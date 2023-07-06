Fenerbahçe, hazırlık karşılaşmasında Rusya Premier Lig ekibi Zenit ile karşı karşıya geliyor. Peki Zenit - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de 2023-24 sezonu öncesi hazırlık kampları başlıyor. Gözer bir yandan transferdeyken diğer yandan da hazırlık maçlarında olacak.

Fenerbahçe de yeni sezon öncesinde ilk hazırlık maçına Rusya'da çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit St. Petersbug ile karşı karşıya geliyor.

Zenit - Fenerbahçe maçı ne zaman?

İsmail Kartal ile yeni bir sayfa açan sarı-lacivertliler, 9 Temmuz Pazar günü Zenit ile kozlarını paylaşacak. Saat 19.30'da başlayacak karşılaşma S Sport Plus'tan canlı olarak ekranlara gelecek.

Sarı-lacivertliler daha sonra sırasıyla Kızılyıldız ve Neftçi Bakü ile hazırlık maçı oynayacak.