Zlatan Ibrahimovic: Benjamin Button gibiyim
İtalya Serie A'nın 37. haftasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, deplasmanda Sampdoria'yı 4-1 mağlup etti.
Milli futbolcunun 1 gol 1 asistle oynadığı karşılaşmada, İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic 2 gol kaydetti.
Ibrahimovic, karşılaşma sonrası Milan TV 'ye verdiği demeçte, kendisi için ilginç bir benzetmede bulunurken, "Ben, Benjamin Button gibiyim. Her zaman gençtim, hiçbir zaman yaşlanmadım" şeklinde konuştu.
İsveçli yıldız, teknik direktör Stefano Pioli'nin sözleşmesini uzatmasıyla ilgili olarak ise, "Sadece olumlu şeyler söyleyebilirim. Onun için mutluyum. Harika bir iş ortaya koydu. Büyük bir baskı altında çalıştı ve yeni bir sözleşmeyi hak etti. Çok çalıştığınızda her zaman karşılığını alırsınız" ifadelerini kullandı.
Milan, Serie A'nın son hafta mücadelesinde sahasında Cagliari'yi ağırlayacak.