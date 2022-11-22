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Dünya Kupası

Zeynep Bastık Dünya Kupası için Katar'da sahne alacak

Uğur Aktan
16:37 GMT+3 22.11.2022
Zeynep Bastık
Ünlü şarkıcı Katar'da düzenlenen Dünya Kupası için bu ülkedeki törene katılacağını açıkladı.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, 2022 Dünya Kupası töreninde sahne alacağını duyurdu. Nicki Minaj ve Shakira gibi isimlerle aynı sahneyi paylaşacak olan Bastık, Al-Bayt Stadyumu'ndaki törende yer alarak tarihe geçecek.

Yaşanan bu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran ve heyecanını gizlemeyen Bastık, 24 Kasım'da futbolseverleri coşturacak.

Dünya Kupası'nda sahne alacak tek Türk şarkıcı olacak olan Bastık, son yıllarda eski şarkıları yeniden yorumlamasıyla dikkatleri çekmişti.

Dünya Kupası şarkısı beğenilmedi

YouTube'da öne çıkarak dikkat çeken Bastık, çok kısa bir süre içerisinde Türkiye'nin en popüler şarkıcılarından birine dönüşmüştü. Bastık'ın bu başarısı hayranlarını da sevindirirken, şarkıcyı dünyaca ünlü bir isme dönüştürmesi bekleniyor. 

Bastık'ın sahne alacağı 24 Kasım'da Dünya Kupası'nın Nicki Minaj imzalı resmi şarkısı Tukoh Taka çok sayıda futbolseverin eleştirisini almıştı.

Futbolseverleri tatmin etmeyi başaramayan bu şarkının ardından, Bastık'ın Katar'da sergileyeceği performans büyük bir merakla bekleniyor. 

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