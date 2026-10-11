Tüm gözler Kahire Uluslararası Stadı'na çevrildi. Burada Al Ahly ve Zamalek, Mısır Premier Ligi'nin altıncı haftasında merakla beklenen bir derbide karşı karşıya geliyor. İki ezeli rakip, lider Pyramids'in gerisinde, 13'er puanla bu maça çıkıyor. Her iki takımın da sahaya süreceği kadro merakla beklenirken, son tercihler kesinleşmeden önce bazı seçimler üzerinde kararsızlık sürüyor.

Spor yorumcusu Ahmed Shobier, Al Ahly'nin muhtemel kadrosunun ipuçlarını açıkladı ve özellikle stoper ile sol bek mevkiinde rekabetin hâlâ sürdüğünü, ayrıca orta sahada Marwan Attia'nın yanında oynayacak oyuncunun da belirleneceğini belirtti.

Sahaya çıkmaya en yakın isimler arasında Mustafa Shobier, Mohamed Hany, Yassin Marei ve Marwan Attia yer alırken, Shobier stoper mevkiinde Achraf Dari ile Hadi Riad arasında bir tercih yapılacağını, sol bek mevkiindeki hesaplarda ise Karim Fouad'ın bulunduğunu ortaya koydu.

Diğer yandan Shobier, Zamalek'in kadro ipuçlarının daha net göründüğünü, orta sahada Ahmed Fotouh ile Ahmed Rabie arasındaki tercihin ise sürdüğünü, ayrıca forvet Odai Dabbagh'ın oynama durumunun henüz kesinleşmediğini açıkladı.

Gelecek maçlar ZAM Premier Lig 13:00 AHL

Dabbagh'ın soğuk algınlığı yaşadığını ve oynama ihtimalinin hâlâ her iki olasılık için yüzde 50 oranında eşit olduğunu belirten Shobier, oyuncunun yokluğunda Ahmed Sherif veya Echo'ya güvenilmesinin önünün açık olduğunu söyledi.

Al Ahly'nin Zamalek karşısındaki muhtemel kadrosu

- Kaleci: Mustafa Shobier.

- Defans: Mohamed Hany, Hadi Riad, Yassin Marei, Tawfik Mohamed.

- Orta saha: Imam Ashour, Marwan Attia, Hussein El Shahat.

- Hücum: Ahmed Sayed Zizo, Soufiane Ben Djiddida, Achraf Bencharki.





Zamalek'in Al Ahly karşısındaki muhtemel kadrosu

- Kaleci: Mahdy Soliman.

- Defans: Omar Gaber, Mahmoud Hamdy El Wensh, Mohamed Ismail, Mahmoud Bentayg.

- Orta saha: Mohamed Shehata, Ahmed Rabie, Abdallah El Said.

- Hücum: Shiko Banza, Odai Dabbagh, Hossam Ashraf.



