlarını asmasına neden olurken, o da kendine acıyarak bir haftadan az zaman geçirdikten sonra sporun rol model çeşitliliğindeki varlığını geride bırakıp yüzünün Giorgio Armani ve Dolce & Gabbana’da kapılar açtığı bir başka hayata geçti.

Peki bu süreç nasıl gelişti? Halls, GOAL için perdeyi araladı...