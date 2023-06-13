Fransız futbolunun efsane ismi, PSG’nin başına geçeceği yönündeki iddiaları yalanladı.

Real Madrid’den ayrıldıktan sonra hiçbir takımda görev yapmayan Fransız futbol efsanesi Zinedine Zidane, ülkesinin milli takımını çalıştırmayı zaman zaman düşündüğünü söyledi.

Milli takım forması giyen her oyuncunun teknik direktörlüğe adım attıktan sonra bu deneyimi düşüneceğini belirten Zidane, buna rağmen bu deneyim için doğru zamanın şu an olmadığını belirtti.

GQ’ye konuşan Zidane, PSG ile şampiyonluğa ulaşmasına rağmen görevine devam etmeyecek olan Christophe Galtier’in yerine geçeceği yönündeki iddiaları da yalanladı.

Real Madrid'den başka takım çalıştırmadı

Zidane’nın adı 2022 Dünya Kupası’nın ardından Fransa Milli Takımı ile sıklıkla anılmış ancak Fransa Futbol Federasyonu teknik direktör Didier Deschamps ile 2026’ya dek yeni sözleşme imzalamıştı.

Yeni bir takımla anlaşmanın yeni bir meydan okuma olacağını dile getiren Zidane, “Cannes için oynarken Bordeaux’e gitmek istiyordum. Sonra Juve ve ardından Madrid’de oynamak istedim. Bir sonraki adımım her zaman daha güçlü bir deneyim oldu. Her zaman kendime inandım ve yapabileceğimi biliyordum” dedi. Zidane teknik direktör olarak sadece Real Madrid’de görev yapmıştı.