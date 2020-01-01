Zlatan Ibrahimovic 1 yıl daha Milan'da
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Sky Sports’un haberine göre Zlatan Ibrahimovic’in geleceği belli oldu. İsveçli yıldızın kulübü Milan ile bir yıllık sözleşme imzaladığı öne sürüldü.
Ibrahimovic’in ayrıca yeni sezonda 9 numaralı formayı giyeceği kaydedildi. 38 yaşındaki efsane bir yıllık sözleşme karşılığında 7 milyon euro alacak.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında bedelsiz olarak imza attığı Milan’da 17 resmi maça çıkan 38 yaşındaki tecrübeli forvet, 10 gol ve 5 asist yaparak takımının yükselişinde önemli rol oynamıştı.
Ibrahimovic'in yarın takıma katılıp yeni sezon çalışmalarına başlaması bekleniyor.