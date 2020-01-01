Zlatan Ibrahimovic, Milan'dan ayrılıyor

İsveçli golcünün sezon sonunda Milan'dan ayrılacağı ve ülkesine döneceği iddia edildi.

Ocak ayında eski kulübü 'a dönen Zlatan Ibrahimovic için işler bu kez yolunda gitmedi.

Kulüpte ödemelerin aksaması nedeniyle yönetimle arası açılan ve son olarak CEO Ivan Gazidis ile tartıştığı söylenen Ibrahimovic'in ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Ibrahimovic, sezon sonunda Milan'dan ayrılıp hisselerini satın aldığı İsveç ekibi Hammarby'ye futbolcu olarak katılacak.

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38 yaşındaki İsveçli efsane Milan formasıyla çıktığı 10 resmi maçta 4 gol atıp 1 de asist yaptı.