Zlatan Ibrahimovic 1 yıl daha Milan'da

Serie A ekibi Milan, İsveçli golcüsü Zlatan Ibrahimovic ile bir yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Sky Sports’un haberine göre Zlatan Ibrahimovic’in geleceği belli oldu. İsveçli yıldızın kulübü ile bir yıllık sözleşme imzaladığı öne sürüldü.

Ibrahimovic’in ayrıca yeni sezonda 9 numaralı formayı giyeceği kaydedildi. 38 yaşındaki efsane bir yıllık sözleşme karşılığında 7 milyon euro alacak.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında bedelsiz olarak imza attığı Milan’da 17 resmi maça çıkan 38 yaşındaki tecrübeli forvet, 10 gol ve 5 asist yaparak takımının yükselişinde önemli rol oynamıştı.

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Ibrahimovic'in yarın takıma katılıp yeni sezon çalışmalarına başlaması bekleniyor.