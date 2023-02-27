Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Zdenek Zeman, ilerleyen yaşına rağmen teknik direktörlüğe devam etme kararı aldı.

İtalyan futbolunun en önemli teknik direktörlerinden biri olarak gösterilen ve 1999-2000 sezonunda Rıdvan Dilmen'in istifasının ardından kısa bir süre Fenerbahçe'de de görev yapan Zdenek Zeman, daha önce iki kez görev yaptığı Pescara'nın başına üçüncü kez geçti. Çek teknik direktör takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

Serie C'de yer alan ve lider Catanzaro'nun 28 puan gerisinde üçüncü sırada yer alan Pescara, geçtiğimiz günlerde teknik direktörü Alberto Colombo ile yollarını ayırmıştı.

Pescara'da efsane oldu

Pescara'daki ilk dönemini 2011-2012 sezonunda geçiren Zeman, takımını 90 gollük Serie B rekoruyla şampiyonluğa taşıyarak kulübün efsaneleri arasına adını yazdırmıştı.

Pescara'dan ayrıldıktan sonra İtalya'nın dev kulübü Roma'yı da çalıştıran Zeman, daha önce Parma, Lazio, Foggia, Lecce, Brescia, Kızılyıldız, Lugano, Cagliari, Napoli, Salernitana, Avellino ve Messina gibi takımları da çalıştırmıştı. Pescara 75 yaşındaki Zeman yönetimindeki ilk maçına 4 Mart'ta Juve Stabia karşısında çıkacak.

Zeman'ın Fenerbahçe'deki görevi Türkiye Kupası'ndaki Pendikspor yenilgisinin ardından sona ermişti.