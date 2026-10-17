Ahly, Ugandalı Kitara ile oynayacağı karşılaşmaya kadrosunda birçok değişiklikle çıkıyor. Faslı teknik direktör Houssine Ammouta, Zamalek karşısında oynanan ve kırmızılıların 2-0 kazandığı derbideki on bire kıyasla 7 değişiklik yapmaya karar verdi.

Ammouta, Afrika Konfederasyon Kupası ikinci ön eleme turu ilk maçında Uganda'daki Hoima Stadı'nda Kitara ile oynanacak mücadele için Ahly'nin ilk on birini açıkladı.

Ahly'nin kalesini Mohamed El Shenawy koruyacak. Savunmanın başında üst üste üçüncü maçında Achraf Dari yer alırken, yanında Yasser Ibrahim (Yassin Marei) görev yapacak. Akram Tawfik sağ bek, Karim Fouad ise sol kanatta oynayacak.

Orta sahada Ammouta, Marwan Attia, Omar El Saai ve Mohamed Magdy Afsha üçlüsüne güveniyor. Hücumu ise Hussein El Shahat, Taher Mohamed ve Moncef Bakrar yönetecek.

Gelecek maçlar AHL Premier Lig 13:00 QAN

Ahly'nin Kitara karşısındaki ilk on biri şöyle:

- Kaleci: Mohamed El Shenawy.

- Savunma: Akram Tawfik, Yassin Marei, Achraf Dari, Karim Fouad.

- Orta saha: Marwan Attia, Omar El Saai, Mohamed Magdy Afsha.

- Hücum: Hussein El Shahat, Taher Mohamed, Moncef Bakrar.

Ahly doğrudan 32 takımlı tura yükselmişti. Ugandalı Kitara ise Somalili Mogadişu City'yi ilk maçta 2-1, rövanşta 4-1 yenerek iki maçın toplamında 6-2'lik skorla eleyip ikinci ön eleme turuna çıktı.