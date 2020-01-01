Zlatan Ibrahimovic, Milan'da kaldı

Serie A ekibi Milan’ın Zlatan Ibrahimovic ile yeni sözleşme konusunda el sıkıştığı ve kısa süre içerisinde bunu duyuracağı iddia edildi.

Yönetimle yaşadığı sorunlar nedeniyle ’dan ayrılacağı konuşulan Zlatan Ibrahimovic’in geleceği belli oldu.

Sözleşmesi sona eren İsveçli golcünün ayrılığa hazır olmasına karşın kulüp direktörü Paolo Maldini ve teknik direktör Stefano Pioli tarafından kalması yönünde ikna edildi.

Corriere della Sera’nın haberine göre Ibrahimovic kulübü ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık yeni bir sözleşme imzalayacak. Ibrahimovic’in yıllık ücreti bonuslarla birlikte 6 milyon euro’yu bulacak.

Daha fazla takım

Devre arasında bedelsiz olarak imza attığı Milan’da 17 resmi maça çıkan 38 yaşındaki yıldız, 10 gol ve 5 asist yaparak takımının yükselişinde önemli rol oynadı.