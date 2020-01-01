Zlatan Ibrahimovic hazırlık maçına çıkıyor

Koronavirüs arasında ülkesine giden Zlatan Ibrahimovic, Hammarby formasıyla hazırlık maçına çıkacak.

Koronavirüs sebebiyle ülkesine dönen ve hissedarı olduğu Hammarby ile idmanlara katılan Zlatan Ibrahimovic hazırlık maçına çıkıyor.



Hammarby kulübünden yapılan açıklamada 24 Nisan tarihinde saatiyle 11:00'de oynanacak hazırlık maçında Ibrahimovic'in de yer alacağı açıklandı. Maçın canlı yayınlanacağını duyuran Ibrahimovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sana bi sihir yapmamı ister misin?" ifadelerini kullandı.



Los Angeles Galaxy'deki sözleşmesi bittikten sonra devre arasında 'a transfer olan 39 yaşındaki Ibrahimovic, çıktığı 10 maçta 4 gol 1 asist üretmişti.