Zamalek'ten Ahly derbisi öncesi insani jest

Ahly ile oynanacak merakla beklenen zirve mücadelesine saatler kala insani bir jest sergileyen Zamalek, kırmızı kalenin eski başkanı Mahmud Tahir'e destek mesajı göndererek, yaşadığı sağlık sorununun ardından kendisine acil şifa dileklerini iletti.

Hüseyin Lebib başkanlığındaki Zamalek yönetim kurulu, bugün pazar günü yayımladığı resmî açıklamada Mahmud Tahir'e şifa dileklerini sundu ve Allah'tan ona tam bir sağlık ve sıhhat vermesini niyaz etti.

Bu girişim, iki ezeli rakibin Mısır Premier Ligi'nin 6. haftası kapsamında Kahire Uluslararası Stadı'nda karşı karşıya geleceği maçın öncesinde geldi. Her iki takım da lider Pyramids'in gerisinde, 13 puanla mücadeleye çıkacak.

Mahmud El-Hatib başkanlığındaki Ahly yönetim kurulu da dün cumartesi yayımladığı açıklamada, Mart 2014 ile Aralık 2017 arasında kırmızı kalenin başkanlığını yürüten eski kulüp başkanına desteğini dile getirmişti.