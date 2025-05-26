Zidane çalıştırmak istediği takımı sonunda açıkladı!

Zinédine Zidane, Didier Deschamps sonrası Fransa Milli Takımı teknik direktörlüğüne hazır olduğunu açıkladı.

Zinédine Zidane, 2026 Dünya Kupası sonrası Fransa Milli Takımı'nın başına geçme arzusunu açıkça dile getirdi. Didier Deschamps'ın görevini bırakacağını duyurmasının ardından gündeme gelen Zidane, Champs-Elysées'deki bir Adidas etkinliğinde yaptığı açıklamayla beklentileri iyice yükseltti. Eski Real Madrid teknik direktörü, “Kendimi tamamen teknik direktör gibi hissediyorum. Fransa Milli Takımı'nda yıllarca oynadım. Tabii ki bu bir istek. Ama şu an bir teknik direktör var ve ona saygı duymak gerek” ifadelerini kullandı.

Fransız basını ve futbol kamuoyu, Zidane’ın bu açıklamasını Deschamps sonrası dönemdeki en ciddi adaylık beyanı olarak yorumladı. 2021’de Real Madrid'den ayrıldığından bu yana kulüp takımlarından gelen teklifleri reddeden Zidane, uzun süredir sadece Fransa Milli Takımı'nı beklediği sinyalini veriyordu.

Deschamps ise Ocak 2025’te görev süresinin sonunda ayrılacağını açıklamış ve Zidane’ı “doğal ve güçlü bir aday” olarak nitelendirmişti.

Zidane için tüm yollar açık

Zidane’ın kamuoyuna açık şekilde bu isteğini dile getirmesi, Deschamps'ın ardından göreve gelmesi konusunda beklentileri artırdı. Thierry Henry ve Hervé Renard gibi isimler zaman zaman adaylar arasında gösterilse de, Zidane'ın açıklamaları diğer alternatifleri gölgede bıraktı.

FFF Başkanı Philippe Diallo, Deschamps'ın görevde olduğu sürece yeni teknik direktör konusunu gündeme almayacaklarını belirtse de, Zidane’ın uluslararası itibarı ve teknik direktörlükteki başarıları (3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu dahil) onu doğal bir lider haline getiriyor.

Yeni bir dönem başlıyor

Zidane’ın Fransa Milli Takımı’nın başına geçmesi durumunda Euro 2028 ve 2030 Dünya Kupası’nda takımın başında olması bekleniyor. Bu ihtimal, Fransız futbolseverlerde şimdiden büyük bir heyecan yaratmış durumda. Hem bir futbolcu hem de teknik direktör olarak efsaneleşen Zidane’ın “Maviler”le yeni bir dönem başlatması, kamuoyunda “bir aşkın son bölümü” olarak nitelendiriliyor.

Öte yandan Fransa Milli Takımı kısa vadede UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya ile karşılaşacak, ardından gözler 2026 Dünya Kupası’na çevrilecek. Ancak Zidane’ın Champs-Elysées’de yaptığı açıklama, şimdiden bir devrin habercisi olarak görülüyor.