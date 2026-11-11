Hırvatistan Futbol Federasyonu'nun (HNS) Almanya'daki kilit ismi olarak Danijel Lucic görülüyor. Birkaç bin çalışanı bulunan büyük inşaat şirketi Saint-Gobain'in yönetim kurulu başkanı olan Lucic, saygın Hırvat gazetesi Jutarnji list tarafından yayımlanan bir habere göre uzun yıllardır bunun yanında Almanya'da Hırvat kökenli yeteneklerin aranmasına öncülük ediyor. Habere göre 20 gönüllü gözlemci de kendisine destek veriyor.
Lucic'in her ilkbaharda Almanya'da yaşayan Hırvat kökenli yeteneklerden bir takım oluşturduğu belirtiliyor. Bu takım, Vukovar'da düzenlenen köklü bir U14 turnuvasına katılıyor. Turnuvada Dinamo Zagreb ve Hajduk Split gibi Hırvatistan birinci lig kulüplerinin genç takımları, farklı ülkelerin diasporalarından oluşturulmuş karma takımlarla karşılaşıyor. HNS'nin kapsamlı oyuncu izleme ağı yalnızca Almanya'da değil, büyük Hırvat diasporalarının bulunduğu başka ülkelerde de var. Yetenekler için verilen mücadele yalnızca Almanya'ya özgü değil.
Turnuvanın düzenleneceği yer olarak Vukovar tesadüfen seçilmedi. Kent, 1990'lardaki Balkan Savaşı'nın önemli sahnelerinden biriydi ve bu nedenle Hırvatistan'da güçlü duygular uyandırıyor. Lucic, Jutarnji list ile yaptığı röportajda «Çocukları Vukovar'a getirdiğimizde çoğunun yalnızca Alman pasaportu oluyor» dedi. «Ama kenti ziyaret edip hikâyeleri dinledikten sonra geri dönüyor ve ebeveynlerini kendilerine bir doğum belgesi ve Hırvat pasaportu çıkarmaya ikna ediyorlar.»
Habere göre turnuvaya geçmişte katılan tanınmış oyuncular arasında Josip Stanisic, Igor Matanovic, Marko Pasalic ve Marin Pongracic bulunuyor. Hepsi Almanya'da doğup yetişti, daha sonra da Hırvatistan A Millî Takımı'nda oynadı. Lucic, kendi anlatımına göre Stanisic'in 2021'de Hırvatistan kadrosuna ilk kez çağrılması için bizzat girişimde bulundu. Stanisic o zamandan beri Bayern Münih'te uluslararası düzeyde bir beke dönüşürken Almanya Millî Takımı tam da bu mevkide sürekli oyuncu sıkıntısı çekiyor.
Filip Pavic de Stanisic'in izinden gidiyor: Freisingli 16 yaşındaki oyuncu, Bayern Münih'in en büyük savunma yeteneği olarak görülüyor. Teknik direktör Vincent Kompany, mart ayında ona kulüp tarihinde ilk maçına çıkan en genç ikinci oyuncu unvanını kazandırdı; ilk sırada Paul Wanner var. Pavic kısa süre önce Almanya U16 takımından Hırvatistan federasyonuna geçti ve şu anda Hırvatistan U18 takımında oynuyor.