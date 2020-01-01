Zlatan'dan yardım çağrısı: Şu virüsten kurtulalım!

Milan'ın İsveçli oyuncusu, koronavirüsle mücadele için kurduğu yardım fonuna destek çağrısında bulundu.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle bütün dünya zor günler geçiriyor.

Liglerin askıya alındığı, oyuncuların karantina altında bulunduğu bu günlerde 'ın 38 yaşındaki yıldızı Zlatan Ibrahimovic, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile virüsle daha iyi mücadele etmek için geniş çaplı bir yardım fonu kurmayı teklif etti.

Ibrahimovic'in paylaşımında "İtalya bana her zaman cömert davrandı. Bu zor dönemde çok sevdiğim bir ülkeye yardım etmek istiyorum. Benimle birlikte çalışan insanlarla hastanelere destek amaçlı bir yardım fonu kurmaya karar verdik. Tanınırlığımı kullanarak bu mesajın daha geniş bir kitleye yayılacağını düşünüyorum. Profesyonel sporcu arkadaşlarımın cömertliğine güveniyorum. Bunun dışında herkes imkanları doğrultusunda küçük veya büyük katkılarını sunabilirler. Bu ciddi bir durum. İnsanların videoyu izleyip geçmek yerine yardım etmelerini istiyorum. Günlerdir bizim için yorulmadan çalışan doktorlar ve hemşireler adına hastanelere yardım etmeliyiz. Haydi şu virüsten kurtulalım ve oyunu kazanalım. Şunu da sakın unutmayın: Virüs, Zlatan'a gelemez; Zlatan virüse gider" ifadeleri yer aldı.