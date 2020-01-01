Zlatan Ibrahimovic 1 yıl daha Milan'da

Milan ile yarım sezonluk sözleşmesi sona eren Zlatan Ibrahimovic, İtalyan deviyle yeniden anlaşmaya vardı.

ekiplerinden 'da kariyerini sürdüren İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic, İtalyan temsilcisiyle 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulübün internet sitesine konuşan Ibrahimovic, "Sonunda kendimi evimde hissettiğim yere döndüm. Burada maskot olarak bulunmuyorum. Takıma ve teknik direktöre Milan'ın hak ettiği yerde olması için yardım edeceğim. Geçen sezon çok iyi bir altı ay geçirdik ama hiçbir şey kazanamadık. Bu sezonun başından itibaren takımdayım, hedeflerimiz için sonuna kadar çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Ocak ayında geldiği Milan'da 18 maçta forma şansı bulan yıldız futbolcu, 10 gol kaydetmişti.