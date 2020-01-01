Zlatan Ibrahimovic: Benim gibisi henüz gelmedi

Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic futbolda yerini doldurabilecek başka bir ismin olmadığını söyledi.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Zlatan Ibrahimovic kendine has üslubuyla gündem yaratan açıklamalar yaptı.

Şu sıralarda AC Monza kulübünde yöneticilik yapan 'ın eski CEO'su Adriano Galliani üzerinden mevcut yönetime gönderme yapan Ibrahimovic, "Eğer eski Milan'a dönmek isteseydim, Monza'ya transfer olurdum. Galliani beni arayıp 'Bu senin Milan'ın değil diyorsun. Eski Milan'ı arıyorsan 11 kilometre uzaktayız' demişti.

Ibrahimovic, "Gerçek bir sportif direktör, Galliani gibi olmalıdır. Onu çok seviyorum. Milan'a ilk transferimde İsveç'teki evime kadar gelip 'Benimle gelmediğim sürece buradan ayrılmayacağım' demişti. Eşim Helena, şok içerisinde bana bakıp 'Bu adam deli mi? Ne istiyor? diye sormuştu. Helena'ya 'Milan'a gitmemiz gerekiyor yoksa o da bu evden gitmeyecekmiş' yanıtını vermiştim. Hayatta bir şeyi istiyorsanız, almasını bileceksiniz. Sadece sözlerinizle değil, aksiyonlarınızla da ne kadar istediğinizi göstereceksiniz" ifadelerini kullandı.

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Daha fazla takım

Maçların seyircisiz oynanmasından hoşnut olmadığını da dile getiren tecrübeli golcü, "Tuhaf bir durum. Bir maçın kaderinin yüzde 50'si taraftarın elinde. Sahadakileri ateşliyorlar, yuhalıyorlar, heyecanlandırıyorlar... Ben maçlarda Curva'nın önüne gittiğimde kendimi daha canlı hissediyordum. Onlar da Tanrı'larına dua ediyorlardı" diye konuştu.

Yakında 39 yaşına girecek olan Ibrahimovic eskisi gibi antrenman aşkıyla yanıp tutuşmadığını da söylerken, "Sabahları uyanmak artık daha zor geliyor. Ama antrenmana çıkınca hala aynı şekilde çalışıyorum. Antrenmanda acı çekmeyi seviyorum. Acı çektiğimde kendimi daha iyi hissediyorum. 38 yaşındayım ama koşmaya başladığımda diğerlerinden geride kalmamam gerektiğini biliyorum. En az onlar kadar iyi, hatta daha iyi olmalıyım. Yaptığım şeyde her zaman, herkesten daha iyi olmalıyım. Ben böyle büyüdüm" dedi.

Bayrağı kendisinden devralacak bir futbolcu olduğunu düşünmediğini de söyleyen Ibrahimovic, "Umarım bir gün böyle birisi gelir ama sanmıyorum. En komple forvet Ibrahimovic'tir. Henüz başka bir 'Ibrakadabra' daha görmedim. 1.96 metre boyunda, Mike Tyson gücüne sahip, Muhammed Ali gibi dans etmeyi bilen ve Bruce Lee kadar çabuk... Hayır, başka yok" diyerek sözlerini noktaladı.