Zdenek Zeman’ın Marco Verratti hayali

Deneyimli teknik direktör gençlik yıllarında beraber çalıştığı Verratti ile birlikte Serie A’da mücadele etmek istiyor.

Serie C takımlarından Pescara’nın bir dönem Fenerbahçe’de de görev yapan teknik direktörü Zdenek Zeman, futbol dünyasındaki ilk büyük çıkışını kendisiyle birlikte yapan İtalyan yıldız Marco Verratti’nin Katar’a transferini değerlendirdi. Verratti’nin aldığı bu kararı haklı bulduğunu ifade eden Zeman, PSG’nin deneyimli oyuncuyu kadroda istemediğini söyledi.

45 milyon avro karşılığında Al Arabi takımına transfer olan Verratti, kariyerinin son 11 yılını Parc des Princes'te geçirmişti.

Bu yaz takımdan uzaklaştırılması kararlaştırılan Verratti, yaz boyunca A takım kadrosunun dışında bırakıldı ve kısa bir süre boyunca aralarında Kylian Mbappe’nin de bulunduğu kadro dışı bırakılan oyuncularla birlikte antrenman yaptı.

Zeman ne söyledi?

Verratti’nin PSG’ye büyük katkılar yaptığını belirten Zeman, Pescara’yı yeniden Serie A’ya çıkartmayı ve Verratti ile birlikte çalışmanın hayalini kurduğunu söyledi.