Transfer piyasası büyük bir dönüşüm geçirdi. Eskiden futbol dünyasının yan unsurlarından biri sayılırken artık kamuoyunun ilgisinin tam merkezinde. Bugün birçok taraftar, kulübünün sahaya hangi oyuncuları sürdüğünden, onların performansından ve aldığı sonuçlardan çok, hangi oyuncuları transfer edeceğiyle veya edebileceğiyle ilgileniyor gibi görünüyor.

Son dönemde, muhtemelen bu taraftarların hoşuna gidecek ikinci bir transfer piyasası ortaya çıktı. İlkinden farklı olarak burada oyuncular için kulüpler değil, federasyonlar mücadele ediyor. Üstelik bu rekabet de artık çoğu zaman benzer ölçüde kızışıyor. Gelişmenin arkasında futbolun kendisiyle ilgisi olmayan, dünya tarihinin bir parçası olan bir olgu var: Daha iyi, daha güvenli ya da hem daha iyi hem daha güvenli bir hayat arayan insanların kitlesel göçü.

Bu göç hareketleri, dünya nüfusunun kayda değer bir bölümünün birden fazla vatanı olmasına ve dolayısıyla teorik olarak birden fazla millî takımda futbol oynayabilmesine yol açıyor. Bu olgu özellikle Avrupa'da, bilhassa da Almanya'da belirgin.