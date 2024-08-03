Zlatan Ibrahimovic, Milan'a liderlik edecek oyuncuyu açıkladı

Milan'daki kariyerine danışman olarak devam eden Zlatan Ibrahimovic takıma liderlik yapması gereken ismi açıkladı.

Pulisic geçen sezon kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi

Zlatan, Milan'a liderlik etmesi gerektiğini düşünüyor

Tüm müsabakalarda 15 gol kaydetti

NE OLDU? Geçtiğimiz yaz Chelsea'dan Serie A ekibine transfer olan Christian Pulisic, 2023/24 sezonunda forma giydiği 50 maçta 15 gol kaydedip 11 gol pası verdi. Zlatan Ibrahimovic ise Pulisic'in Milan'da liderlik konusunda sazı eline alması gerektiğini söyledi.

NE SÖYLENDİ? ESPN'e konuşan Zlatan Ibrahimovic şunları söyledi: "Geçen yıl Milan'da kariyerinin en iyi sezonunu geçirdiğini düşünüyorum. Saha dışında mutluysanız bu durum saha içine de yansıyor. Harika bir yıl geçirdi ve çok sayıda gol atıp asist yaptı. Kendini burada özgür hisetti. Takıma geldi ve kim olduğunu herkese gösterdi."

"Bu sezon daha fazlasını başarabileceğini ve takıma liderlik yapabileceğini düşünüyorum. Genç bir takımız ve ona ihtiyacımız var."

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BÜYÜK RESİM: Zlatan Ibrahimovic futbol kariyerini Milan'da noktaladıktan sonra Serie A devinde danışmanlık yapmaya başladı.

Pulisic geçtiğimiz yıl Milan'da başarılı bir sezon geçirdi. Daha önce Borussia Dortmund ve Chelsea formaları terleten Amerikalı hücum oyuncusu kariyerinde ikinci kez çift haneli gol sayılarına ulaştı.