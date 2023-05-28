Galatasaray’daki performansıyla şu ana kadar beklentilerin altında kalan yıldız oyuncu buna rağmen milli takıma davet edilecek.

Süper Lig’de son haftalara şampiyonluk yarışında büyük bir avantajla giren Galatasaray’da devre arasında büyük beklentilerle takıma katılan ancak Okan Buruk tarafından ligde sadece bir maçta ilk 11’de şans verilen Nicolo Zaniolo’nun durumuna ilişkin sevindirici bir gelişme yaşandı.

23 yaşındaki yıldızın yeniden İtalya Milli Takımı’nın kadrosuna dahil edileceği belirtildi.

İtalyan basınından Corriere dello Sport’ta yer alan habere göre Zaniolo’nun Galatasaray’daki durumunu yakından takip eden İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini yıldız oyuncuyu yeniden planlarına dahil etti.

Roma'da gözden düşmüştü

Galatasaray formasıyla son olarak İstanbulspor karşısına çıkan Zaniolo, bu karşılaşmada gördüğü kırmızı kart nedeniyle iki maç ceza almıştı.

Daha önce 11 kez giydiği İtalya A Milli Takımı formasıyla 11 maça çıkan Zaniolo, bu karşılaşmalara iki gol sığdırmıştı. Bir dönem hem İtalya’nın hem de tüm Avrupa’da kendi jenerasyonunun en büyük potansiyellerinden biri olan Zaniolo, Roma’da yaşadığı problemler nedeniyle gözden düşmüş ve devre arasında Premier Lig takımlarından gelen teklifleri geri çevirerek, Galatasaray’a katılmıştı.

Zaniolo dokuz kez giydiği Galatasaray formasıyla üç gol kaydetmişti.