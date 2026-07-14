Zizo'dan alınan ders nedeniyle... Zamalek, yıldız oyuncusuna ayrılmasına yeşil ışık yaktı

Zamalek Kulübü, milli defans oyuncusu Hossam Abdel-Majeed’in mevcut yaz transfer döneminde ayrılmasına onay verdi; Bu adım, kulübün yurtdışı profesyonel tekliflere yönelik politikasında belirgin bir değişikliği yansıtıyor. Oyuncu, ilk Avrupa deneyimini yaşamaya çok yaklaşırken, Zamalek de yeni sezonun başlamasından önce Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) nezdindeki mali dosyalarını kapatmak ve Afrika lisansını almak için zamanla yarışıyor.

Medya mensubu Ahmed Şubayr, On Sport radyosundaki “Şubayr ile” adlı radyo programında, Zamalek’in mevcut yaz transfer döneminde Hossam Abdel Majeed’i Bulgar kulübü Ludogorets’e satmayı kabul ettiğini açıkladı.

Şubayr, Zamalek yönetiminin oyuncunun satışı karşılığında 1 milyon 500 bin avro talep ettiğini, buna ek olarak 300 bin avro ek teşvik ve uluslararası defans oyuncusunun gelecekte yeniden satılması durumunda elde edilecek bedelin %20'sini de istediğini açıkladı.

Bulgar kulübünün Zamalek’in belirlediği tüm mali talepleri kabul ettiğini belirten Şubayr, Hossam Abdel-Majeed’in transferin resmi olarak tamamlanması için gerekli tıbbi muayeneye girmek üzere Bulgaristan’a seyahat işlemlerini tamamladığını da sözlerine ekledi.

Medya mensubu Ahmed Şubayr ise şöyle konuştu: “Bu arada, bu iyi bir kulüp; yani ‘Bulgaristan’daki bir kulüp’ diye küçümsemeyin. Aksine, saygın bir kulüp ve iyi bir adım. Hüsam Abdülmecid bu profesyonel fırsatı hak ediyor.”

Zamalek’in oyuncunun ayrılmasına rıza göstermesinin, Ahmed Sayed “Zizo” senaryosunun tekrarlanmasından duyulan endişeden kaynaklandığını vurguladı. Kulüp daha önce Zizo’nun Suudi Arabistan Ligi’nde profesyonel olarak oynamasını reddetmiş, ancak oyuncu daha sonra bedelsiz transferle Al-Ahli’ye gitmişti. Bu durum, mevcut yönetimin profesyonel tekliflere farklı bir yaklaşım sergilemesine neden oldu.



Başka bir gelişmede ise medya mensubu Ahmed Şubayr, Zamalek’in Uluslararası Futbol Federasyonu’nda (FIFA) aleyhine açılan tüm davaları sonuçlandırmak için çalışmalarına devam ettiğini vurguladı ve kulübün bu dosyayı kesin olarak kapatmaya çok yaklaştığını belirtti.

Şubayr şöyle konuştu: “Sözümü hatırlayın, birkaç gün içinde Zamalek, FIFA’da aleyhine açılmış tüm davaları sonuçlandıracak. Daha önce 18 ya da 20 davadan bahsediyorduk, şu anda sayı sadece 8’e düştü. Son olarak sonuçlandırılan davalar, Faragani Sassi davası ile Faslı Nahda El-Zamamra kulübü davasıydı; her ikisi de FIFA tarafından gündeme getirilmişti. Dolayısıyla Zamalek 11 davayı çözmeyi başardı ve önümüzdeki iki gün içinde kalan dosyalar da sonuçlandırılacak.”

Afrika lisans dosyasının hâlâ üç ana davanın sonuçlanmasına bağlı olduğunu da ekleyen Yetkili, bunların arasında Ukrayna’nın Oleksandriya kulübünün Juan Pizera transferine ilişkin alacaklarının bulunduğunu ve bu alacakların toplam değeri 1 milyon 200 bin dolar olan iki taksitten oluştuğunu açıkladı. buna ek olarak Senegalli İbrahima N'Diaye'ye ait 1 milyon 700 bin dolarlık alacak da yer alıyor.

Şubayr, kulüplerle yapılan müzakerelerin nispeten daha kolay olduğunu ve Zamalek’in bu konularla ilgili uzlaşmaya varmaya çok yaklaştığını belirtti. Kalan en önemli konunun İbrahima N’Daye’nin alacakları olduğunu açıklayan Şubayr, bu konunun çözülmesi halinde kulübün Afrika lisansını resmi olarak alabileceğini ifade etti.