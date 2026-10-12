Zirve kabusu bitmedi: Musibetler Zamalek'in peşini bırakmıyor

Mısır Premier Ligi'nin altıncı haftasının zirve mücadelesinde Ahly'ye 2-0 yenilen Zamalek'te darbeler sürüyor. Bu sezon ilk kez kaybeden beyaz formalı ekibin sorunları, Afrika Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğuna başlamadan önce katlandı.

Zamalek, teknik direktörü Moatamed Gamal'ın bir süredir şikâyetçi olduğu sırt ağrıları nedeniyle acil bir ameliyat geçirmesiyle darbe aldı. Aynı zamanda Faslı sol kanat beki Mahmoud Bentayg'in arka adale kasında yaşadığı yırtık sebebiyle Rwanda Ordu takımı karşısındaki maçta forma giyemeyeceği kesinleşti.

Moatamed Gamal bugün, pazartesi günü ameliyat edildi. Doktorların talimatları doğrultusunda ameliyatın etkilerinden kurtulmak için 48 saat istirahat edecek, ardından önümüzdeki çarşamba günü Rwanda Ordu takımı maçı hazırlıkları için Zamalek kafilesine katılacak.

Zamalek, Afrika Şampiyonlar Ligi 32 takımlar turunun ilk maçında önümüzdeki cuma günü Rwanda Ordu takımıyla karşılaşacak. Rövanş maçı ise 24 Ekim'de Kahire Uluslararası Stadı'nda oynanacak.

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Beyaz formalı ekibe gelen bir diğer darbede ise tıbbi tetkikler, Mahmoud Bentayg'in arka adale kasında yırtık olduğunu ortaya koydu. Bu sakatlık, oyuncuyu 21 gün ile dört hafta arasında sahalardan uzak tutacak.

Böylece Faslı oyuncunun Rwanda Ordu takımı maçında yer almayacağı kesinleşti ve Zamalek, kıtasal yolculuğunun başlangıcında sol bek mevkiindeki alternatiflerinden birini kaybetti.

Zamalek'in kadrosu şu şekilde:

- Kaleciler: El Mahdi Soliman, Mohamed Awad, Mohamed Sobhi.

- Defans: Omar Gaber, Mohamed Farag, Mahmoud Hamdi "El Wensh", Mohamed Ismail, Mostafa El Zenari, Ahmed Hossam, Ahmed Fatouh, Ahmed Khodary.

- Orta saha: Mohamed Shehata, Ahmed Rabie, Mahmoud Gehad, Ahmed Abdel Rahim "Eisho", Adam Kayed, Abdallah El Said, Chiquinho Banza, Ahmed El Gefaly, Mohamed Hamad.

- Forvet: Hossam Ashraf, Nasser Mansi, Ahmed Sherif, Oday El Dabbagh.

Zamalek, Bentayg'in yokluğu ve teknik direktörü Moatamed Gamal'ın içinden geçtiği sağlık sorunları gölgesinde, Afrika mücadelesine çıkmadan önce zirve maçı yenilgisinin etkilerini atlatıp dengesini hızla yeniden bulmayı umuyor.