Mısır Premier Ligi'nin altıncı haftası kapsamında yarın akşam Pazar günü Kahire Uluslararası Stadı'nda oynanacak Ahli-Zamalek derbisine tüm gözler çevrilmiş durumda; kırmızılıların kötü bir sonuç alması halinde Faslı teknik direktör Hossein Amotta'nın geleceğine dair sorular gündemde.

Zamalek, Mısır Ligi puan tablosunda 13 puanla ikinci sırada yer alıyor ve üçüncü sıradaki Ahli'nin yalnızca averajla önünde bulunuyor. Bu durum, zirve mücadelesindeki derbinin önemini ikiye katlıyor.

Eski Ahli yıldızı, medya mensubu Ahmed Shobeir, kırmızı kalenin yönetiminin Amotta'nın görevine devam etmesine ilişkin tutumunu açıkladı ve derbi maçının sonucunun Faslı teknik direktörün geleceğini etkilemeyeceğini vurguladı.

Shobeir, televizyon açıklamalarında kulüp içinden bir kaynağa dayanarak, Zamalek karşılaşmasının sonucu ne olursa olsun Amotta'nın sezon sonuna kadar görevine devam edeceğini belirtti.







