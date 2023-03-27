Zlatko Dalic, Türkiye - Hırvatistan maçı öncesinde sorulan bir soruya verdiği yanıtla Türk futbolundaki bir gerçeği ortaya çıkardı.

Hırvatistan Millî Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, 28 Mart'ta Türkiye ile Hırvatistan arasında oynanacak EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci hafta mücadelesi öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Tecrübeli hoca, bir muhabirin, "Artık eskisi gibi genç Hırvat oyuncuları göremiyoruz. Hâlâ Modric'i biz genç olarak görüyoruz. Yeni gençler geliyor mu?" sorusuna verdiği yanıtla Türk futbolundaki bir gerçeğe dikkat çekti.

Ne söylendi?

Dalic, soruyu şu sözlerle yanıtladı:

"Biz, 3.5 milyonluk ülkeyiz, siz ise 80 milyonluk bir ülkesiniz. Bizim için oyuncu çıkarmak daha zor.

"Bursa, 3 milyonluk bir şehir. Biz ise 3.5 milyonluk bir ülkeyiz. Biz Dünya Kupası'nda 3. olduk. Şimdi bunun nasıl olduğunu kendinize sorun."

Zkatko Dalic başka ne dedi?

Hırvatistan'ın hocası, maç öncesinde A Millî Takımı ile ilgili ise şunları söyledi:

"Türk Milli Takımı gerçekten disiplinli, farklı yerlerde birçok takımda oynayan güçlü oyunculara sahip. Bu oyuncuları güzel kullanabiliyor, organize edebiliyor.

"Zaten bunu bugüne kadar gösterdiler. Ermenistan maçında da takip ettiğim zaman yine aynı kaliteli şekilde oynadıklarını, kuvvetlerinden hiçbir şey eksilmediğini gördük.

"Dolayısıyla biz burada kendi maçımıza bakacağız. Nasıl bir sonuç elde edeceğiz, onu göreceğiz."