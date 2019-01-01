Zinedine Zidane: Eden Hazard harika bir oyuncu

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Eden Hazard'ın büyük bir hayranı olduğunu açıkladı.

Sezon sonunda 'e transfer olabileceği konuşulan Eden Hazard ile ilgili bir açıklama da Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'dan geldi.

Real Madrid'in cumartesi günkü maçı öncesi medyaya konuşan Zidane, "Herkes bilir ki, Hazard benim her zaman beğendiğim bir oyuncu olmuştur. Daha önce 'da oynadı, onu çok fazla seyrettim. Harika bir oyuncu. Fazla bir şey diyemem" ifadelerini kullandı.

Bu sezon formasını Premier Lig'de 31 kez giyen Hazard, 14 gol atmayı başardı.