Zlatan Ibrahimovic'in oğlu, dünya devine imza attı

Zlatan Ibrahimovic'in oğlu Maximilian Ibrahimovic, İtalyan deviyle profesyonel sözleşme imzaladı.

Maximilian Ibrahimovic babasının izinden gidiyor

Milan ile profesyonel sözleşme imzaladı

Serie C'de mücadele edecek

NE OLDU? Futbol efsanesi Zlatan Ibrahimovic'in oğlu Maximilian Ibrahimovic babasının izinden gidiyor. Maximilian babası gibi Milan ile sözleşme imzaladı. Maximilian'ın babası Zlatan Ibrahimovic aynı zamanda Milan yöneticisi.

BÜYÜK RESİM: İtalyan gazeteci Antonio Vitiello'nun haberine göre, 2006 doğumlu Maximilian Ibrahimovic, Milan ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Maximilian Ibrahimovic, Milan'ın Serie C'de mücadele eden takımı Milan Futuro'da forma giyecek.

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DAHA FAZLASI: Geride bıraktığımız sezon Gençler Ligi'nde yer alan Milan Primavera'da top koşturan genç sol kanat, 29 maçta 3 gollük performans göstermişti.