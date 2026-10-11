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Al-Ahly-FC-vs-Zamalek-SC-Final-NBE-Egyptian-Super-Cup-2025AFP
Çeviri:

Zamalek ve Ahly'nin derbi için beklenen ilk 11'leri: Son tercihler ve olası bir eksik

Zamalek SC - Al Ahly SC
Zamalek SC
Al Ahly SC
Premier Lig
S. Benjdida
M. Bakrar
Mısır
Fas
Cezayir
Tunus
Ürdün
Irak

Karmaşık hesapların zirvesi

Tüm gözler Kahire Uluslararası Stadı'na çevrildi. Burada Al Ahly ve Zamalek, Mısır Premier Ligi'nin altıncı haftasında merakla beklenen bir derbide karşı karşıya geliyor. İki ezeli rakip, lider Pyramids'in gerisinde, 13'er puanla bu maça çıkıyor. Her iki takımın da sahaya süreceği kadro merakla beklenirken, son tercihler kesinleşmeden önce bazı seçimler üzerinde kararsızlık sürüyor.

Spor yorumcusu Ahmed Shobier, Al Ahly'nin muhtemel kadrosunun ipuçlarını açıkladı ve özellikle stoper ile sol bek mevkiinde rekabetin hâlâ sürdüğünü, ayrıca orta sahada Marwan Attia'nın yanında oynayacak oyuncunun da belirleneceğini belirtti.

Sahaya çıkmaya en yakın isimler arasında Mustafa Shobier, Mohamed Hany, Yassin Marei ve Marwan Attia yer alırken, Shobier stoper mevkiinde Achraf Dari ile Hadi Riad arasında bir tercih yapılacağını, sol bek mevkiindeki hesaplarda ise Karim Fouad'ın bulunduğunu ortaya koydu.

Diğer yandan Shobier, Zamalek'in kadro ipuçlarının daha net göründüğünü, orta sahada Ahmed Fotouh ile Ahmed Rabie arasındaki tercihin ise sürdüğünü, ayrıca forvet Odai Dabbagh'ın oynama durumunun henüz kesinleşmediğini açıkladı.

Dabbagh'ın soğuk algınlığı yaşadığını ve oynama ihtimalinin hâlâ her iki olasılık için yüzde 50 oranında eşit olduğunu belirten Shobier, oyuncunun yokluğunda Ahmed Sherif veya Echo'ya güvenilmesinin önünün açık olduğunu söyledi.

Al Ahly'nin Zamalek karşısındaki muhtemel kadrosu

- Kaleci: Mustafa Shobier.

- Defans: Mohamed Hany, Hadi Riad, Yassin Marei, Tawfik Mohamed.

- Orta saha: Imam Ashour, Marwan Attia, Hussein El Shahat.

- Hücum: Ahmed Sayed Zizo, Soufiane Ben Djiddida, Achraf Bencharki.


Zamalek'in Al Ahly karşısındaki muhtemel kadrosu

- Kaleci: Mahdy Soliman.

- Defans: Omar Gaber, Mahmoud Hamdy El Wensh, Mohamed Ismail, Mahmoud Bentayg.

- Orta saha: Mohamed Shehata, Ahmed Rabie, Abdallah El Said.

- Hücum: Shiko Banza, Odai Dabbagh, Hossam Ashraf.


#PKBKFA+/-PuanForm
1
Pyramids FCPyramids FCPYR
550091+815
K
K
K
K
K
2
Zamalek SCZamalek SCZAM
541081+713
K
K
K
K
B
3
Al Ahly SCAl Ahly SCAHL
541093+613
K
B
K
K
K
4
Ceramica CleopatraCeramica CleopatraCMC
5401103+712
K
K
K
K
K
5
Modern Sport FCModern Sport FCMSP
531174+310
K
K
K
K
B
6
Al Ittihad AlexandriaAl Ittihad AlexandriaALI
531163+310
K
K
K
K
B
7
Al Mokawloon Al ArabAl Mokawloon Al ArabAMA
521265+17
K
B
K
K
K
8
Petrojet-SuezPetrojet-SuezPET
52128807
K
K
K
K
B
9
Tala'ea El GaishTala'ea El GaishELG
52125507
K
B
K
K
K
10
ZED FCZED FCZED
521245-17
K
K
K
K
B
11
Olympic El Qanah FCOlympic El Qanah FCQAN
51315506
K
B
B
B
K
12
Al Masry SCAl Masry SCALM
520357-26
K
K
K
K
K
13
National BankNational BankNAB
520347-36
K
K
K
K
K
14
Wadi Degla FCWadi Degla FCWDF
512245-15
K
K
B
K
B
15
Al Sharkeyah-ENPPIAl Sharkeyah-ENPPIENP
511369-34
K
K
B
K
K
16
Smouha SCSmouha SCSMO
511314-34
K
K
K
B
K
17
Abo Qir SemadAbo Qir SemadABQ
510418-73
K
K
K
K
K
18
El Gouna FCEl Gouna FCELG
502336-32
K
K
K
B
B
19
Asyut PetroleumAsyut PetroleumASP
502315-42
K
K
K
B
B
20
Ghazl Al MahallaGhazl Al MahallaGHA
501419-81
K
K
B
K
K
Championship Playoff
Küme Düşme Play-off

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