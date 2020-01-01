Zlatan Ibrahimovic sezon sonunda Milan'dan ayrılacak
Kariyerinde Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, PSG, Manchester United, Los Angeles Galaxy formalarını giyen Zlatan Ibrahimovic, bu sezonun devre arasında eski kulüplerinden Milan'a transfer olmuştu.
Serie A ekiplerinden Bologna'nın Sırp teknik direktörü Sinisa Mihajlovic, kendi ülkesinde katıldığı bir programda "Zlatan birkaç gün önce beni aradı ve sezon sonunda Milan'dan ayrılacağını söyledi. Bologna'ya gelebilir veya İsveç'e dönebilir. Bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı.
İsveçli yıldızın kariyerine başladığı Malmö'nün stadyumunun dışında bulunan heykeli, Zlatan'ın Malmö'nün rakibi Hammarby'ye ortak olmasının ardından saldırılara uğramıştı.
Zlatan Ibrahimovic, ikinci Milan döneminde çıktığı 10 resmi maçta 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.