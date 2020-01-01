Zidane, Milinkovic-Savic'i istiyor
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Serie A ekiplerinden Lazio'da forma giyen 25 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu Sergej Milinkovic-Savic, Real Madrid'in gözdesi oldu.
Le10Sport'un haberine göre Paris Saint-Germain, Manchester United ve Manchester City gibi takımlarla gündeme gelen oyuncu için Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane bizzat devreye girdi.
Kulübü ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncu ile Zidane'nın temas kurduğu iddia edildi.
Lazio forması ile bu sezon toplamda 31 resmi karşılaşmada görev alan Milinkovic-Savic, 5 gol 7 asistlik katkı sağladı.