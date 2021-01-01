Zlatan imzayı atıyor! Anlaşma tamam

Milan ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Zlatan Ibrahimovic, kırmızı - siyahlı kulüpte kalıyor.

Milan'ın yıldız oyuncusu Zlatan Ibrahimovic'in geleceği şekillenmeye başlıyor. 39 yaşındaki oyuncu, futbol kariyerine Milan'da devam edecek.

İsveçli yıldız Milan ile bir yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Zlatan ile Milan arasında yapılacak yeni sözleşme, primler ve bireysel performansa dayalı bonuslarla ilgili detayları şekillendikten sonra imzalanacak.

Milan yetkilileri, Zlatan Ibrahimovic'in menajeri Mino Raiola ile son detayları görüşüyor.

Zlatan Ibrahimovic, geçen sezon devre arası tansfer döneminde ABD'nin Los Angeles Galaxy takımından bonservissiz olarak Milan'a transfer olmuştu.

Zlatan Ibrahimovic Milan'da ne yaptı?

Tecrübeli oyuncu bu sezon Serie A'da Milan formasıyla, 16 maçta görev alırken, 15 gol ve 1 asistle oynadı.

Uzun bir aradan sonra İsveç Milli Takımı'na geri dönen Ibrahimovic bu sezon Milan formasıyla tüm kulvarlarda 24 maça çıktı, 17 gol atarken 2 de asistlik bir performans sergiledi.

Zlatan, İsveç Milli Takımı'nda ise 118 maçta 62 gole imza attı.