Hırvatistan Futbol Federasyonu HNS’nin Almanya’daki kilit ismi Danijel Lucic olarak görülüyor. Binlerce çalışanı bulunan inşaat devi Saint-Gobain’in yönetim kurulu başkanlığını yürüten Lucic, saygın Hırvat gazetesi Jutarnji list tarafından yayımlanan bir habere göre uzun yıllardır Almanya’da Hırvat kökenli yetenekleri arama çalışmalarına da öncülük ediyor. Habere göre bu çalışmalarında kendisine 20 gönüllü gözlemci yardımcı oluyor.
Lucic’in her ilkbahar Almanya’da yaşayan Hırvat kökenli yeteneklerden bir takım oluşturduğu, bu takımın da Vukovar’daki köklü bir U14 turnuvasına katıldığı belirtiliyor. Turnuvada Dinamo Zagreb ve Hajduk Split gibi Hırvatistan birinci ligi kulüplerinin genç takımları, farklı ülkelerdeki Hırvat diasporalarından bir araya getirilen takımlarla karşılaşıyor. HNS’nin kapsamlı gözlemci ağı yalnızca Almanya’da değil, büyük Hırvat diasporalarına sahip başka ülkelerde de bulunuyor. Yetenekler için verilen mücadele yalnızca Almanya’ya özgü bir olgu değil.
Vukovar, turnuvaya ev sahipliği yapmak üzere tesadüfen seçilmedi. Şehir, 1990’lardaki Balkan Savaşı’nın önemli sahnelerinden biriydi ve bu nedenle Hırvatistan’da duygusal açıdan büyük önem taşıyor. Lucic, Jutarnji list gazetesine verdiği röportajda, "Çocukları Vukovar’a götürdüğümüzde çoğunun yalnızca Alman pasaportu oluyor. Ama şehri ziyaret edip hikâyeleri dinledikten sonra geri dönüyor ve ebeveynlerini kendilerine bir doğum belgesi ve Hırvat pasaportu almaya ikna ediyorlar" dedi.
Habere göre turnuvanın geçmişteki tanınmış katılımcıları arasında Josip Stanisic, Igor Matanovic, Marko Pasalic ve Marin Pongracic bulunuyor. Dördü de Almanya’da doğup futbol eğitimi aldı ve daha sonra Hırvatistan A Millî Takımı’nda oynadı. Lucic, kendi ifadesine göre Stanisic’in 2021’de Hırvatistan kadrosuna ilk kez çağrılması için bizzat girişimde bulundu. Stanisic o tarihten bu yana Bayern Münih’te uluslararası düzeyde bir bek hâline gelirken Almanya Millî Takımı tam da bu mevkide sürekli oyuncu sıkıntısı yaşıyor.
Filip Pavic de şimdiden Stanisic’in izinden gidiyor: Freisingli 16 yaşındaki oyuncu, Bayern Münih’in en büyük savunma yeteneği olarak görülüyor. Teknik direktör Vincent Kompany, mart ayında ona forma şansı vererek Pavic’i Münih kulübünün tarihinde Paul Wanner’den sonraki en genç ikinci oyuncu yaptı. Pavic kısa süre önce Almanya U16 takımından Hırvatistan Futbol Federasyonuna geçti ve şu anda Hırvatistan U18 takımında oynuyor.