Real Madrid’de iki efsanevi dönem geçiren Fransız teknik direktör, Marcello Lippi’nin belgeselinin galasında gelecek planlarına değindi.

Real Madrid’deki teknik direktörlük görevinden ayrıldıktan sonra hiçbir takımda görev yapmayan Fransız futbol efsanesi Zinedine Zidane, teknik direktörlüğe geri dönmek istediğini söyledi. Söylentilerin aksine emekli olmadığını ve kendisi adına en uygun teklifi beklediğini dile getiren Zidane, Marcello Lippi’nin belgeselinin galasında gelecek planlarından bahsetti.

Zidane ne söyledi?

“Antrenörlüğe dönmek isterim ve döneceğimden eminim. Bugün Lippi için buradayım. Beni Juventus’a getiren, bana gerçekten inanan ve bana özgürlük veren ilk adam oydu. Bir gün elbette ki İtalya’da çalışabilirim. Her şey olabilir ama şu anda başka işlerle meşgul olduğumu söyleyebilirim”

Real Madrid'in başında iki efsanevi dönem geçiren Zidane, daha önce Didier Deschamps'ın yerine Fransa milli takım teknik direktörlüğüne aday olarak gösteriliyordu. Ancak Fransa Futbol Federasyonu, Fransa'nın 2022 Dünya Kupası'nı ikinci sırada tamamlamasının ardından Deschamps'ın sözleşmesini uzatmayı tercih etti ve Zidane’ın milli takım hayali bir başka bahara kaldı.