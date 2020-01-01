Zlatan Ibrahimovic: Bu takıma inanmasaydım dönmezdim

Milan ile sözleşme imzalayan Zlatan Ibrahimovic, takımına olan inancından ve hedeflerinden bahsetti.

ekiplerinden LA Galaxy ile sözleşmesi sona eren ve ile anlaşan Zlatan Ibrahimovic, yeni takımıyla 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 6 aylık sözleşme imzaladı.

Kendisi için düzenlenen basın toplantısında konuşan Ibrahimovic, "Buraya gelmek benim için zor bir karar değildi. Yıllar önce mali sıkıntılar sebebiyle ayrılmıştım ancak bana kalmış olsaydı ayrılmazdım. Milan, 'dan sonra bana mutluluk veren tek takım. Ibrahimovic olduğum için buraya gelmedim. Yeniden başlamak için buradayım. Geçmişte yaptıklarım benim için bir şey ifade etmiyor. Bu meydan okuma bana adrenalin aşılıyor" ifadelerini kullandı.

"İnanmasaydım dönmezdim"

İsveçli futbolcu, Milan'ın kendisi için her zaman özel bir yeri olduğunu belirtirken, hedeflerinden de bahsetti:

"Bu takıma inanmasaydım dönmezdim. Kendim ve takım arkadaşlarım için birçok hedefim var. Onlara elimden geldiğince yardım etmek istiyorum. Geri döndüğüm için mutluyum."

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"Oynamaya hazırım"

6 Ocak Pazartesi günü karşısında forma giyebilme ihtimali bulunan İsveçli golcünün form durumu merak konusu olmuşken Ibrahimovic bu konuya esprili bir şekilde açıklık getirdi:

"Burada ilk dönemimdeki kadar iyi değilim. Gittikçe kötüleştim. Hayır, daha iyi hissediyorum tabii ki. Oldukça antrenman yaptım. Topa dokunmadım ama bu problem değil. Oynamaya hazırım."

38 yaşındaki İsveçli futbolcu, Milan'da 21 numaralı formayı giyecek.

