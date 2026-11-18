Chelsea ve Manchester United'ın eski yıldızı İspanyol Juan Mata, bugün, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü, 38 yaşında profesyonel futbolu bıraktığını açıkladı. Mata, böylece yaklaşık 20 yıl süren ve başta Dünya Kupası ile Şampiyonlar Ligi olmak üzere kulüp ve milli takım düzeyinde kazanılabilecek en büyük kupaları kaldırdığı kariyerine nokta koydu.

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Mata, profesyonel yolculuğunun sonunu duyurmak için 10 yaşındayken resmi olarak futbol oynamaya başladığı Oviedo kentindeki Juventud Estadio kulübünün soyunma odasını seçti. Deneyimli oyuncu, futbola ve kariyeri boyunca yanında olan herkese teşekkür mesajı içeren kısa bir videoyla kararını açıkladı.

İspanyol oyuncu veda mesajında şunları söyledi: "Futbol hayatımdan çıkmayacak. Bu oyunu sevmeye devam etmenin ve onu bir gelişim aracı olarak kullanmanın pek çok yolu var. Profesyonel olarak oynamayı bırakabilirim ama futbolcu olmaktan asla vazgeçmeyeceğim."

Mata, oyuna duyduğu tutkunun kariyeri boyunca hiç eksilmediğini ekledi. Old Trafford, Stamford Bridge ve Mestalla gibi büyük statlarda ya da futbola başladığı mütevazı sahalarda antrenmanlardan ve maçlardan aldığı keyfin, bunca yıl devam etmesinin başlıca nedeni olduğunu vurguladı.

Valencia'dan Avrupa'nın zirvesine: Kupalarla dolu bir kariyer

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Juan Mata yıldızlığa giden yolculuğuna Real Madrid altyapısında başladı, ardından Valencia'ya transfer olarak İspanya La Liga'daki ilk deneyimini yaşadı. Burada hücum ve teknik becerilerini kanıtlayan Mata, takımıyla birlikte 2008'de İspanya Kral Kupası'nı kazandı.

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2011'de İngiltere'nin Chelsea ekibine transferi, kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Premier Lig'in en dikkat çeken oyun kurucularından biri haline gelen Mata, Londra ekibinin 2012'de Bayern Münih'i penaltılarla yenerek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına katkı sağladı.

Mata, Chelsea ile 2012'de FA Cup'ı, 2013'te ise Avrupa Ligi'ni de kazanarak art arda Avrupa başarıları elde eden takımın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

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Ocak 2014'te Manchester United'a transfer olan Mata, burada yaklaşık sekiz buçuk yıl forma giydi. Manchester United formasıyla 285 maça çıkan oyuncu, en önemlisi 2017'deki Avrupa Ligi olmak üzere 2016 FA Cup, Lig Kupası ve 2016 Community Shield ile birlikte dört kupa kazandı.

Yolculuğu İngiltere'de de bitmedi. Mata sonraki dönemde 2022-2023 sezonunda lig şampiyonluğu yaşadığı Türk ekibi Galatasaray'da ve 2023'te Japonya ligini kazandığı Japon ekibi Vissel Kobe'de forma giydi, ardından Avustralya'ya gitti.

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Dünya ve Avrupa şampiyonu: İspanya Milli Takımı tarihine bırakılan imza

Uluslararası arenada Mata, 2008 ile 2012 yılları arasında dünya futboluna hükmeden İspanya Milli Takımı'nın altın jenerasyonunun bir üyesiydi. Bu jenerasyon 2008 Avrupa Şampiyonası'nı, ardından Güney Afrika'da düzenlenen 2010 Dünya Kupası'nı kazandı, 2012'de ise Avrupa şampiyonluğunu korudu.

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Mata, İspanya'nın Dünya Kupası tarihindeki ilk şampiyonluğunu yaşadığı 2010 Dünya Kupası'nda forma giydi. Ayrıca 2012 Avrupa Şampiyonası kadrosunda da yer aldı ve İtalya'ya karşı oynanan finalde kendi imzasını attı.

İspanya'nın 4-0 kazandığı karşılaşmada 87. dakikada Andrés Iniesta'nın yerine oyuna giren Mata, Fernando Torres'in pasında dördüncü golü atmak için yalnızca bir dakikaya ihtiyaç duydu. Böylece adını kıta şampiyonasının finalinde gol atan oyuncular listesine yazdırdı.

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Milli kariyeri boyunca İspanya formasıyla 41 maça çıkan Mata, bu maçlarda 10 gol attı. Daha önce 2006'da 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı, 2011'de ise 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı da kazanan Mata, farklı yaş kategorilerindeki milli takım kupalarını bir araya getirdi.

Böylece Mata'nın milli takım kariyerinde Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası ve genç milli takımlarla kazanılan iki Avrupa şampiyonluğu bulunuyor. Bu tablo, onu İspanyol futbolunun altın jenerasyonu döneminde yaşanan en büyük başarılara tanıklık eden oyuncular arasına yerleştiriyor.

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Avustralya'da olağanüstü bir veda: Ligin en iyi oyuncusu

Mata'nın kariyerindeki son durak, Western Sydney Wanderers'taki kısa deneyiminin ardından Eylül 2025'te katıldığı Avustralya ekibi Melbourne Victory oldu.

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38 yaşına gelmesine rağmen İspanyol orta saha oyuncusu 2025-2026'da harika bir sezon geçirdi. 24 maçta forma giyen Mata, bu maçlarda beş gol atıp 13 asist yaparak ligin en öne çıkan oyuncularından biri oldu.

Mata, Avustralya liginin en iyi oyuncusuna verilen Johnny Warren Ödülü'nü kazandı. Bunun yanı sıra en iyi oyun kurucu ödülünü aldı ve ligin yılın takımına seçildi. Melbourne Victory'nin play-off'lara kalmasında doğrudan pay sahibi olan Mata, kariyerini zirvede noktaladı.

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Geçen eylül ayında kulüp, Mata'nın oyuncu olarak kendileriyle yolculuğunun sona erdiğini açıkladı. Ancak Mata projeden uzaklaşmadı. Melbourne Victory'nin ortaklarından biri olan ve kulübün futbol komitesinin başkanlığını üstlenen Mata, oyunla bağını idari bir görevden sürdürüyor.

Kulübün açıklamasına göre takım, sahadaki bir oyuncudan kurumun geleceğini şekillendirenlerden birine dönüşen Mata'nın futbol tecrübesinden önümüzdeki dönemde yararlanacak.

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700'ü aşkın maç: Juan Mata'nın kariyerini özetleyen rakamlar

Juan Mata, 20 profesyonel sezonda 700'ü aşkın resmi maça çıktı ve bu maçlarda 158 gol atıp 175 asist yaptı. Bu rakamlar, hücumdaki etkisini ve gol atmanın yanı sıra pozisyon üretme becerisini gözler önüne seriyor.

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Mata'nın katkıları yeşil sahayla sınırlı kalmadı. Futbolcuları ve spor sektörü çalışanlarını gelirlerinin bir kısmını dünya genelindeki sosyal ve insani projelere ayırmaya çağıran "Common Goal" girişiminin kurucularından biri olan Mata, şu anda girişimin yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yürütüyor.

Mata, profesyonel rekabetin ötesinde futbolu geliştirmeye duyduğu ilgi doğrultusunda, aralarında ABD kulübü San Diego'nun da bulunduğu başka yatırım ve spor projeleriyle de ilişkilendirildi.

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Futbolu bıraktığını açıklamasıyla birlikte, 2010 Dünya Kupası'nı kazanan İspanyol jenerasyonunun bir üyesi daha sahalardaki yolculuğunu noktalıyor. Mata, Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi ve iki Avrupa Ligi şampiyonluğunu bir araya getirmenin yanı sıra İngiltere, İspanya, Türkiye, Japonya ve Avustralya'da başarılı deneyimler yaşadı.