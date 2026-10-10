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ammoutaالصفحة الرسيمة للنادي الأهلي المصري
Çeviri:

Zirve maçını kaybederse Amuta gidecek mi? Al Ahly tavrını belirledi

H. Ammouta
Zamalek SC - Al Ahly SC
Zamalek SC
Al Ahly SC
Premier Lig
Fas
Mısır
Ürdün
Cezayir
Tunus

Nihai karar

Mısır Premier Ligi'nin altıncı haftası kapsamında yarın akşam Pazar günü Kahire Uluslararası Stadı'nda oynanacak Ahli-Zamalek derbisine tüm gözler çevrilmiş durumda; kırmızılıların kötü bir sonuç alması halinde Faslı teknik direktör Hossein Amotta'nın geleceğine dair sorular gündemde.

Zamalek, Mısır Ligi puan tablosunda 13 puanla ikinci sırada yer alıyor ve üçüncü sıradaki Ahli'nin yalnızca averajla önünde bulunuyor. Bu durum, zirve mücadelesindeki derbinin önemini ikiye katlıyor.

Eski Ahli yıldızı, medya mensubu Ahmed Shobeir, kırmızı kalenin yönetiminin Amotta'nın görevine devam etmesine ilişkin tutumunu açıkladı ve derbi maçının sonucunun Faslı teknik direktörün geleceğini etkilemeyeceğini vurguladı.

Shobeir, televizyon açıklamalarında kulüp içinden bir kaynağa dayanarak, Zamalek karşılaşmasının sonucu ne olursa olsun Amotta'nın sezon sonuna kadar görevine devam edeceğini belirtti.


#PKBKFA+/-PuanForm
1
Pyramids FCPyramids FCPYR
550091+815
K
K
K
K
K
2
Zamalek SCZamalek SCZAM
541081+713
K
K
K
K
B
3
Al Ahly SCAl Ahly SCAHL
541093+613
K
B
K
K
K
4
Ceramica CleopatraCeramica CleopatraCMC
5401103+712
K
K
K
K
K
5
Modern Sport FCModern Sport FCMSP
531174+310
K
K
K
K
B
6
Al Ittihad AlexandriaAl Ittihad AlexandriaALI
531163+310
K
K
K
K
B
7
Al Mokawloon Al ArabAl Mokawloon Al ArabAMA
521265+17
K
B
K
K
K
8
Petrojet-SuezPetrojet-SuezPET
52128807
K
K
K
K
B
9
Tala'ea El GaishTala'ea El GaishELG
52125507
K
B
K
K
K
10
ZED FCZED FCZED
521245-17
K
K
K
K
B
11
Olympic El Qanah FCOlympic El Qanah FCQAN
51315506
K
B
B
B
K
12
Al Masry SCAl Masry SCALM
520357-26
K
K
K
K
K
13
National BankNational BankNAB
520347-36
K
K
K
K
K
14
Wadi Degla FCWadi Degla FCWDF
512245-15
K
K
B
K
B
15
Al Sharkeyah-ENPPIAl Sharkeyah-ENPPIENP
511369-34
K
K
B
K
K
16
Smouha SCSmouha SCSMO
511314-34
K
K
K
B
K
17
Abo Qir SemadAbo Qir SemadABQ
510418-73
K
K
K
K
K
18
El Gouna FCEl Gouna FCELG
502336-32
K
K
K
B
B
19
Asyut PetroleumAsyut PetroleumASP
502315-42
K
K
K
B
B
20
Ghazl Al MahallaGhazl Al MahallaGHA
501419-81
K
K
B
K
K
Championship Playoff
Küme Düşme Play-off


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