Mino Raiola, futbolun en güçlü isimlerinden birisi ve Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Erling Haaland gibi yıldız oyuncuların yönetiminden sorumlu.

Çalışmalarının çoğu perde arkasında yürütülüyor. Transfer pazarında önemli bir etkiye sahip olan Raiola, spordaki en seçkin isimlerden oluşan çok iyi bir listeye sahip.

Raiola tam olarak kimdir, ne iş yapar ve müşterileri kimlerdir? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Mino Raiola kimdir?

Raiola, birçok yüksek profilli futbolcuyu temsil eden “'süper menajer” olarak anılıyor.

Geçmişte ve şimdiki müşterileri arasında adı geçen Ibrahimovic, De Ligt, Pogba ve Lukaku'nun yanı sıra Mario Balotelli, Hirving Lozano, Henrikh Mkhitaryan, Moise Kean, Blaise Matuidi ve Lorenzo Insigne bulunuyor.

İtalya'da doğup Hollanda'da büyüyen Raiola, kariyerine ailesinin restoran işini büyüterek başladı.

Profesyonel bir futbolcu olmak için gereken yeteneğe sahip olmayan Raiola, kulübün girişimcilik becerilerinden çok etkilenmesinden sonra, 19 yaşında Haarlem'in spor direktörlüğüne getirildi.

Haarlem'de geçirdiği zamanın ardından, spor acentesi şirketi Sports Promosyon'da çalışmaya başladı ve yüksek profilli Hollandalı futbolcuların Ajax oyuncusu Bryan Roy (1992'de Foggia'ya), Marciano Vink (1993'te Genova’ya) Wim Jonk ve Dennis Bergamp (1993'te Inter'e) ve Michel Kreek (1994'te Padua’ya) transfer olmasını sağladı.

Kısa bir süre sonra, EURO 1996'daki muhteşem performansının ardından Pavel Nedved'in Sparta Prag'dan Lazio'ya transferini gerçekleştirdi ve kendi işini kurmak için spor ajansından ayrılmaya karar verdi.

Raiola; İtalyanca, İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca, Portekizce ve Felemenkçe olmak üzere yedi dil biliyor.

“Süper menajer” ne anlama geliyor?

Süper menajer, işinde son derece etkili olan ve milyonlar kazanabilen, piyasada hatırı sayılır bir güç ve nüfuz sahibi olan Raiola'yı tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

Bir kulüp ve bir oyuncu arasındaki işi yürüten aracı olarak hareket eden acentelerin sözleşmeleri ve maaşı müzakere etmesi, kârlı sponsorluk anlaşmalarını denetlemesi, medya görünümlerini organize etmesi ve gazetecilere röportaj erişimi sağlaması gerekiyor.

Raiola gibi menajerler, spordaki en etkili yıldızları ve en çok kazananları içeren kapsamlı müşteri profillerine sahiptir.

Raiola'nın kadrosu ve itibarının yanı sıra müzakere becerileri ve bağlantıları, onu kulüplerin iyi bir ilişki kurması gereken güçlü bir birey olarak gösteriyor.

Pogba'nın 2016 yılında Juventus’tan Manchester United'a 105 milyon Euro’ya transfer rekoru kıran bir anlaşmayla dahil olmasıyla İtalyan menajer, 25 milyon Euro kazanmıştı.

Mino Raiola'nın ne kadar serveti var?

Forbes'a göre, Raiola'nın 2020’deki net serveti 85 milyon Dolar.

Yüksek profilli müşterilerin menajeri olarak, kendisini manşetlere çıkarma alışkanlığı var ve 2018 yılının ağustos ayında, o zamanlar Manchester United’ın eski oyuncusu Paul Scholes tarafından eleştiri konusu olan Pogba'yı savunmasını halka açık bir şekilde tweetlemişti.

Raiola, "Bazı insanlar unutulma korkusuyla konuşmaya ihtiyaç duyar" diye yazdı.

Twitter sayfasını, 2022'de yanlışlıkla öldüğü bildirildiği zaman da medyadaki haberlere cevap vermek için kullandı:

"Merak edenler için şu anki sağlık durumum: Beni dört ayda ikinci kez öldürdüler ve görünen o ki yeniden diriltme yeteneğine sahipler."

Mino Raiola hangi oyuncuları temsil ediyor?

Erling Haaland, Paul Pogba ve Gianluigi Donnarumma, Raiola tarafından temsil edilen en yüksek profilli oyuncular arasında.

Geçmişte ise Zlatan Ibrahimovic gibi isimleri temsil etti ve İsveçli golcü ile güçlü bir arkadaşlık ilişkisi var.

Player Nationality Erling Haaland Norveç Matthijs de Ligt Hollanda Gianluigi Donnarumma İtalya Paul Pogba Fransa Marco Verratti İtalya Stefan de Vrij Hollanda Ryan Gravenberch Hollanda Hirving Lozano Meksika Moise Kean İtalya Justin Kluivert Hollanda Henrikh Mkhitaryan Ermenistan Zlatan Ibrahimovic İsveç Mario Balotelli İtalya Alessio Romagnoli İtalya Donyell Malen Hollanda

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