Zlatan Ibrahimovic, Milan'a geri dönüyor
17 haftası geride kalan Serie A'da topladığı 21 puanla 11. sırada yer alan Milan, eski oyuncusuna kavuşuyor.
Devre arası transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen İtalyan ekip, takımdan ayrılması gündemde olan Todibo ve Piatek'in yerine Zlatan Ibrahimovic'e teklif götrüdü.
Sky Sport'un haberine göre Milan'ın teklifini kabul eden Ibrahimovic, ufak pürüzlerin halledilmesi halinde yeniden kırmızı-siyahlı formayı giyecek.
2010-11 ve 2011-12 sezonlarında Milan'ın kadrosuna yer alan İsveçli yıldızın 6 Ocak'taki Sampdoria maçı ile ikinci Milan dönemine başlaması bekleniyor.
İtalyan ekibin formasını giydiği iki sezonda toplam 81 maça çıkan Ibrahimovic, bu karşılaşmalarda 53 gol atmayı başardı. Tecrübeli golcü kariyerinin son iki sezonunu ise MLS takımlarından Los Angeles Galaxy'de geçirdi.