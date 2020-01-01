Zidane, Milinkovic-Savic'i istiyor

Lazio'nun 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Sergej Milinkovic-Savic, Avrupa devlerinin transfer listesinde...

ekiplerinden 'da forma giyen 25 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu Sergej Milinkovic-Savic, 'in gözdesi oldu.

Le10Sport'un haberine göre , ve gibi takımlarla gündeme gelen oyuncu için Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane bizzat devreye girdi.

Kulübü ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncu ile Zidane'nın temas kurduğu iddia edildi.

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Lazio forması ile bu sezon toplamda 31 resmi karşılaşmada görev alan Milinkovic-Savic, 5 gol 7 asistlik katkı sağladı.