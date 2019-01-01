Zlatan Ibrahimovic, Milan'a geri dönüyor

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, teklif götürdüğü 38 yaşındaki golcüden olumlu yanıt aldı.

17 haftası geride kalan 'da topladığı 21 puanla 11. sırada yer alan , eski oyuncusuna kavuşuyor.

Devre arası transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen İtalyan ekip, takımdan ayrılması gündemde olan Todibo ve Piatek'in yerine Zlatan Ibrahimovic'e teklif götrüdü.

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Sky Sport'un haberine göre Milan'ın teklifini kabul eden Ibrahimovic, ufak pürüzlerin halledilmesi halinde yeniden kırmızı-siyahlı formayı giyecek.

2010-11 ve 2011-12 sezonlarında Milan'ın kadrosuna yer alan İsveçli yıldızın 6 Ocak'taki maçı ile ikinci Milan dönemine başlaması bekleniyor.

İtalyan ekibin formasını giydiği iki sezonda toplam 81 maça çıkan Ibrahimovic, bu karşılaşmalarda 53 gol atmayı başardı. Tecrübeli golcü kariyerinin son iki sezonunu ise takımlarından Los Angeles Galaxy'de geçirdi.