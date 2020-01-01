Zlatan Ibrahimovic, Serie A tarihine geçti!

Milan forması giyen 38 yaşındaki yıldız, Serie A’da bir sezonda 10 gol atan en yaşlı oyuncu oldu.

’nın son haftasında sahasında ’yi 3-0 yenip sezonu galibiyetle kapattı.

Takımın tecrübeli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, 44. dakikada penaltı kaçırmasına karşın 55. dakikada sahneye çıkarak golünü attı.

Bu sezon ligdeki 10. golüne ulaşan İsveçli efsane, Serie A tarihinde bunu gerçekleştiren en yaşlı oyuncu (38 yıl 302 gün) oldu.

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Ibrahimovic’ten önce bu rekor 1950’li yıllarda bunu başaran Silvio Piola’ya (38 yıl 127 gün) aitti.

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Milan bu sonucun ardından puanını 66'ya yükseltti ve sezonu altıncı sırada tamamlayıp biletini aldı.

Devre arasında takıma dahil olan Ibrahimovic formuyla Milan'ın yükselişinde önemli rol oynadı.

Geçtiğimiz günlerde kulübün televizyon kanalına konuşan Ibrahimovic, "Benjamin Button gibiyim. Ama ben hep genç oldum. Hiç yaşlı olmadım" ifadelerini kullanmıştı.