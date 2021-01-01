Zlatan Ibrahimovic ırkçı taciz suçlamasından ceza almayacak

Zlatan Ibrahimovic, Romelu Lukaku ile yaşadığı gerginlikte "voodoo" yorumuyla ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle ceza almayacak.

İtalya Kupası çeyrek finalinde Inter'in Milan'ı yendiği karşılaşmaya Zlatan Ibrahimovic ile Romelu Lukaku'nun sert tartışması damga vurmuştu.

Milano'da yaşanan gerginliğin ardından konuya İtalya Futbol Federasyonu el atarak olay hakkında inceleme başlattı. Ancak Milan, Zlatan Ibrahimovic'in soruştuma kapsamında ırkçı taciz sebebiyle yargılanmayacağını bildirdi.

Bir zamanlar Manchester United'da birlikte forma terleten Ibrahimovic ile Lukaku'nun arası, İsveçli yıldızın eski takım arkadaşına "voodoo" yorumunda bulunduğu gerekçesiyle bozuldu.

Lukaku'ya karşı ırkçı ifadeler kullandığı iddia edilen Zlatan Ibrahimovic ise "Zlatan'ın dünyasında ırkçılığa yer yok. Biz hepimiz aynı ırkız, hepimiz eşitiz. Hepimiz oyuncularız, bazılarımız diğerlerinden daha iyi." diyerek hakkında çıkan haberleri yalanlamıştı.

Voodoo nedir?

Voodoo, Batı Afrika kökenli ruhçu-animist, Haiti'nin resmi dinlerinden biri. Vudu'nun temelinde her şeyin "ruh" olduğu inancı var. Vudu inancına mensup kişilerin herhangi bir lideri ve takip ettikleri kişiler yoktur. Vudu inancına mensup kişiler birbiriyle ilişkili iki dünya olduğuna inanır: görünür ve görünmez. Ölüm, atalarımızın bizi hala izlediği görünmez dünyadan bizi ayırır. Ancak İngilizce, "zenci büyüsü" ya da "zenci büyücü" olarak bilinir.

Ne olmuştu?

Lukaku'nun annesinin, Everton'da oynadığı yıllarda oğlunun hangi takıma gitmesi gerektiği konusunda voodoo büyülerine başvurduğu iddia edilmiş ve bu haber İngiliz basınında geniş yer almıştı. Ibra'nın bu olayı maç içerisinde Lukaku'ya hatırlatması sonrası Belçikalı futbolcuyu kızdırmıştı. Lukaku, "Sen git voodoo saçmalıklarıyla uğraş" dediği iddia edilen Zlatan'ın üzerine yürümüş ve ikili gergin anlar yaşamıştı.